Estilo de Vida

Temperos e especiarias dão toque especial na Gastronomia

  • Temperos naturais, como manjericão, proporcionam frescor, enquanto os desidratados têm durabilidade prolongada. Alecrim, ideal na finalização, e orégano em pó, prático no uso diário, são bem populares.
  • Muitas pessoas cultivam hortas caseiras para terem temperos frescos sempre à mão. Eles também são encontrados em mercados e hortifrutis. Já os desidratados em pó também são achados em pacotes ou a peso em empórios.
  • Louro, orégano, cúrcuma, pimenta-do-reino, canela e salsa são exemplos populares, cada um contribuindo com aromas e sabores distintos. Vamos conhecer melhor os mais usados e suas características.
  • Manjericão- Com Origem mediterrânea, destaca-se em pratos italianos, pestos e antepastos. Utilizado em folhas ou em pó. Ter um pé de manjericão em casa perfuma o ambiente.
  • Alecrim- AromÃ¡tico, combina com carnes suÃ­nas, peixes e frango. Pode ser encontrado em pÃ³, in natura ou desidratado. Azeite com alecrim ao assar batata doce Ã© uma deliciosa combinaÃ§Ã£o.
  • Tomilho- Nativo do oeste europeu, realça o sabor de carnes grelhadas e terrines. Disponível geralmente em pó ou cultivado em vasos dentro de casa ou apartamento. O óleo essencial de tomilho tem propriedades antissépticas e digestivas.
  • Alho-poró - Classificado como verdura, tem sabor aromático e suave, é encontrado in natura ou desidratado com facilidade. Símbolo do País de Gales, é utilizado na sopa tradicional “cawn cennin.”
  • Coentro- Picante e refrescante, destaca-se na comida nordestina. Usado em peixes e caldos de frutos-do-mar tanto fresco quanto em pÃ³. Sua semente tambÃ©m Ã© utilizada nos temperos. Auxilia na reduÃ§Ã£o do colesterol e equilibra as taxas de aÃ§Ãºcar no sangue.
  • Hortelã- Versátil, é usado em sucos, chás e receitas como quibe cru. Pode ser cultivado facilmente em casa. Excelente para drinks alcoólicos refrescantes. Combina bem com abacaxi. No lado fitoterápico, tem propriedades aromática, expectorante e antisséptica, entre outras.
  • Orégano- Inseparável de pizzas, massas e carnes brancas como frango, essa erva é nativa do Mediterrâneo e possui propriedades antifúngicas. Geralmente usado desidratado, deve ser consumido misturado às receitas, não como medicamento.
  • Louro- Consumido em folhas desidratadas, moído ou in natura, é muito usado para longos cozimentos, principalmente no feijão - inclusive em feijoadas - dando um sabor especial ao prato. O chá da folha auxilia na digestão. Retirar após o cozimento para evitar sabor excessivo.
  • Cúrcuma- Especiaria oriunda da Índia, ótima em chás e pratos asiáticos, possui propriedades imunológicas. Conhecida como açafrão-da-terra, tem coloração amarela vibrante.
  • Cardamomo- Está entre as especiarias mais caras. Nativa da Índia Meridional, é versátil para uso em aves marinadas e sobremesas. É conhecida como afrodisíaco, aumenta a circulação sanguínea e auxilia contra disfunção erétil.
  • Cravo-da-Ã­ndia- Comum em doces e chÃ¡s, combina com bolos e tortas. Nativa das Ilhas Molucas e da Nova GuinÃ©. Pode ser utilizada em pratos salgados. Usada como Ã³leo, possui propriedades digestivas e Ã© afrodisÃ­aca.
  • Páprica- Feita de pimentas desidratadas, a especiaria adiciona cor e sabor aos pratos. Suas variedades incluem doce, defumada e picante. Comum no preparo de carne, sopas, pães, arroz, manteiga e queijos na Europa.
  • Pimenta-do-reino- É tida como umas das especiarias mais antigas e famosas. Tem aroma forte e levemente picante. Acompanha molhos, saladas e carnes. Moer sobre carne de churrasco com sal grosso realça o sabor.
  • Noz-moscada- Ralada para extração de um pó perfumado, a especiaria é nativa da Indonésia e combina com doces e pratos salgados. Ideal para receitas à base de leite, como strogonoffs e massas com molho branco.
  • Curry- Mix indiano de ervas e especiarias, ideal para carnes, aves e pratos com queijos fortes. Contém, principalmente, gengibre, pimenta, canela, cúrcuma e cardamomo.
  • Canela- Extraída da casca de árvores, rica em propriedades medicinais, a especiaria é originária da Índia. Versátil em doces e termogênica. Muito usada em mingaus. Controla níveis de açúcar no sangue e melhora a saúde cardiovascular.
  • Quem pretende reduzir o consumo de sal pode optar por sal de açafrão ou lemon pepper como boas alternativas para realçar o sabor dasa refeições sem excesso de sódio. Casas de produtos naturais também dispõem do Sal do Himalaia, que é rosa, e menos concentrado.
  • Priorize opções saudáveis e experimente esses temperos disponíveis em lojas de produtos naturais, mercados e empórios, para transformar suas refeições de maneira mais equlibrada.
