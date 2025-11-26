Grandes polos de produção atraem com preços baixos; nesses locais tem ‘Black Friday’ todos os dias

Jaú (SP) – Capital dos Calçados Femininos - A cidade tem um dos maiores shoppings de calçados femininos da América Latina. Conhecido como “Território do Calçado”, o complexo reúne mais de 200 lojas, com cerca de 500 mil itens no atacado e varejo. Foto: Facebook do Centro de noticias Live do Territorio de Calcados de Jau