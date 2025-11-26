Galeria
Ficaram na memória: chocolates que saíram de linha
-
Mania, da Garoto: Esse chocolate foi lançado no fim dos anos 1990, vinha em formato de barrinha e tinha duas opções de sabores: morango e uva. Tem gente que pede a volta dele nas redes sociais até hoje! Foto: Divulgação
-
Cigarrinhos de chocolate Pan: Lançados em 1941, esses chocolates em formato de cigarro faziam sucesso na época em que fumar era considerado algo sofisticado. Saiu de linha nos anos 1990 depois de uma campanha do Ministério da Saúde contra o tabagismo. Foto: Divulgação
-
Turma da Mônica, da Nestlé: Esse chocolate fez parte da infância de muita criança nos anos 1990, mas, depois de um imbróglio envolvendo a licença dos personagens, o doce com os personagens acabou saindo de linha. Foto: Divulgação
-
Nossa Turma, da Lacta: O Chocolate Turma da Mônica fez tanto sucesso que a Lacta lançou o "Nossa Turma" por um tempo, só que com personagens da Disney. Foto: montagem/reprodução
-
-
Croquete, da Nestlé: Esse chocolate icônico com recheio crocante fez muito sucesso na década de 1980, mas acabou saindo das prateleiras depois de quase 30 anos de existência. E você, lembrava desse? Foto: Divulgação
-
Bombom de figo da Garoto: Esse bombom fazia parte da caixa "Especialidades", da Garoto. Há quem diga que não deixou saudades... E você, é desse time? Assim como o de figo, existia o de ameixa, na mesma caixa. Foto: Divulgação
-
Surpresa Bichos: Embalada no sucesso do Chocolate Surpresa, a Nestlé lançou a linha "Surpresa Bichos", em 1997. Essa era uma versão menor, com o formato dos bichinhos e sem cartão de curiosidades. Foto: Reprodução redes sociais
-
-
Confeti, da Lacta: A própria Lacta confirmou que a linha "Confeti" foi descontinuada em 2016, depois de exatos 20 anos no mercado. Foto: Divulgação
-
Bombom Sedução, da Nestlé: Esse bombom com recheio de avelã e cobertura de chocolate ao leite ficou pouco tempo nas prateleiras, mas conquistou uma legião de fãs. Foto: Reprodução redes sociais
-
Bombom Feitiço, da Lacta: Até hoje muita gente nas redes sociais pede a volta desse bombom, que fez sucesso nos anos 1990. Foto: divulgação
-
-
Em 2020, a empresa chegou a lançar uma releitura do bombom, o "Feitiçaria", mas depois de uma enxurrada de críticas na internet, teve que mudar o nome para "Lacta Morango". Foto: divulgação/redes sociais
-
Alô Doçura, da Garoto: Esse bombom com um dos nomes mais esquisitos de todos foi retirado das caixas da Garoto e hoje em dia só existe em formato de barra. Foto: Reprodução redes sociais
-
Mini Bis, da Lacta: Essa opção mini do Bis foi lançada em 2009 e tinha duas versões: no copo de plástico de 150g e outra no pacotinho de 30g. Foto: Reprodução redes sociais
-
-
Bombom Luar, da Garoto: Esse bombom com recheio de cookie da Garoto foi mais um que desapareceu das caixas sem maiores explicações da empresa. Foto: Reprodução redes sociais
-
Chocante, da Evelyn: Talvez poucos se lembrem desse chocolate que fez algum sucesso nos anos 1980, mas acabou sendo descontinuado. Foto: reprodução
-
Quik, da Nestlé: Outro da galeria dos "obscuros" foi o chocolate Quik, comercializado na década de 1990. Por conta das poucas vendas, ele acabou saindo do mercado. Quem gostava do chocolate se deu mal. Foto: reprodução
-
-
Fricote, da Lacta: Pensando em competir com o clÃ¡ssico PrestÃgio, a Lacta lanÃ§ou o bombom Fricote em 1992, que tambÃ©m vinha com recheio de coco. Mais um que nÃ£o durou muito tempo. Foto: reproduÃ§Ã£o
-
Bombom Mundy, da Garoto: Até hoje tem gente que sente saudades dos bombons Mundy, que deixaram de vir nas caixas da Garoto. Foto: reprodução redes sociais
-
Bombom Diplomata, da Nestlé: Com recheio de mel e castanha de caju, esse chocolate fez muito sucesso nos anos 90. Foto: reprodução
-
-
Rocky, da Nestlé: Ainda na década de 90, a Nestlé lançou o chocolate Rocky numa tentativa de concorrer com o BIS, mas o bombom não resistiu muito tempo no mercado. Foto: reprodução