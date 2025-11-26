Estilo de Vida
Em busca do soro universal, homem vira cobaia para picadas de cobras
-
Tim Friede, especialista em venenos, se deixou ser picado 856 vezes e chegou a quase morrer depois de ser mordido por duas cobras ao mesmo tempo. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
-
"Eu basicamente parei de respirar e [quase] morri. Não foi divertido. Eu tinha imunidade suficiente para uma picada, mas não para duas", contou à National Geographic. Foto: Reprodução/Instagram
-
Friede já expôs seu corpo a venenos de algumas das cobras mais perigosas do mundo, como mambas-negras e najas, e registrou tudo em vídeos no YouTube. Foto: Reprodução/Instagram
-
Seus anticorpos únicos chamaram a atenção do imunologista Jacob Glanville, da empresa Centivax. Foto: Reprodução
-
-
Usando amostras do sangue de Friede, cientistas criaram um antídoto experimental que, em testes com camundongos, neutralizou o veneno de 19 espécies de cobras altamente letais. Foto: Tim Vickers/Wikimedia commons
-
O resultado foi algo inédito, pois soros tradicionais são específicos para cada espécie e geralmente feitos a partir de anticorpos de cavalos ou ovelhas. Foto: Barry Rogge/Wikimédia Commons
-
Se aprovado, o soro derivado do sangue de Friede pode oferecer proteção mais ampla com menor risco de reações adversas. Foto: Reprodução
-
-
A equipe de cientistas testou dois anticorpos retirados de Tim Friede em camundongos. Foto: Reprodução/Instagram
-
O primeiro, chamado LNX-D09, protegeu contra o veneno de seis espÃ©cies de cobras e, quando combinado com o remÃ©dio varespladibe, funcionou contra mais trÃªs. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Reptile Park
-
O segundo anticorpo, chamado SNX-B03, ofereceu proteção parcial contra todas as espécies testadas, incluindo algumas das mais mortais do mundo. Foto: wikimedia commons Selbymay
-
-
O objetivo do imunologista Jacob Glanville e da empresa Centivax é criar um antiveneno universal — um único tratamento eficaz contra qualquer picada de cobra, em qualquer lugar do mundo. Foto: Flickr - Matt
-
Até agora, os testes focaram nos elapídeos (família que inclui najas e mambas), mas a equipe planeja expandir para os viperídeos (como cascavéis). Foto: Renato Augusto Martins wikimedia commons
-
Entre os próximos passos estão testes clínicos rigorosos em humanos e em cães picados por cobras na Austrália. Foto: rabe/Pixabay
-
-
Se aprovado, esse soro poderá simplificar o tratamento de picadas, especialmente em regiões remotas onde identificar a espécie de cobra é mais difícil. Foto: Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia
-
Considerando o nível de toxicidade do veneno, atualmente as três cobras mais venenosas do mundo são: Foto: Wikimedia Commons/Petr Hamerník
-
Cobra-real (Sudeste Asiático e Índia): A Cobra-real tem um veneno capaz de causar necrose, visão turva, tontura e paralisia. A taxa de mortalidade pode chegar a 30%, mesmo com antídoto; Foto: Wikimedia Commons/Rushenb
-
-
Mamba-negra (África Subsaariana): Altamente agressiva quando ameaçada, a Mamba-negra é capaz de morder várias vezes seguidas. Seu veneno pode causar paralisia progressiva, convulsões e falência respiratória. Sem tratamento, a morte por vir de 7 a 15 horas; Foto: Panoramio/Hendrik van den Berg
-
Taipan-do-interior (Austrália): Uma única picada pode conter veneno suficiente para matar até 100 homens adultos. Os efeitos incluem paralisia (em minutos), problemas de coagulação sanguínea e hemorragia interna. Foto: Flickr - Mike Prince