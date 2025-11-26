Animais
Pra quem não viu: Cavalo-marinho raro é ‘pescado’ por engano
Ele foi levado por pesquisadores para o laboratório do projeto Cavalos-marinhos do Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula. Foi identificado que se tratava de um macho 'grávido', de uma espécie que vem da Patagônia, na Argentina. Foto: Youtube/ CLICK PLANETA TERRA
O cavalo-marinho é um animal repleto de segredos e particularidades. Um deles é a sua capacidade de camuflagem, que o possibilita fugir do ataque de predadores no fundo do mar. Foto: Youtube/CLICK PLANETA TERRA
O ponto de destaque é que ele consegue mudar de cor rapidamente, para ficar semelhante ao ambiente em que ele está escondido. Foto: Imagem de VIVIANE M. por Pixabay
Outros animais também têm a habilidade de se camuflar. Ou seja, conseguem se esconder no ambiente em que está para fugir de predadores ou para caçar. Além do cavalo marinho, confira quem são os especialistas: Foto: Montagem Flipar
Qual é o animal mais famoso por ter a "arte" de se camuflar? Pois bem, você pode perguntar para 100 pessoas, que a resposta de quase todas elas será o camaleão. Foto: Imagem de André Pretorius por Pixabay
Isso porque essa é a habilidade principal deles, já que controlam a concentração de pigmento nas células de sua pele e, desta forma, alteram a sua cor para ficar semelhante ao ambiente. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
O Leopardo da Neve é um predador extremamente hábil e potente, que costuma se alimentar de ovelhas e cavalos. Foto: Youtube/ National Geographic Portugal
É dessa forma que é possível descrever um Leopardo da Neve, que consegue se esconder das suas presas já que seus pelos se misturam facilmente com o ambiente de montanhas e neve, nas altitudes da Ásia Central. Foto: Youtube/National Geographic Portugal
Conhecido como o rei da floresta, o leão mostra toda sua inteligência quando está em busca da sua caça. Foto: pixabay
Com os pelos da cor da vegetação da savana, fica muito difícil da presa perceber que está sendo observada. Foto: Kevin Pluck FlickR wikimedia commons
O ouriço é um animal muito inteligente na hora que está buscando sobreviver e fugir de predadores. Foto: Youtube/PeritoAnimal
Além de conseguir diminuir de tamanho e ficar imóvel por muito tempo, ele procura ambientes que são semelhantes aos seus espinhos. Foto: Youtube/ PeritoAnimal
A Raposa do Ártico tem uma pelagem branca (algumas vezes acinzentada) muito específica, que funciona de maneira eficaz como camuflagem nas paisagens invernosas. Foto: Youtube/ Sabiá?
As tonalidades naturais do pelo permitem que este tipo de raposa se misture com a tundra de neve e gelo. Foto: Youtube/ Sabiá?
Muita gente não sabe, mas as corujas são um dos animais que melhores se camuflam. Além disso, conseguem mudar o formato do corpo, seja inchando ou murchando. Foto: Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_
Foto: Imagem de Mark Jordahl por Pixabay
Foto:
Não é raro encontrar uma pessoa que estava passando a mão em uma folha e se deparou com esse inseto, que consegue ficar muitas horas sem se mexer e parecer parte de uma árvore ou planta. Foto: Wikimedia Commons
A Girafa! Essa deve pegar muita gente de surpresa, já que não é um animal reconhecido por esse talento. Foto: Domínio público / pxhere.com
No entanto, apesar de não ter fama, as girafas conseguem se camuflar em locais com árvores grandes e com cores semelhantes ao de seu pescoço e corpo. Foto: Imagem de Marco Pomella por Pixabay
O Sapo-Folha é um animal muito inteligente nesses momentos. Isso porque ele sabe que sua forma e aparência lembra muito com as folhas secas. Foto: Youtube/ Canal de Curiosidades
Por isso, conseguem se camuflar em vegetações mortas, com diversas folhas caídas no chão, se escondendo assim de possíveis predadores. Foto: Youtube/ Canal de Curiosidades
