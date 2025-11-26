Estilo de Vida
Descubra Los Angeles: a cidade onde o cinema encontra a vida real
-
Como o nome indica, Los Angeles surgiu como uma colônia espanhola. Entretanto, antes da chegada dos europeus, a área era ocupada por povos nativos como Chumash e Tongva. Foi fundada em 4/9/1781, quando uma expedição liderada por Fellipe de Neve com mais de 44 pessoas se estabeleceu em um terreno que, hoje, faz parte do México. Foto: reprodução
-
Esse primeiro assentamento espanhol teve o nome de "El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre el Rio Porciuncula", o que posteriormente batizou a Los Angeles da atualidade. Foto: reprodução
-
Durante a Guerra de Independência do México, o terreno foi anexado ao país em 1821, mas retornou aos Estados Unidos após a Guerra Mexicano-Americana. Em 1846, os americanos, liderados por John C. Fremont, tomaram o controle de Los Angeles. O Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848, pôs fim à guerra e integrou definitivamente a Alta Califórnia aos Estados Unidos. Foto: reprodução/arquivo nacional dos eua
-
Naquela época, um dos fatores responsáveis pela rápida expansão foi a descoberta de ouro na Califórnia. Isso veio a impulsionar o desenvolvimento de Los Angeles, que se tornou cidade em 1850. Foto: gemini IA
-
-
Para lidar com a demanda, o Estado da Califórnia recebeu algumas linhas de trem, como a Southern Pacific (1876) e a Santa Fe (1885). Isso foi crucial para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. A chegada dos comboios contribuiu, ainda, para a prosperidade e para o desenvolvimento agrícola, especialmente da plantação de laranjas. Foto: Cortesia do Salton Sea History Museum
-
Com o boom de petrÃ³leo, entre 1890 e 1920, Los Angeles se transformou em um centro econÃŽmico emergente, atraindo investimentos e populaÃ§Ã£o. Foto: Cortesia da ColeÃ§Ã£o de fotos da Biblioteca PÃºblica de Los Angeles
-
O grande incremento de população da cidade depois da chegada do trem e do descobrimento de petróleo, porém, trouxe o problema da escassez de água. Para solucioná-lo, as autoridades locais decidiram construir um aqueduto no rio Owens e as obras começaram em 1908, dando lugar à conhecida “Guerra da Água da Califórnia”. Foto: divulgação/Los Angeles Times
-
-
Entretanto, foi só no início do século 20 que surgiu o bairro de Hollywood e a cidade se estabeleceu como a capital do cinema. Seu clima agradável, com sol na maior parte das estações, atraiu a indústria em crescimento. Foto: Reprodução/Hollywood Chamber of Commerce
-
Na época, o inventor Thomas Edison – morava em Nova York – controlava rigidamente o uso do cinetoscópio, antecessor do cinematógrafo criado pelos irmãos Lumière. Foi aí que Los Angeles entrou em cena: sua distância geográfica dificultava a fiscalização, favorecendo cineastas livres. Isso impulsionou o nascimento de Hollywood.. Foto: reprodução/lomography.es/magazine/lifestyle/2011/11/04/thomas-edison-y-el-kinetoscopio
-
Diante disso, a cidade se viu repleto de estúdios de cinema, que tinham um fluxo de produção constante. Alguns dos nomes mais conhecidos foram fundados naquela época, como MGM, Paramount, Warner Bros, Fox e Columbia. A sétima arte, aliás, é uma das principais atividades comerciais dos californianos, além de abastecer a indústria cinematográfica mundial. Foto: reprodução/tribuna do norte
-
-
Durante a Segunda Guerra Mundial, contudo, Los Angeles se tornou o centro da indústria aeronáutica dos Estados Unidos. Foto: reprodução/ocesaronada
-
A cidade recebeu os Jogos Olímpicos nos anos 1932 e 1984. E se prepara para sediar as próximas Olimpíadas, em 2028. Foto: reprodução/U.S. Air Force
-
Contudo, por sua enorme diversidade etnica, Los Angeles se depara com manifestações intensas. Durante as décadas de 1960 e 1970, foi palco de diversas revoltas. Em 1992, depois do caso “Rodney King”, a cidade sofreu o conflito racial mais grave que acabou com a vida de quase 60 pessoas. Foto: GEMINI IA
-
-
