Estrelas e astros da Nova Zelândia que conquistaram sucesso em Hollywood
Nascido em 7 de abril de 1964 na cidade de Wellington, a capital da Nova Zelândia, Russell ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo papel de Maximus no filme "Gladiador" (2000). Foto: Divulgação
E tem um vasto currículo com vários filmes de sucesso, entre eles "Uma Mente Brilhante" e" Los Angeles – Cidade Proibida". Crowe também é diretor de cinema e músico. Foto: Divulgação
Outro grande nome do cinema americano que saiu da Nova Zelândia é Karl Urban. Nascido em 7 de junho de 1972, Karl-Heinz Urban também é nativo de Wellington. E tem uma carreira consolidada na Meca do Cinema. Foto: Daniel Benavides wikimedia commons
Karl Urban destacou-se no papel de Éomer, na saga de "O Senhor dos Anéis". E como o Doutor McCoy em "Star Trek", entre outros filmes de sucesso. Ele também protagoniza "The Boys", série de sucesso da Amazon Prime. Foto: Divulgação
Veja outros nomes do cinema que nasceram na Nova Zelândia e conquistaram seu espaço em Hollywood com talento e presença marcante em vários filmes. Foto: Regina/Pixabay
Taika Waititi (Taika David Cohen) - Nascido em 16 de agosto de 1975 em Raukokore - Diretor e ator vencedor do Oscar por Jojo Rabbit, dirigiu Thor: Ragnarok e atua em comédias. Reconhecido por seu humor irreverente e criatividade no cinema. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Temuera Morrison (Temuera Derek Morrison) - Nascido em 26 de dezembro de 1960 em Rotorua - Famoso por interpretar Jango Fett e Boba Fett em Star Wars, além de Aquaman. Ator de ascendência maori com carreira consolidada em Hollywood. Foto: US Embassy - wikimedia commons
Martin Henderson (Martin Henderson) - Nascido em 8 de outubro de 1974 em Auckland - Ganhou notoriedade em O Chamado e Torque: Poder e Velocidade. Atualmente é protagonista da série Virgin River, grande sucesso da Netflix. Foto: Msmidha - wikimedia commons
Melanie Lynskey (Melanie Jayne Lynskey) - Nascida em16 de maio de 1977 em New Plymouth - Estreou em Almas Gêmeas (1994) e fez sucesso em Dois Homens e Meio. Vencedora do Emmy por Yellowjackets, tem carreira sólida no cinema e na TV. Foto: GabboT wikimedia commons
Lucy Lawless (Lucille Frances Ryan) - Nascida em 29 de março de 1968 em Mount Albert, Auckland - Ficou mundialmente famosa como Xena: A Princesa Guerreira e teve papéis marcantes em Spartacus e Ash vs Evil Dead. Também atua como cantora e ativista. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Cliff Curtis (Clifford Vivian Devon Curtis) - Nascido em 27 de julho de 1968 em Rotorua - Ator versátil, estrelou O Pianista e Medo Profundo e participou de Avatar 2. Atua frequentemente como personagens de diversas etnias no cinema. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Rose McIver (Frances Rose McIver) - Nascida em 10 de outubro de 1988 em Auckland - Famosa por protagonizar iZombie e Ghosts, também atuou em O Hobbit. Tem carreira consolidada em séries de TV e filmes natalinos. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
E aqui temos uma atriz naturalizada neozelandesa, mas que nasceu na Austrália (na cidade de Donnybrook). Keisha Castle-Hughes (Keisha Castle-Hughes) nasceu em 24 de março de 1990. Indicada ao Oscar aos 13 anos por Encantadora de Baleias, atuou em Game of Thrones e Star Wars. Primeira atriz neozelandesa indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Mani Mobini - wikimedia commons
