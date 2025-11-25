Ioga equilibra corpo e mente com harmonia

Assine
  • A raiz da palavra ioga está no sânscrito com o sentido de unir. As posições exigem postura correta e exercícios que estimulam a força e o equilíbrio.
  • A ioga tem diversos ramos. Todos com o mesmo objetivo: o Samádhi, a iluminação da Consciência e a compreensão da existência.
  • A ioga desenvolveu-se historicamente no Oriente,há mais de 5 mil anos, com destaque na Índia, onde é ligada ao Hinduísmo e mantém uma filosofia de pensamento (Vedanta) e de comportamento (Tantra).
  • Há cerca de 2.500 anos, um sábio chamado Patañjali escreveu o
  • A respiração é um elemento importante nesses princípios, além da concentração, o autoconhecimento e a disciplina.
  • A ioga expandiu-se por todo o mundo. E, em 2016, foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Desde 2014, 21 de junho é Dia Internacional da Ioga.
  • Especialistas afirmam que a prática da ioga estimula o funcionamento de todas glândulas, além de fortalecer a coluna vertebral.
  • Ao fazer a meditação na ioga, o cérebro trabalha mais lentamente, reduzindo a agitação que costuma causar instabilidade emocional e que enfraquece o sistema imunológico. Portanto, a ioga é vista como importante instrumento de defesa do organismo.
  • O ideal é praticar a ioga num ambiente calmo e aprazível. Recomenda-se que seja um local arejado e silencioso, que pode ganhar uma música suave ao fundo. Muitos preferem a ioga em ar livre, na Natureza.
  • O praticante de ioga deve usar roupas bem confortáveis e precisa estar com os pés descalços. É recomendável evitar alimentos e líquidos pesados nas duas horas que antecedem a ioga.
  • Durante a ioga, a respiração deve ser feita apenas pelo nariz, nunca pela boca. A respiração nasal é calmante para o organismo e beneficia na busca de concentração.
  • No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Ioga, cerca de 500 mil pessoas são praticantes. E os adeptos da modalidade costumam recomendar a ioga tanto para fortalecer a musculatura como para ajudar no emagrecimento e, no caso das mulheres, atenuar os efeitos da menopausa.
  • Uma das personalidades adeptas da ioga é o ator Rodrigo Santoro, que tem desenvolvido carreira internacional. Ele costuma postar fotos mostrando diversas posições de ioga, sempre em locais belos e arejados, em convívio com a Natureza.
  • Em janeiro de 2024, o Grupo de Aviação Emirates reuniu pessoas de 144 nacionalidades diferentes para uma aula de ioga com o objetivo de entrar para o Livro dos Recordes. E conseguiu.
  • O encontro aconteceu no Al Lisaili Camp, no deserto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Foi a aula de ioga com maior variedade de nacionalidades da história, ultrapassando o recorde anterior, que tinha sido de 135 nacionalidades diferentes, no gramado da sede da ONU, em Nova York, em 2023.
  • A Emirates aproveitou o fato de que, entre seus 110 mil funcionários, existem pessoas oriundas das mais diversas partes do planeta. E conquistou, então, o diploma do Livro Guinness dos Recordes. A turma posou para festejar.