Los Angeles, aliás, está construída sobre a Falha de San André, o que provoca sismos com frequência. Em 1994 aconteceu o terremoto de Nothridge, um bairro da cidade e que deixou 72 mortos. Foto: REPRODUÇÃO/MINASJR
-
A cidade abriga comunidades de todo o mundo com mais de 180 idiomas falados, o que a torna uma das mais diversas do planeta. Isso também se reflete em arte. Um dos atrativos de lá são os murais coloridos e expressivos, especialmente em bairros como Echo Park e Boyle Heights. Foto: reprodução
-
Fortemente influenciada por raízes mexicanas, a cultura chicana é vibrante, presente na arte, culinária e festividades. A cidade dita tendências com seu estilo descontraído, criativo e multicultural, influenciando o mundo da moda. Foto: gemini IA/IMAGEM ILUSTRATIVA
-
-
De food trucks a restaurantes premiados, Los Angeles oferece sabores do mundo inteiro, refletindo sua diversidade cultural. Cada esquina é uma nova experiência gastronômica, misturando tradição, inovação e identidade local. Foto: reprodução/tripadvisor
-
A população que vive na cidade compartilha uma cultura urbana bastante única, que combina praias badaladas com bairros bem distintos e cheios de personalidade com montanhas nos arredores. E tudo isso sob a onipresente influência dos estúdios de cinema. Foto: reprodução/tripadvisor
-
Mais de 2.700 estrelas homenageiam artistas da música, cinema e TV, tornando a calçada um ponto turístico icônico. Los Angeles é sede do Academy Awards, o famoso Oscar, reunindo os maiores nomes do entretenimento mundial. Foto: reprodução/tripadvisor
-
-
Los Angeles, aliás, é sede do Academy Awards, o famoso Oscar, reunindo os maiores nomes do entretenimento mundial. A cerimônia celebra o talento da indústria cinematográfica e reforça o papel da cidade como capital global do cinema. Foto: reprodução
-
Além disso, o luxuoso bairro de Beverly Hills é conhecido por abrigar estrelas do cinema e da música, com mansões impressionantes e ruas elegantes. O local também é símbolo de glamour e exclusividade, atraindo turistas e curiosos do mundo inteiro. Foto: reprodução/tripadvisor
-
As ruas de Bel-Air se tornaram cenário para a ficção, como na série que leva o nome do famoso bairro de classe alta, localizado aos pés das Montanhas de Santa Mônica. Com sua atmosfera exclusiva, Bel-Air virou sinônimo de status e inspiração para produções icônicas. Foto: reprodução/tripadvisor
-
-
Tem, ainda, o Píer de Santa Mônica: um ponto turístico imperdível com parque de diversões, aquário e vista para o Pacífico, ideal para lazer e fotos inesquecíveis. O pôr do sol no local é um espetáculo à parte, tornando o píer um dos cartões-postais mais amados de Los Angeles. Foto: reprodução/expedia
-
E como não falar dos letreiros de Hollywood? Simplesmente um dos símbolos mais reconhecíveis do mundo, localizado nas colinas de Los Angeles, com vista panorâmica da cidade. Mais que um ponto turístico, o letreiro representa o sonho de milhares de artistas e a magia da indústria cinematográfica. Foto: reprodução/griffithobservatory
-
Já o Observatório Griffith oferece vistas incríveis da cidade e do céu estrelado, além de exposições científicas e trilhas naturais. Ícone cultural de Los Angeles, o local também já foi cenário de filmes e encanta visitantes com sua atmosfera única. Foto: reprodução/griffithobservatory
-
-
A lista inclui também os maravilhosos museus de Los Angeles. O que dizer do Museu Getty Center? Arte clássica e arquitetura moderna em um dos museus mais belos dos Estados Unidos, com jardins e vistas espetaculares. Foto: reprodução/Visit California
-
E, claro, a badalada Venice Beach. A praia é famosa por sua vibe alternativa, artistas de rua, lojas excêntricas e o icônico Muscle Beach. Com seu calçadão vibrante e atmosfera descontraída, é um dos lugares mais autênticos e fotografados de Los Angeles. Foto: reprodução/stayopen
-
E em 2026 vem mais por aí: o renomado diretor da indústria cinematográfica, George Lucas, apresentou recentemente o "Museu Lucas da Arte Narrativa", previsto para inaugurar em Los Angeles em 2026. O local irá abrigar um vasto acervo de arte popular, obras de artistas renomados e itens raros de grandes produções. Foto: Reprodução
-