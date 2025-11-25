Assine
Mapa de 1513 desperta até hoje a curiosidade de pesquisadores

  • O documento, datado de 1513, foi assinado por Piri Reis, cartógrafo da Marinha do Império Otomano.
  • Desenhado em pele de gazela, o mapa chamou atenção por sua riqueza de detalhes e por reunir fontes diversas.
  • O conteÃºdo incluÃ­a mapas ptolomaicos, portugueses, Ã¡rabes e atÃ© supostas ilustraÃ§Ãµes perdidas de CristÃ³vÃ£o Colombo.
    O conteÃºdo incluÃ­a mapas ptolomaicos, portugueses, Ã¡rabes e atÃ© supostas ilustraÃ§Ãµes perdidas de CristÃ³vÃ£o Colombo. Foto: Wikimedia Commons/Yair Haklai
  • O fragmento mostra partes da Europa, África e América do Sul com relativa precisão, embora o Caribe apareça distorcido.
  • O
  • Outro detalhe controverso é a representação de um grande continente no sul do mapa, interpretado por alguns como a Antártida.
  • A teoria foi popularizada por Charles Hapgood, em 1966. Na época, ele sugeriu que uma
  • No entanto, a tese não tinha embasamento científico, uma vez que a Antártida está coberta de gelo há milhões de anos.
  • O mais provável é que essa região represente a Terra Australis Incognita, um pedaço de terra que era retratado com frequência em mapas do Renascimento.
  • O mapa combina técnicas islâmicas e europeias, rompendo com a visão medieval de um
  • Hoje, apenas um terço do documento original permanece intacto, com ilustrações de criaturas míticas e anotações em turco otomano.
  • O mapa está exposto no Palácio de Topkapi, que fica em Istambul, na Turquia.
  • Mustafa Kemal Atatürk, que foi presidente da Turquia de 1923 a 1938, promoveu o estudo do mapa como parte do legado científico otomano.
  • Nascido por volta de 1470, Piri Reis serviu na marinha otomana durante os reinados dos sultões Bayezid II, Selim I e Suleiman, o Magnífico, participando de várias campanhas navais.
  • Além do mapa, ele escreveu o Kitab-? Bahriye (Livro da Navegação), uma obra de grande valor científico e estratégico que descrevia portos, mares e rotas do Mediterrâneo.
  • Piri Reis foi tambÃ©m um reflexo do poder marÃ­timo do ImpÃ©rio Otomano no sÃ©culo 16, quando este se expandia nÃ£o sÃ³ por terra, mas tambÃ©m pelo mar.
    Piri Reis foi tambÃ©m um reflexo do poder marÃ­timo do ImpÃ©rio Otomano no sÃ©culo 16, quando este se expandia nÃ£o sÃ³ por terra, mas tambÃ©m pelo mar. Foto: Freepik/travel-photography
  • Piri Reis foi executado em 1553, possivelmente por motivos políticos, mas seu legado permanece como testemunho da contribuição otomana à cartografia e à navegação.
