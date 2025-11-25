Economia
Canal do Panamá e outros que têm importância estratégica para a economia
-
O canal depende da água doce de lagos vizinhos para dar conta do seu gigantesco sistema de eclusas, que permite a passagem de grandes navios. Para o funcionamento normal, o canal precisa de 190 milhões de litros de água para que as embarcações possam flutuar. Foto: carloscuauhte por Pixabay
-
Mas as mudanças climáticas estão alterando o ciclo das chuvas e o nível de água baixou tanto que a Autoridade do Canal do Panamá precisou reduzir o número e o peso das embarcações que podem entrar no canal. Foto: Imagem de Alan Monk por Pixabay
-
O Canal do Panamá recebe em média 12 a 15 mil navios por ano, movimentando uma fatia essencial da economia global. As receitas anuais ultrapassam US$ 5 bilhões, bem acima dos antigos valores estimados em torno de US$ 1,7 bilhão. Foto: Jens por Pixabay
-
Com 82 km de extensão, o Canal do Panamá é rota vital para cargas como petróleo, veículos, carvão e alimentos, além de receber navios de passageiros. Pela via passam cerca de 5% a 6% do comércio mundial, reforçando sua importância logística. Foto: Pixabay
-
-
A história do canal remonta a 4 de maio de 1904, quando os Estados Unidos deram início à sua construção. A inauguração ocorreu dez anos depois, em 1914, e ele permaneceu por décadas sob o controle americano em época que a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico representava uma prioridade econômica e geopolítica. Foto: Mariordo/Wikimedia Commons
-
O canal, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, no país que fica mais ao sul da América Central, é considerado uma das grandes obras de engenharia, com as eclusas para elevação de navios. Foto: Monica Volpin por Pixabay
-
Assim como o Canal do Panamá, há outros canais de navegação de grande importância para o comércio internacional e para o turismo. Veja alguns que têm bastante relevância. Foto: Pixabay
-
-
Canal de Suez - Com 160 km de extensão, 170m de largura e 20m de profundidade, fica no Egito e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Permite a navegação entre Europa e Ásia sem necessidade de contornar o sul da África. Foto: NASA Domínio Público
-
Muito importante para a economia mundial, pelo Canal de Suez passam cargas gigantescas de petrÃ³leo, minerais, carvÃ£o e alimentos, entre outros produtos. Foto: Pixabay
-
Canal da Mancha - É um braço de mar que faz parte do Oceano Atlântico e que separa a Inglaterra da França. Tem 563 km de extensão, largura de 33km a 240km e profundidade de 45m a 120m. Foto: Imagem de Alexandria por Pixabay
-
-
Sob o Canal da Mancha passa o Eurotúnel, um túnel ferroviário submarino com 51km de comprimento - sendo submerso em 37,9km, a uma profundidade que chega a 60m. Ele liga Kent (Inglaterra) a Pas-de-Calais (França). Foto: Mariza Oliveira - Flickr
-
Estreito de Ormuz - Liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia. Tem importância estratégica para a ligação de produtores de petróleo do Oriente Médio com os mercados da Ásia, Europa e América do Norte. Foto: Reprodução do site rsosapientia.com.br/conteudo/noticias/importancia-estrategica-do-estreito-de-ormuz
-
Com 160 km de extensão, o Estreito de Ormuz não foi criado pelo homem. É uma passagem natural, que não é controlada por nenhum país. No ponto mais estreito, ele separa Omã e Irã por 33 km. Foto: Reprodução do site .iniseg.es/actualidad-iniseg
-
-
Estreito de Malaca - Também é uma passagem marítima natural, entre os oceanos Índico e Pacífico. Tem 930 km de extensão. Na parte de largura mais estreita, fica a 2,7 km de Cingapura. Recebe 84 mil navios por ano, respondendo por 25% do comércio mundial. Patrimônio Mundial da Unesco. Foto: reprodução lemarin.oueste-france.fr
-
Canal Kiel - Fica na Alemanha e liga o Mar do Norte ao Mar Báltico. Com ele, a viagem fica 460 km mais curta, pois não é necessário passar pela Península de Jutlândia. Tem 98 km de comprimento, 50m de largura e 11m de profundidade. Foto: Ralf Roletschek wikimedia commons
-
Canal Saint Lawrence Seaway - Inaugurado em 1959, permite que os navios viajem do Oceano Atlântico, em Montreal, até o Lago Erie, nos Grande Lagos da América do Norte. Tem sistema de eclusas para elevação de navios. Foto: Reprodução do site authenticvoyages.com/canadian-cruises
-
-
Canal Welland - Inaugurado em 1931 para ligar o Lago Erie ao Lago Ontário, no Canadá, ele tem 45 km e passou a integrar o Canal Saint Lawrence Seaway quando este foi implantado, em 1959. Foto: Domínio Público
-
Canal Meno-Danúbio - Fica na Alemanha e conecta os rios Danúbio e Meno, ambos ligados ao rio Reno. Permite o transporte fluvial entre a Romênia (Constança) e a Holanda (Roterdam). Foto: Rolf Krahl wikimedia commons
-
Canal de Midi - Inaugurado em 1681, é o mais antigo canal artificial da Europa ainda em funcionamento. Fica no Midi, na França, e tem 240 km entre Tolosa, no rio Garonne, e Sète, no Mar Mediterrâneo. Foto: Peter Gugerell wikimedia commons
-
-
Canal de Corinto - Criado em 1893, permitiu encurtar a viagem em 400 km entre as águas do Golfo de Corinto e Mar Egeu; Tem 6,3 km de extensão e 40m de profundidade. A largura de apenas 21m impede os maiores cargueiros. Foto: Reprodução de video do site natgeo.pt/video