Dan Stulbach estrela ‘O Mercador de Veneza’, que será estendida até março de 2026
Dessa forma, a peça é uma adaptação ao texto de Shakespeare. A história do célebre autor conta a história de um homem que contrai uma dívida com um agiota judeu e dá, como garantia, uma libra de sua própria carne. Foto: Divulgação
Na peça, adaptada por Bruno Cavalcanti e dirigida por Daniela Stirbulov, a trama se desloca da Itália do século XVI para um cenário contemporâneo. Shylock, o agiota interpretado por Dan Stulbach, é alçado a protagonista e a história se desenrola a partir de seu ponto de vista. Foto: - Divulgação
Além da extensão da temporada, a peça terá ainda quatro apresentações no BTG Pactual Hall, de 22 a 25 de janeiro. Os ingressos para essas sessões também estão à venda por a partir de R$ 50. Foto: Divulgação
Nascido em São Paulo, em 26 de setembro de 1969, Dan Stulbach é filho de imigrantes judeus poloneses. O ator cursou Engenharia por um ano antes de se formar em Comunicação Social pela ESPM e frequentar a Escola de Arte Dramática da USP. Foto: Divulgação
Durante a faculdade, criou o grupo de teatro Tangerina, onde dirigiu espetáculos. Em seguida, estreou na televisão com uma ponta em "O Rei do Gado", em 1996, e na novela "O Amor Está no Ar", em 1997. Foto: Reprodução do Instagram @danstulbach
Stulbach é frequentemente apontado como sendo semelhante ao ator americano Tom Hanks, tendo sido inclusive satirizado como tal pelo grupo de comediantes Casseta e Planeta. Foto: Divulgação
Ganhou destaque nacional, em 2003, ao interpretar o maníaco Marcos Soares em "Mulheres Apaixonadas", do autor Manoel Carlos. Assim, o personagem trouxe à tona a discussão sobre a violência doméstica, que chamou a atenção do Brasil. Foto: Divulgação
Na época da novela, Dan e Helena Ranaldi foram a Brasília visitar o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, como um incentivo para mudar a lei da violência contra a mulher, assunto abordado entre os personagens dos dois atores na trama. Foto: Reprodução do Instagram @danstulbach
Sua atuação também foi aclamada pela mídia especializada, quando chegou a ganhar vários prêmios de melhor ator de 2003. Entre eles, o Troféu Imprensa de Melhor Ator, o Troféu APCA de Melhor Ator e o Prêmio Contigo de Melhor Revelação. Foto: Divulgação
Participou de várias novelas e minisséries, como "Senhora do Destino", de 2004, "JK" e "Queridos Amigos", ambos em 2008, onde teve seu primeiro papel principal na TV. Foto: Reprodução do Instagram @danstulbach
Dan Stulbach participou de outros projetos na TV Globo como "Som e Fúria" e "A Força do Querer", de 2017. Esteve também na novela "O Sétimo Guardião", de 2018, e em Pantanal, de 2022. Foto: Divulgação
Em 2010, participou da sÃ©rie "Afinal, o Que Querem as Mulheres?", ao interpretar Jonas, um rapaz de Ãndole correta que sabe cozinhar, cantar e tocar violÃ£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @danstulbach
Também se destacou no cinema em filmes como "Cronicamente Inviável", de 2000, "Tempos de Paz", de 2009, e "O Vendedor de Sonhos", de 2016. Foto: Divulgação
Em 2010, iniciou sua carreira como apresentador no programa Saia Justa, da GNT. Cinco anos depois, integrou a bancada do CQC na Band. Foto: Divulgação
Além disso, esbanjou versatilidade ao comandar o programa Bola da Vez da ESPN. Desde 2006, apresenta o Fim de Expediente na rádio CBN, ao lado de José Godoy e Teco Medina. Foto: - Reprodução do Instagram @danstulbach
Stulbach tem uma sólida base teatral, com peças como Novas Diretrizes em Tempos de Paz, que lhe rendeu prêmios, Dúvida e A Morte Acidental de um Anarquista. Foto: Reprodução do Instagram @danstulbach
Por fim, ele também fez dublagens, como a do sargento Pac em Battlefield 4 e do pantera Baguera em Mogli - O Menino Lobo. Foto: Reprodução do Instagram @danstulbach