Celebridades e TV
Rupert Grint admite que personagem em ‘Harry Potter’ é um sombra ‘eterna’
-
Aos 37 anos e pai de duas crianças, ele recordou com carinho a experiência nos filmes baseados na obra de J.K. Rowling durante uma entrevista ao portal da BBC, no Reino Unido. Foto: Reprodução do Youtube
-
Na entrevista, Grint comentou também sua curiosidade em relação à nova adaptação televisiva de “Harry Potter”, que está em desenvolvimento e tem estreia prevista para o início de 2027. Foto: Joella Marano/Wikimédia Commons
-
Quando questionado se o incomoda ainda ser tÃ£o associado a Ron Weasley, o fiel companheiro de Harry Potter nos filmes, o ator foi categÃ³rico: â??De jeito nenhum, eu adoro. (Os filmes) significam muito para a minha geraÃ§Ã£o e, talvez ainda mais, para quem estÃ¡ descobrindo agora. Ã? maravilhoso. Tenho muito orgulho. Foi algo gigantescoâ?. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Grint acrescentou que não vê problemas em continuar ligado ao personagem: “Não acho que algum dia vá realmente me desvincular dele, mas estou tranquilo com isso. Gosto dessa conexão. É especial encontrar pessoas para quem isso marcou a infância”. Foto: Divulgação
-
-
Sobre a série em produção, o ator comentou: “É bem estranho ver tudo se repetindo. Estou muito curioso para saber como será”. A nova adaptação televisiva trará Alastair Stout no papel de Ron Weasley. Foto: Divulgação
-
Rupert Grint nasceu em 24 de agosto de 1988, na cidade de Harlow, no condado de Essex, na Inglaterra. Foto: Reprodução do Instagram @clubpotterheads
-
Quando tinha dez anos, ele soube de uma audição aberta para o filme “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. Encorajado pelo fato de amar os livros de J.K. Rowling, ele enviou um vídeo caseiro de audição e conseguiu o papel de Ron Weasley. Foto: Divulgação
-
-
Grint interpretou Ron em todos os oito filmes da franquia, desde a Pedra Filosofal até “Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2”, o que o tornou mundialmente conhecido. Foto: Divulgação
-
Apesar do sucesso, Grint comentou mais de uma vez que filmar Harry Potter durante tantos anos teve seu custo emocional. "Definitivamente houve um momento em que pensei em ir embora", confessou em entrevista ao "The Guardian". Foto: Divulgação
-
Durante as filmagens, Grint também ganhou “má reputação” entre a equipe por um motivo curioso: ele tinha dificuldade em conter o riso nas cenas, o que resultava em muitas tomadas repetidas, conforme ele já admitiu. Foto: Reprodução do Youtube
-
-
Paralelamente aos filmes de Harry Potter, Grint também investiu em outros trabalhos para diversificar sua carreira. Em 2006, atuou em “Lições de Vida”, um drama dirigido por Jeremy Brock, no qual vive o adolescente Ben Marshall, ao lado de Julie Walters. Foto: Divulgação
-
Em 2010, ele protagonizou “Cherrybomb”, filme mais ousado em termos de conteúdo, com temas de amizade, rebeldia, drogas e autodescoberta. Foto: Reprodução do Youtube
-
Mais tarde, ainda voltou ao cinema com “Moonwalkers” (2015), uma comédia baseada em teorias da conspiração sobre a chegada do homem à Lua. Foto: - Reprodução do Youtube
-
-
Depois do fim da saga Harry Potter, Rupert Grint viveu uma fase de incerteza. Ele chegou a cogitar abandonar a atuação para ter uma vida mais tranquila. Em entrevistas, confessou ter considerado seriamente trocar os holofotes por algo mais simples, como vender sorvetes com uma van. Foto: Reprodução do Instagram @clubpotterheads
-
Esse período de pausa e reflexão durou cerca de um ano, até que ele decidiu retornar à atuação. Nos anos seguintes, Grint passou a investir no trabalho para a televisão. Ele participou da série “Sick Note”, interpretando um personagem que lida com um diagnóstico médico errado. Grint também apareceu em um videoclipe do cantor Ed Sheeran. Foto: - Reprodução do Instagram @edsheeran
-
Entre seus trabalhos mais recentes está o filme de terror “Batem à Porta” (2023) e a série “Servant”. Foto: Divulgação
-
-
Na vida pessoal, Grint tem dois filhos, ambos frutos de seu relacionamento com a atriz Georgia Groome, iniciado em 2011. O casal mantém extrema discrição em relação à exposição das crianças. Foto: Reprodução do TIK TOK