Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Terra do Lego: Parque na Dinamarca é dedicado ao brinquedo de fama internacional

RF
Redação Flipar
  • Com o sucesso das peças coloridas de montar, a cidade inaugurou em junho de 1968 o primeiro parque temático da Lego, o Legoland Billund.
    Com o sucesso das peças coloridas de montar, a cidade inaugurou em junho de 1968 o primeiro parque temático da Lego, o Legoland Billund. Foto: Divulgaçao
  • Três décadas antes, no pequeno município a quase 300 km da capital Copenhague nasceu o The Lego Group, que passaria a fabricar anos mais tarde as pecinhas que se tornaram populares mundo afora.
    Três décadas antes, no pequeno município a quase 300 km da capital Copenhague nasceu o The Lego Group, que passaria a fabricar anos mais tarde as pecinhas que se tornaram populares mundo afora. Foto: Divulgaçao
  • Além da sede da empresa e do Legoland, Billund ainda abriga a Lego House, edifício de 12 mil metros quadrados composto por 25 milhões de peças Lego.
    Além da sede da empresa e do Legoland, Billund ainda abriga a Lego House, edifício de 12 mil metros quadrados composto por 25 milhões de peças Lego. Foto: Divulgaçao
  • No interior da Lego House há inúmeras atividades educativas, lojas, restaurantes e até dinossauros reproduzidos com peças de Lego.
    No interior da Lego House há inúmeras atividades educativas, lojas, restaurantes e até dinossauros reproduzidos com peças de Lego. Foto: Divulgaçao
  • A Legoland Billund fica a pouco mais de um quilômetro da Lego House.
    A Legoland Billund fica a pouco mais de um quilômetro da Lego House. Foto: Divulgaçao
  • Com mais de 50 atrações para os visitantes, o parque temático Legoland Billund ocupa área de 140 mil metros quadrados.
    Com mais de 50 atrações para os visitantes, o parque temático Legoland Billund ocupa área de 140 mil metros quadrados. Foto: Divulgaçao
  • O parque fica bem próximo ao aeroporto da cidade, o segundo mais movimentado da Dinamarca.
    O parque fica bem próximo ao aeroporto da cidade, o segundo mais movimentado da Dinamarca. Foto: Divulgaçao
  • O espaço do Legoland Billund conta em sua estrutura com dois hotéis oficiais e uma vila para hospedagem.
    O espaço do Legoland Billund conta em sua estrutura com dois hotéis oficiais e uma vila para hospedagem. Foto: Divulgaçao
  • O parque é dividido em 11 setores temáticos, com destaque para a Miniland, repleta de reproduções de lego de cidades e edifícios do mundo todo.
    O parque é dividido em 11 setores temáticos, com destaque para a Miniland, repleta de reproduções de lego de cidades e edifícios do mundo todo. Foto: Divulgaçao
  • Entre as miniaturas de tijolos de plástico em exibição na Miniland estão um aeroporto e uma reprodução de 5,5 metros do maior arranha-céu do mundo, o Burj Khalifa, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
    Entre as miniaturas de tijolos de plástico em exibição na Miniland estão um aeroporto e uma reprodução de 5,5 metros do maior arranha-céu do mundo, o Burj Khalifa, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Foto: Andrzej Otr?bski/Wikimedia Commons
  • O Legoland Billund dispõe de quatro montanhas-russas, cinema 3D, labirinto de laser e outras atrações para entreter os visitantes.
    O Legoland Billund dispõe de quatro montanhas-russas, cinema 3D, labirinto de laser e outras atrações para entreter os visitantes. Foto: - Divulgaçao
  • Além do parque original na Dinamarca, há Legolands em outros sete países: Estados Unidos (Flórida, Califórnia e Nova York), Malásia, Emirados Árabes, Inglaterra, Alemanha, Japão e Coreia do Sul.
