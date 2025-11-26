Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Ar rarefeito: Saiba como é a vida na cidade mais alta do planeta

RF
Redação Flipar
  • A cidade surgiu no inÃ­cio do sÃ©culo 20, com a descoberta de ouro na regiÃ£o. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rÃ¡pido e desordenado.
    A cidade surgiu no inÃ­cio do sÃ©culo 20, com a descoberta de ouro na regiÃ£o. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rÃ¡pido e desordenado. Foto: Flickr Steffen Lohrey
  • A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país.
    A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima.
    Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima. Foto: Flickr Steffen Lohrey
  • La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas.
    La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
  • Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês.
    Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um
    Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um "inferno na Terra" e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
  • A falta de infraestrutura básica, como água potável, saneamento e sistema de saúde adequado, agrava a situação.
    A falta de infraestrutura básica, como água potável, saneamento e sistema de saúde adequado, agrava a situação. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Sem sistema de coleta pública de lixo e saneamento básico, a cidade é bastante suja e se tornou um ambiente insalubre, com todo tipo de dejeto jogado pelas ruas.
    Sem sistema de coleta pública de lixo e saneamento básico, a cidade é bastante suja e se tornou um ambiente insalubre, com todo tipo de dejeto jogado pelas ruas. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
  • Por conta disso, não é incomum encontrar rios de lama imunda correndo entre as construções.
    Por conta disso, não é incomum encontrar rios de lama imunda correndo entre as construções. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto.
    A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
  • Muitas residências não têm água corrente, eletricidade ou aquecimento adequado para enfrentar o frio intenso, que geralmente fica em torno de 1°C, podendo chegar a temperaturas negativas.
    Muitas residências não têm água corrente, eletricidade ou aquecimento adequado para enfrentar o frio intenso, que geralmente fica em torno de 1°C, podendo chegar a temperaturas negativas. Foto: Reprodução Youtube
  • Nas casas mais simples de La Rinconada, geralmente não há banheiros, o que faz com que as pessoas tenham que fazer suas necessidades básicas ao ar livre.
    Nas casas mais simples de La Rinconada, geralmente não há banheiros, o que faz com que as pessoas tenham que fazer suas necessidades básicas ao ar livre. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama.
    Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Para conseguir tomar banho, os moradores precisam utilizar chuveiros públicos comunitários que estão espalhados pela cidade.
    Para conseguir tomar banho, os moradores precisam utilizar chuveiros públicos comunitários que estão espalhados pela cidade. Foto: Flickr Steffen Lohrey
  • Outro problema é a mineração predatória, que causa grande impacto ambiental, com contaminação do solo e da água por metais pesados.
    Outro problema é a mineração predatória, que causa grande impacto ambiental, com contaminação do solo e da água por metais pesados. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
  • A principal atividade econômica é a mineração de ouro, realizada de forma artesanal e perigosa.
    A principal atividade econômica é a mineração de ouro, realizada de forma artesanal e perigosa. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
  • Os mineiros trabalham em condições precárias, com baixos salários e alto risco de doenças e acidentes.
    Os mineiros trabalham em condições precárias, com baixos salários e alto risco de doenças e acidentes. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Apesar dos desafios, La Rinconada atrai alguns turistas aventureiros que desejam conhecer a cidade mais alta do mundo e presenciar a dura realidade dos mineiros.
    Apesar dos desafios, La Rinconada atrai alguns turistas aventureiros que desejam conhecer a cidade mais alta do mundo e presenciar a dura realidade dos mineiros. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea.
    Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Os hotéis de La Rinconada não oferecem nada além do básico: uma cama e cobertores.
    Os hotéis de La Rinconada não oferecem nada além do básico: uma cama e cobertores. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Inclusive, é importante ter cuidado ao visitar a cidade, pois a criminalidade é elevada. Não há presença policial na área, o que torna assassinatos e desaparecimentos relativamente comuns.
    Inclusive, é importante ter cuidado ao visitar a cidade, pois a criminalidade é elevada. Não há presença policial na área, o que torna assassinatos e desaparecimentos relativamente comuns. Foto: Reprodução de vídeo La República
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay