Música gravada por Maria Rita é eleita a melhor canção em língua espanhola do século 21

    A revista avaliou não apenas números de streaming, mas impacto cultural, debates gerados e relevância simbólica. “Latinoamérica” se tornou referência crítica da música latina contemporânea, unindo vozes e ritmos que atravessam fronteiras. Foto: Maria Rita Instagram
    Com mais de 240 milhões de visualizações no YouTube, o clipe segue ampliando a força da faixa. A presença de Maria Rita reforça seu papel no diálogo musical entre Brasil e América Latina, consolidando a canção como marco político e artístico. Foto: Maria Rita Instagram
    Uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, a cantora Maria Rita celebrou seu 48º aniversário em 9 de setembro de 2025. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Maria Rita Camargo Mariano nasceu em São Paulo no dia 9 de setembro de 1977. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Ela é filha da lendária cantora Elis Regina e do renomado pianista e arranjador César Camargo Mariano. Elis morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos de idade. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    A família de artistas se estende para os quatro irmãos, o produtor musical João Marcello Bôscoli, o cantor Pedro Mariano, o baixista Marcelo Camargo Mariano e a cantora Luísa Camargo Mariano. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    A sua Infância foi marcada pela perda precoce da mãe. Elis Regina, uma das mais importantes cantoras da história da música brasileira, morreu quando a filha tinha apenas quatro anos. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Quando tinha três anos, ela foi homenageada na música “Maria Rita”, composta pelo pai e incluída no disco “Samambaia”, obra de César Camargo Mariano ao lado do violonista Hélio Delmiro. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Aos 16 anos, Maria Rita acompanhou o pai a Nova Iorque. Ela morou por oito anos nos Estados Unidos, onde se formou em ComunicaÃ§Ã£o Social e Estudos Latino-Americanos na Universidade de Nova Iorque. Foto: ReproduÃ§Ã£o do instagram @mariaritaoficial
    Ela retornou ao Brasil em 2001, quando trabalhou com a produção de shows do irmão Pedro Mariano e iniciou sua caminhada artística. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Maria Rita começou a cantar profissionalmente com apoio de grandes nomes como Milton Nascimento, que a convidou para participar de seu disco “Pietá”, em 2002. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    No disco de Milton, ela participou das faixas "Tristesse", "Voa Bicho" e "Vozes do Vento", além de participar de shows da turnê homônima. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Em 2003, ela lançou seu primeiro disco, “Maria Rita”, com hits como “A Festa”, “Encontros e Despedidas” - tema da novela “Senhora do Destino” -, ambas de Milton Nascimento, “Cara Valente” e “Menininha do Portão”. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    O álbum, que também trazia duas canções de Rita Lee - “Agora Só Falta Você” e “Pagu” -, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Esse primeiro disco foi lançado em mais de 30 países e rendeu o Disco de Platina Triplo no Brasil e Platina em Portugal. Já o DVD homônimo vendeu 180 mil cópias. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Em 2004, Maria Rita recebeu o Grammy Latino de Revelação do Ano, Melhor Álbum de MPB e Melhor Canção em Português, consolidando seu nome na música brasileira. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    No transcorrer de sua trajetória, Maria Rita acabou transitando por gêneros diversos até se estabelecer mais firmemente no samba. Em 2007, ano em que se mudou para o Rio de Janeiro, lançou o álbum “Samba Meu”. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Outros álbuns marcantes da carreira da artista são “Coração a Batucar”, de 2014, com sambas inéditos de Arlindo Cruz e outros compositores, e “Amor e Música”, de 2018, um registro ao vivo de show em São Paulo. Foto: Divulgação
    Com uma carreira de mais de duas décadas, Maria Rita já participou de grandes eventos, como o Montreux Jazz Festival. Em 2019, no palco suíço, ela reeditou ao lado do Quarteto Jobim o aclamado álbum “Elis e Tom”, de 1974. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Ela tambÃ©m se apresentou na cerimÃŽnia de abertura dos Jogos ParalÃ­mpicos, em 2016, no estÃ¡dio do MaracanÃ£, no Rio de Janeiro. Foto: ReproduÃ§Ã£o do instagram @mariaritaoficial
    Em 2022, ela comandou uma roda de samba em um dos palcos do Rock in Rio. Anos antes, em 2017, também no badalado festival, ela participou tributo a Ella Fitzgerald ao lado de Melody Gardot. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Entre 2003 e 2004, Maria Rita foi casada com o diretor de cinema Marcus Baldini, com quem teve o filho Antônio. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Em 2011, ela iniciou relacionamento com o músico Davi Moraes. Juntos, eles tiveram a filha Alice, nascida em 2012. O casal se separou em 2019. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
    Apesar da comparação inevitável com a mãe, Maria Rita consolidou uma carreira com estilo próprio que rendeu inúmeros prêmios, além do reconhecimento de público e crítica. Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