    Além do parque original na Dinamarca, há Legolands em outros sete países: Estados Unidos (Flórida, Califórnia e Nova York), Malásia, Emirados Árabes, Inglaterra, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Foto: - Divulgaçao
  • A Legoland Billund Ã© a terceira atraÃ§Ã£o que recebe mais visitantes anualmente na Dinamarca, atrÃ¡s somente de dois parque de diversÃµes: Jardins de Tivoli, em Copenhague, e o Bakken, em Dyrehaven.
    A Legoland Billund Ã© a terceira atraÃ§Ã£o que recebe mais visitantes anualmente na Dinamarca, atrÃ¡s somente de dois parque de diversÃµes: Jardins de Tivoli, em Copenhague, e o Bakken, em Dyrehaven. Foto: DivulgaÃ§ao
  • Um dos brinquedos infantis mais vendidos do mundo, o Lego foi uma invenção da empresa familiar criada pelo carpinteiro e empresário dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, fundador do grupo que leva o nome do jogo de pequenas peças coloridas.
    Um dos brinquedos infantis mais vendidos do mundo, o Lego foi uma invenção da empresa familiar criada pelo carpinteiro e empresário dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, fundador do grupo que leva o nome do jogo de pequenas peças coloridas. Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
  • Nos primeiros anos, Kristiansen elaborou brinquedos de madeira, entre eles um pato.
    Nos primeiros anos, Kristiansen elaborou brinquedos de madeira, entre eles um pato. Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
  • Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa deixou de lado os produtos de madeira, matéria-prima escassa no período, e passou a estudar a possibilidade de usar plástico.
    Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa deixou de lado os produtos de madeira, matéria-prima escassa no período, e passou a estudar a possibilidade de usar plástico. Foto: Divulgaçao
  • Nos início dos anos 50, a Lego teve seu primeiro produto de sucesso comercial, um modelo em escala do trator Ferguson. A empresa vendeu em torno de 100 mil unidades em três anos.
    Nos início dos anos 50, a Lego teve seu primeiro produto de sucesso comercial, um modelo em escala do trator Ferguson. A empresa vendeu em torno de 100 mil unidades em três anos. Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
  • A peça colorida foi patenteada pelo grupo familiar em 1958, quando já continha os encaixes em formato de tubos que a tornaram um brinquedo clássico.
    A peça colorida foi patenteada pelo grupo familiar em 1958, quando já continha os encaixes em formato de tubos que a tornaram um brinquedo clássico. Foto: Benjamin D. Esham/Wikimedia Commons
  • Passadas mais de seis dÃ©cadas, a Lego mantÃ©m seu prestÃ­gio. A empresa registrou crescimento nas vendas em 2023 apesar do â??mercado de brinquedos mais fraco dos Ãºltimos 15 anosâ?, de acordo com informe da corporaÃ§Ã£o.
    Passadas mais de seis dÃ©cadas, a Lego mantÃ©m seu prestÃ­gio. A empresa registrou crescimento nas vendas em 2023 apesar do â??mercado de brinquedos mais fraco dos Ãºltimos 15 anosâ?, de acordo com informe da corporaÃ§Ã£o. Foto: DivulgaÃ§ao
  • O grupo dinamarquês divulgou aumento de 4% nas vendas dos tijolos de plástico coloridos no ano, enquanto o mercado global de brinquedos teve queda de 7%.
    O grupo dinamarquês divulgou aumento de 4% nas vendas dos tijolos de plástico coloridos no ano, enquanto o mercado global de brinquedos teve queda de 7%. Foto: Divulgaçao
  • Em 2023, com a expansÃ£o nos mercados de Estados Unidos e Europa, a Lego abriu 147 novas lojas prÃ³prias e atingiu a marca de 1.031 no total.
    Em 2023, com a expansÃ£o nos mercados de Estados Unidos e Europa, a Lego abriu 147 novas lojas prÃ³prias e atingiu a marca de 1.031 no total. Foto: DivulgaÃ§ao
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay