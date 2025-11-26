Entretenimento
Coadjuvantes que são amados pelo público nas animações
Personagens: Timão e Pumba - Filme: o Rei Leão - Timão e Pumba fazem provavelmente a dupla mais famosa do mundo Disney. Como esquecer dos diálogos repletos de energia e diversão e, claro, da música "Hakuna Matata"? Foto: Divulgação
Personagem: Olaf - Filme: Frozen - Sua inocência e seu jeito extrovertido fizeram com que o filme Frozen, sucesso da Disney, ganhasse ainda mais destaque mundialmente. É um dos personagens mais simbólicos desse universo repleto de seres inesquecíveis. Foto: Divulgação/Disney
Personagem: Gato de Cheshire - Filme: Alice no País das Maravilhas - Seu sorriso é um dos mais famosos dos desenhos animados e seu jeito enigmático fez com que o Gato de Cheshire fosse referência em um universo repleto de seres fantasiosos e mirabolantes. Foto: Reprodução/ Alice no País das Maravilhas
Personagem: Edna Moda - Filme: Os Incríveis - Sua estatura extremamente baixa não impede que Edna seja extravagante, incisiva e explosiva! Se tornou um símbolo do filme "Os Incríveis" mesmo aparecendo menos do que outros personagens. Foto: Divulgação
Personagem: Sr. Cabeça de Batata - Filme: Toy Story - Seu jeito cínico e às vezes até hostil não esconde o fato de ele ter um coração repleto de lealdade e carinho com seus companheiros. Foto: Reprodução/ Toy Story
Personagem: Mushu - Filme: Mulan - Sua personalidade forte e seu carisma fizeram de Mushu um dos motivos para o filme "Mulan" ser adorado por tantos fãs. Destaque para sua impulsividade e seu jeito extremamente engraçado. Foto: Reprodução/ Mulan
Personagem: As Gárgulas - Filme: Corcunda de Notre Dame - Essas três gárgulas não se importam com a aparência do Quasímodo, sendo amigas dele durante o filme "O Corcunda de Notre Dame". Elas tentam apoiar e dar força ao protagonista em qualquer situação, principalmente nos momentos difíceis. Foto: Reprodução/ O Corcunda de Notre Dame
Personagem: Bing Bong - Filme: Divertida Mente - Amigo imaginário de Riley, Bing Bong se tornou um dos personagens mais lembrados do filme Divertida Mente, sucesso da Disney/Pixar no ano de 2015. Foto: Reprodução/ Divertida Mente
Personagem: Lumière - Filme: A Bela e a Fera - Embora rebelde, Lumière tem seu lado amoroso e charmoso e é um dos destaques de "A Bela e a Fera", enorme sucesso da Disney até mesmo nos dias atuais. Foto: Reprodução/ A Bela e A Fera
Personagem: Abu - Filme: Aladdin - O filme "Aladdin" é mais um dos grandes sucessos da Disney e é difícil imaginar as aventuras e desafios do herói principal sem a companhia de seu macaquinho de estimação Abu. Foto: Reprodução/ Aladdin
Personagem: Phil - Filme: Hércules - Treinador de Hércules, Phil é um sátiro (meio homem e metade bode) que conquistou os fãs de Disney com seu jeito autêntico e despojado, além de ser muito gentil e carinhoso mesmo com seu estilo mais mal-humorado. Foto: Reprodução/ Hércules
Personagem: Sr. Smee - Filme: Peter Pan - O Sr. Smee pode não ser o personagem mais carismático do mundo, porém é muito divertido vê-lo se aventurando com o Capitão Gancho contra Peter Pan e até mesmo contra o crocodilo. Foto: Reprodução/ Peter Pan
Personagem: Rafiki - Filme: O Rei Leão - Extremamente sábio, Rafiki é fundamental para a história de Rei Leão, que , para muitos, é o filme da Disney de maior complexidade e destaque de todos os tempos. Ele era um grande amigo de Mufasa, pai de Simba. Foto: Reprodução/ O Rei Leão
Personagem: Rex - Filme: Toy Story - Apesar de ser um dinossauro com um tamanho superior ao de muitos bonecos, Rex é medroso, ingênuo e estabanado, fazendo dele um personagem único, ainda mais por ser muito bondoso e engraçado. Foto: Reprodução/ Toy Story
Personagem: Chapeleiro Louco - Filme: Alice no País das Maravlhas - Ele não aparece muitas vezes na história, porém seu jeito único e repleto de loucura é o suficiente para que as pessoas que viram Alice no País das Maravilhas lembrem do Chapeleiro Louco. Foto: Reprodução/ Alice no País das Maravilhas
Personagem: Grilo Falante - Filme: Pinóquio - Esse singelo serzinho foi uma das mascotes da Disney e sua aparição em Pinóquio mostrou toda sua simplicidade, graciosidade e lealdade com seus amigos. Foto: Reprodução/ Pinóquio
Personagem: Crush - Filme: Procurando Nemo - Essa tartaruga-marinha foi fundamental para que Marlin encontrasse seu filho, Nemo, sendo destaque em um dos momentos mais marcante do filme. Foto: Reprodução/ Procurando Nemo
