Animais
Morre Gramma, a tartaruga “vovó” que chegou a 141 anos nos Estados Unidos
Além de atrair gerações de admiradores, Gramma tornou-se um ícone global da conservação, ajudando a conscientizar o público sobre espécies ameaçadas. Sua morte encerra uma era, mas sua trajetória permanece como referência no esforço internacional pela proteção da fauna. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Gramma era uma Tartaruga-das-Galápagos, espécie que chega facilmente aos 100 anos e pode, em cativeiro, ultrapassar essa marca com folga. Sua longevidade excepcional reflete o metabolismo lento, o porte robusto e a alta resistência natural desses grandes répteis. Foto: IGNARTONOSBG PIXABAY
Tartarugas em geral tendem a viver muito, sobretudo as espécies terrestres e algumas marinhas. Isso ocorre porque elas têm metabolismo lento, gasto energético reduzido, crescimento gradual e uma fisiologia resistente. Foto: D. Gordon E. Robertson - wikimedia commons
Jonathan, uma tartaruga-gigante-de-Aldabra, é considerado o animal terrestre vivo mais velho do planeta, com idade estimada em cerca de 192 anos. Seu recorde impressiona porque ele já atravessou reinados britânicos desde a era vitoriana, tornando-se um símbolo de longevidade extraordinária. Foto: Domínio público
Ele vive na ilha de Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul, onde foi levado ainda no século 19 e permanece sob cuidados especiais. A espécie é naturalmente longeva — tartarugas gigantes podem ultrapassar 150 anos. Foto: Xben 911 wikimedia commons
Veja agora outras espécies que vivem muito tempo. São animais que têm uma longevidade especial. Foto: Flickr Ron Wolf, Flickr Fred Roe,Divulgação, NOAA Office of Ocean Exploration,
Tuatara (Sphenodon punctatus) - A expectativa de vida fica entre 80 e 100 anos, mas muitos passam disso. HÃ¡ registros de tuataras vivendo mais de 120 anos em cativeiro. Foto: Youtube/Animal Planet Brasil
O tuatara é o réptil vivo mais antigo da Terra, com linhagem de mais de 200 milhões de anos, e habita ilhas próximas à Ilha Norte da Nova Zelândia. Ele cresce até cerca de 50 anos, alcança até 61 cm, pesa até 1 kg e possui a curiosidade de ter um “terceiro olho” rudimentar no topo da cabeça. Foto: Youtube/ Animal Planet Brasil
O peixe-relógio (Hoplostethus atlanticus) vive em todos os oceanos do mundo. No entanto, raramente é visto porque vive em áreas a mais de 900 metros de profundidade. Foto: Flickr NOAA OKEANOS EXPLORER
O ouriço-do-mar-vermelho (Strongylocentrotus franciscanus) pode ser encontrado em diversos tipos de ambientes marinhos, tanto nos recifes mais rasos quanto em ambientes profundos, em sedimentos arenosos ou nos costões rochosos. Foto: Youtube/ Paolo Angeloni
A carpa-comum (Cyprinus carpio) é provavelmente um dos peixes de criação mais populares e apreciados no mundo, especialmente na Ásia. É um peixe de água doce, ou seja, encontrado em rios e lagos. Foto: freepik whatwolf
A carpa-comum é o resultado do cruzamento de indivíduos selecionados, que nascem de uma carpa comum. A expectativa de vida da carpa é de cerca de 60 anos. Entretanto, uma carpa chamada "Hanako" viveu 226 anos. Foto: domínio público
A baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) vive nas bordas do sul do gelo do Ártico. Ela é completamente preta, exceto por seu queixo, que apresenta uma tonalidade de branco. Foto: Youtube/BBC News Brasil
Os machos medem entre 14 e 17 metros e, as fêmeas podem chegar a 16 a 18 metros. É um animal grande, pesando entre 75 e 100 toneladas. Também pode ser chamada de baleia-franca ou baleia-polar, e atinge até 211 anos de idade. Foto: Reprodução Youtube
O tubarão da Groenlândia (Somniosus microcephalus) habita as profundezas congeladas do Oceano Sul, do Pacífico e do Ártico. É o único tubarão com uma estrutura óssea macia e pode atingir até 7 metros e 1 tonelada. Foto: reprodução
É um grande predador e habita lugares raramente alcançados pelos humanos. Um tubarão da Groenlândia com idade estimada em 518 anos apareceu nas proximidades de Belize, no Caribe em 2023, o que faz dele o animal vertebrado que viveu mais tempo do planeta. Foto: flickr NOAA Photo Library
O quahog do oceano (Artica islandica) é o molusco mais longevo que existe. Foi descoberto por acidente, quando um grupo de biólogos decidiu estudar o "Ming", considerado o molusco mais antigo do mundo. Foto: Divulgação OSPAR
Ele morreu aos 507 anos de idade devido ao manuseio desajeitado de um de seus observadores. Este molusco teria surgido cerca de 7 anos após a descoberta da América por Cristóvão Colombo e durante a dinastia Ming, no ano de 1492. Foto: Reprodução do X @aidangeo
As esponjas-do-mar (PorÃfera) sÃ£o animais primitivos - nÃ£o sÃ£o plantas! Podem ser encontradas em quase todos os oceanos do mundo, pois sÃ£o particularmente resistentes e podem suportar temperaturas frias e profundidades de atÃ© 5.000 metros. Foto: Youtube/Em Ubatuba
As esponjas-do-mar são provavelmente os animais que vivem mais tempo do mundo. Elas já existiam há 542 milhões de anos e algumas superaram 10.000 anos de vida. Estima-se que a mais antiga, da espécie Scolymastra joubini, tenha vivido 13.000 anos. Foto: Flickr John Turnbull
A água-viva Turritopsis não tem mais de 5 mm de comprimento, vive no Mar do Caribe e é provavelmente um dos animais mais incríveis do planeta Terra. Foto: reprodução youtube
Esta água-viva é capaz de reverter o processo de envelhecimento, pois é geneticamente capaz de retornar à sua forma de pólipo (como se o humano voltasse a ser bebê) e por isso, é o animal de vida mais longa do mundo, sendo praticamente imortal. Foto: Reprodução Cebimar/USP
