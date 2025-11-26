Assine
Televisão ficou no passado: Primeira ganhadora da Dança dos Famosos virou influenciadora cristã

  • Criado em 2005, no Domingão do Faustão, e atualmente exibido no Domingão com Huck, o programa já soma 22 temporadas.
    Criado em 2005, no Domingão do Faustão, e atualmente exibido no Domingão com Huck, o programa já soma 22 temporadas. Foto: Divulgação/TV Globo
  • A estreia da nova temporada foi no dia 10 de agosto, com 16 participantes.
    A estreia da nova temporada foi no dia 10 de agosto, com 16 participantes. Foto: Divulgação/Manoella Mello/Globo
  • Ao longo dos anos, artistas de diferentes áreas — cantores, atores, apresentadores e até atletas — aceitaram o desafio de se arriscar em diversos estilos de dança.
    Ao longo dos anos, artistas de diferentes áreas — cantores, atores, apresentadores e até atletas — aceitaram o desafio de se arriscar em diversos estilos de dança. Foto: Divulgação/TV Globo
  • No entanto, o que pouca gente se lembra é quem foi o campeão da primeira edição do quadro. Relembre agora e veja por onde anda a primeira vencedora da Dança dos Famosos!
    No entanto, o que pouca gente se lembra é quem foi o campeão da primeira edição do quadro. Relembre agora e veja por onde anda a primeira vencedora da Dança dos Famosos! Foto: TV Globo/Divulgação
  • A primeira edição da
    A primeira edição da "Dança" teve como vencedora a atriz Karina Bacchi. Na época, a competição contava apenas com seis participantes. Foto: Montagem/Reprodução/TV Globo
  • Naquela ocasião, os atores Alexandre Barilari e Daniela Escobar completaram o pódio em segundo e terceiro lugar.
    Naquela ocasião, os atores Alexandre Barilari e Daniela Escobar completaram o pódio em segundo e terceiro lugar. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O elenco contou ainda com Fabiana Karla, o cantor Felipe Dylon e o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que precisou abandonar a competição devido a uma lesão.
    O elenco contou ainda com Fabiana Karla, o cantor Felipe Dylon e o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que precisou abandonar a competição devido a uma lesão. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Em 2005, Karina Bacchi tinha 29 anos e já era conhecida por suas atuações em novelas da Globo e do SBT.
    Em 2005, Karina Bacchi tinha 29 anos e já era conhecida por suas atuações em novelas da Globo e do SBT. Foto: Reprodução/Instagram
  • Nascida em São Manuel, interior de São Paulo, em 8 de outubro de 1976, Bacchi iniciou sua trajetória artística como modelo quando ainda era criança.
    Nascida em São Manuel, interior de São Paulo, em 8 de outubro de 1976, Bacchi iniciou sua trajetória artística como modelo quando ainda era criança. Foto: Reprodução/Instagram
  • Ela conquistou destaque em campanhas publicitárias e atuou como modelo de passarela, tudo antes de migrar para a televisão.
    Ela conquistou destaque em campanhas publicitárias e atuou como modelo de passarela, tudo antes de migrar para a televisão. Foto: Reprodução/@karinabacchi
  • Sua estreia como atriz foi em 2000, na novela da Record
    Sua estreia como atriz foi em 2000, na novela da Record "Vidas Cruzadas", quando interpretou Renata Vilela. Foto: Reprodução/Instagram
  • No ano seguinte, Bacchi foi para o SBT, onde trabalhou em
    No ano seguinte, Bacchi foi para o SBT, onde trabalhou em "Pícara Sonhadora", de 2001, e "Mirasol", de 2002. Foto: Divulgação/SBT
  • Na Globo, os primeiros trabalhos de Bacchi foram na novela
    Na Globo, os primeiros trabalhos de Bacchi foram na novela "O Clone" e na minissérie "O Quinto dos Infernos", ambas de 2002. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Na emissora, a atriz também estrelou as novelas
    Na emissora, a atriz também estrelou as novelas "Agora É que São Elas", de 2003 e "Da Cor do Pecado", de 2004. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Depois de vencer a Dança dos Famosos, Bacchi participou de alguns programas da Record, como
    Depois de vencer a Dança dos Famosos, Bacchi participou de alguns programas da Record, como "Cidadão Brasileiro", exibido em 2006, e o reality "Simple Life: Mudando de Vida", de 2007. Foto: Reprodução
  • Também fez uma ponta na novela
    Também fez uma ponta na novela "Caminhos do Coração", de 2007, e foi repórter no "Domingo Espetacular", em 2008. Foto: Reprodução/Instagram
  • De 2009 a 2010, Bacchi participou e venceu a 2ª temporada do reality
    De 2009 a 2010, Bacchi participou e venceu a 2ª temporada do reality "A Fazenda", também na Record. Foto: Reprodução/RecordTV
  • Nos anos seguintes, ela também se destacou como apresentadora em atrações de variedades, como
    Nos anos seguintes, ela também se destacou como apresentadora em atrações de variedades, como "Além do Peso", em 2015, e "Bake Off Celebridades", em 2022. Foto: Divulgação/SBT
  • Em 2017, tornou-se mãe de Enrico Bacchi por meio de fertilização in vitro, decisão que a transformou em uma voz ativa na defesa da maternidade independente e do empoderamento feminino.
    Em 2017, tornou-se mãe de Enrico Bacchi por meio de fertilização in vitro, decisão que a transformou em uma voz ativa na defesa da maternidade independente e do empoderamento feminino. Foto: Instagram @karinabacchi
  • Em 2018, casou-se com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, porém, o matrimônio terminou em 2022.
    Em 2018, casou-se com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, porém, o matrimônio terminou em 2022. Foto: Reprodução/@amaurygnunes
  • O divórcio foi marcado por uma disputa judicial, em que Amaury buscou o reconhecimento da paternidade socioafetiva do filho Enrico, mas a decisão foi favorável à atriz.
    O divórcio foi marcado por uma disputa judicial, em que Amaury buscou o reconhecimento da paternidade socioafetiva do filho Enrico, mas a decisão foi favorável à atriz. Foto: Reprodução/Instagram
  • Atualmente, Karina Bacchi tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram, onde fala sobre maternidade e fé.
    Atualmente, Karina Bacchi tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram, onde fala sobre maternidade e fé. Foto: Instagram @karinabacchi
  • Ela também apresenta o
    Ela também apresenta o "+Forte Podcast", onde recebe líderes cristãos, e lançou o livro "+Forte e Corajosa", onde compartilha sua trajetória pessoal e orações voltadas ao público cristão. Foto: Divulgação
