Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Esses dinossauros habitaram as terras brasileiras

RF
Redação Flipar
  • Fósseis encontrados em diferentes regiões, do Nordeste ao interior de São Paulo, comprovam a presença desses animais em nosso território há milhões de anos.
    Fósseis encontrados em diferentes regiões, do Nordeste ao interior de São Paulo, comprovam a presença desses animais em nosso território há milhões de anos. Foto: Reprodução TV Fronteira
  • Estima-se que aproximadamente 40 espécies de dinossauros já tenham sido identificadas no Brasil, incluindo carnívoros e herbívoros de diversos portes.
    Estima-se que aproximadamente 40 espécies de dinossauros já tenham sido identificadas no Brasil, incluindo carnívoros e herbívoros de diversos portes. Foto: Divulgação/Museu Nacional
  • Entre eles, alguns se notabilizam por sua antiguidade, raridade ou excepcional estado de conservação.
    Entre eles, alguns se notabilizam por sua antiguidade, raridade ou excepcional estado de conservação. Foto: Reprodução/Facebook Dino Tchê
  • O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, abriga fósseis de alguns dos dinossauros mais antigos do planeta, com cerca de 233 milhões de anos!
    O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, abriga fósseis de alguns dos dinossauros mais antigos do planeta, com cerca de 233 milhões de anos! Foto: Domínio Público
  • Dessas, duas espécies se destacam: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi, considerados os primeiros dinossauros conhecidos.
    Dessas, duas espécies se destacam: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi, considerados os primeiros dinossauros conhecidos. Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
  • Outro caso que chamou atenção mundial foi o do Ubirajara jubatus, encontrado no Ceará.
    Outro caso que chamou atenção mundial foi o do Ubirajara jubatus, encontrado no Ceará. Foto: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
  • Seu fóssil — preservado com penas — foi alvo de uma grande polêmica após ser levado ilegalmente para a Alemanha, sendo posteriormente repatriado.
    Seu fóssil — preservado com penas — foi alvo de uma grande polêmica após ser levado ilegalmente para a Alemanha, sendo posteriormente repatriado. Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
  • Atualmente, o Ubirajara jubatus pode ser visto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri.
    Atualmente, o Ubirajara jubatus pode ser visto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Foto: Divulgação/ASCOM URCA
  • Já em Minas Gerais, foi encontrado o Uberabatitan, um dos maiores já identificados no país.
    Já em Minas Gerais, foi encontrado o Uberabatitan, um dos maiores já identificados no país. Foto: Divulgação/@Saurian_drawn
  • Segundo especialistas, esses fósseis são peças-chave para entender os ecossistemas do passado.
    Segundo especialistas, esses fósseis são peças-chave para entender os ecossistemas do passado. Foto: Reprodução TV Fronteira
  • Os dinossauros triássicos do Rio Grande do Sul, por exemplo, viviam em uma paisagem de rios e lagos temporários, marcada por longas secas e chuvas intensas.
    Os dinossauros triássicos do Rio Grande do Sul, por exemplo, viviam em uma paisagem de rios e lagos temporários, marcada por longas secas e chuvas intensas. Foto: Divulgação/Jorge Blanco
  • O Ubirajara, por sua vez, habitava as margens de um vasto lago de água salgada que cobria o Nordeste.
    O Ubirajara, por sua vez, habitava as margens de um vasto lago de água salgada que cobria o Nordeste. Foto: Reprodução/Paleocreations
  • “Era um ambiente de águas salobras, ricas em vegetação, onde também viviam pterossauros e outros répteis”, descreveu o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli.
    “Era um ambiente de águas salobras, ricas em vegetação, onde também viviam pterossauros e outros répteis”, descreveu o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli. Foto: Sebastian Ganso/Pixabay
  • Nesses casos, as rochas sedimentares funcionam como um arquivo natural desses ambientes.
    Nesses casos, as rochas sedimentares funcionam como um arquivo natural desses ambientes. Foto: Reprodução TV Fronteira
  • Restos de dinossauros podem ser registrados em rios, lagos ou praias. Em São Paulo, há pegadas em rochas que indicam a presença desses animais em regiões desérticas.
    Restos de dinossauros podem ser registrados em rios, lagos ou praias. Em São Paulo, há pegadas em rochas que indicam a presença desses animais em regiões desérticas. Foto: Bruno Navarro/Arquivo pessoal
  • Apesar da importância dessas descobertas, os cientistas estimam que apenas 0,1% do potencial já tenha sido explorado.
    Apesar da importância dessas descobertas, os cientistas estimam que apenas 0,1% do potencial já tenha sido explorado. Foto: ELG21/pixabay
  • A limitação pode ser associada à escassez de profissionais qualificados, tempo e recursos financeiros para realizar as expedições.
    A limitação pode ser associada à escassez de profissionais qualificados, tempo e recursos financeiros para realizar as expedições. Foto: Divulgação/Julia D'Oliveira
  • â??Muitos dinossauros ainda serÃ£o descobertos nos prÃ³ximos 100 anosâ?, afirmou Anelli.
    â??Muitos dinossauros ainda serÃ£o descobertos nos prÃ³ximos 100 anosâ?, afirmou Anelli. Foto: Bianca van Dijk/Pixabay
  • Para além da ciência, os fósseis são fundamentais para divulgar e preservar a história natural. No Brasil, eles são considerados patrimônio da União e podem ser apreciados em museus de diversas cidades.
    Para além da ciência, os fósseis são fundamentais para divulgar e preservar a história natural. No Brasil, eles são considerados patrimônio da União e podem ser apreciados em museus de diversas cidades. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay