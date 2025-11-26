Galeria
Curiosidades pelo mundo: descubra fatos surpreendentes
A barba ajuda a manter a pele hidratada, retendo a umidade. Por isso, retarda o envelhecimento. Foto: Imagem de muratkalenderoglu por Pixabay
Os antigos maias pensavam que os perus eram símbolo de poder e os adoravam como deuses por volta de 300 a.C Foto: Domínio público
Existe um rio que cruza a Linha do Equador duas vezes: é o Rio Congo - segundo maior rio da África e sétimo maior do mundo. Foto: Imagico - wikimedia commons
Vacas não conseguem descer escadas. A explicação é que a estrutura das escadas - com inclinação média de 35º - é inadequada paraja distribuição de peso e composição óssea do gado. Foto: Keith Weller/USDA - wikimedia commons
As pessoas choram ao cortarem cebolas por causa de substâncias químicas que elas liberam no ar e que, sob ação de enzimas, se transformam em compostos sulfurados. Estes evaporam , transformando-se em gases que irritam os olhos. Foto: Pixabay
Big Ben não é o nome da torre que tornou-se um dos símbolos da Inglaterra. Mas, sim, do sino que fica em seu interior. O relógio é pontualíssmo e tem horologistas que fazem ajustes regularmente para que nunca esteja errado. Foto: Imagem de nnqooh por Pixabay
A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos. Foto: Imagem de Leanne Helfrich por Pixabay
Inaugurado em 1923 o famoso letreiro de Hollywood tinha originalmente a palavra land (terra) no fim. Ou seja, Hollywoodland. Mas essa parte foi removida em 1949. Foto: Imagem de FlyBoyHotMike por Pixabay
Os coelhos têm uma visão de quase 360 graus, o que lhes permite detectar predadores de todos os lados, inclusive vindos de trás! Foto: Alex S. por Pixabay
O Lago Ohrid, na fronteira da Albania com a Macedônia, é uma das reservas biológicas mais importantes do mundo. Mais de 200 espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo vivem no lago. Foto: Apcbg • Public domain
O maior morcego do mundo é o dourado-filipino, que chega a ter 1 metro de altura e 1,70 metro de comprimento com as asas abertas. Mas, apesar da aparência aterrorizante, ele só se alimenta de frutas. Inofensivo. Foto: reprodução cienciasresumos
A cidade mais antiga da Europa é habitada continuamente desde o 6º milênio a.C.. Plovdiv, na Bulgária, tem vestígios de invasões de trácios, gregos macedônios e romanos, que construíram estruturas na região. Foto: Wikimedia commons e flickr
O rio Volga, com 3.688 km, é o mais longo da Europa. Nasce no planalto de Valdai, no norte da Rússia, corre pela planície russa e deságua no mar Cáspio. Foto: Ksenlyaegor - site pixabay.com
A cidade de Coober Pedy, na Austrália, é a maior produtora mundial de opala. E o calor do deserto é tão sufocante que 60% das moradias são subterrâneas. Foto: Lodo27 wikimedia commons
A catedral de Echemiazim, na cidade de Valarsapate, na Armênia, é considerada a mais antiga do mundo. Foi construída em 1011 onde havia originalmente uma igreja erguida no ano 303 pelo santo protetor do país, Gregório, o Iluminador. Foto: Areg Amirkhanian wikimedia commons
Uma das músicas brasileiras mais belas - "Rio Antigo" - sucesso nas vozes de Alcione e Cauby Peixoto , foi composta por um comediante multitalentoso: Chico Anysio, consagrado como humorista, deixou essa pérola composta em parceria com Nonato Buzar. Foto: José Cruz Agência Brasil
Embora Mônica tenha ganhado projeção a ponto de liderar a Turma da Mônica- que, portanto, leva seu nome- o personagem mais antigo é o cão Bidu, criado em 1959. Cebolinha em 1960 e cascão em 1961 também surgiram antes de Mônica, lançada em 1963. Foto: reprodução
O café descafeinado surgiu no mercado em 1906, quando o comerciante alemão Ludwig Roselius (foto) anunciou esse tipo de produto pela primeira vez. Ele acreditava que seu pai havia morrido pelo excesso de cafeína. Desde 1820, era possível isolar a cafeína dos grãos de café, procedimento criado pelo químico alemão Friedlieb Ferdinand Runge. Foto: Domínio público