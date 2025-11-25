Luiz Gonzaga embalou Madonna pela web; conheça o Rei do Baião

Assine
  • A postagem, que bombou entre os seguidores brasileiros da estrela do pop, trazia versão instrumental de “A Morte do Vaqueiro”, composição do artista pernambucano em parceria com Nelson Barbalho. O Flipar mostra a seguir um pouco da vida e obra de Luiz Gonzaga!
  • Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu no dia 13 de dezembro de 1912 em Exu, município do sertão de Pernambuco, na divisa com o Ceará. A data foi batizada “Dia Nacional do Forró” em homenagem ao artista nordestino.
  • Seu pai, Januário dos Santos, foi um sanfoneiro muito famoso em Exu. Ele é personagem da canção “Respeita Januário”, uma de muitas parcerias de Luiz Gonzaga com o advogado cearense Humberto Teixeira.
  • É considerado uma das personalidades artísticas brasileiras mais importantes por ter difundido a cultura nordestina pelo país. Além de Humberto Teixeira, outro fecundo parceiro de Luiz Gonzaga foi o poeta Zé Dantas.
  • A sua figura de gibão, chapéu de couro e sanfona tornou-se famosa para além dos estados do nordeste, conquistando popularidade nacional.
  • Em meio século de carreira, o Rei do Baião, como ficou conhecido, construiu uma discografia de 44 álbuns e mais de 50 compactos.
  • Luiz Gonzaga é considerado o criador do formato de trio sanfona-zabumba-triângulo que forjou o gênero musical baião, um dos mais importantes do país.
  • De acordo com pesquisadores da música brasileira, antes de Luiz Gonzaga o forró não tinha uma padronização. Alguns grupos utilizavam instrumentos como o melê (artesanal) e o pandeiro, hoje muito mais vinculado ao samba.
  • Após deixar o sertão do Cariri e servir o exército, Luiz Gonzaga migrou para o sudeste e iniciou carreira artística no início dos anos 40.
  • Foi nessa época que lançou seus primeiros discos em 78 rotações, inicialmente instrumentais. Mais tarde, passou às gravações em que também cantava.
  • No dia 3 de março de 1947 lançou “Asa Branca”, canção que se tornaria um hino do homem sertanejo. Outra parceria com Humberto Teixeira, é uma das composições mais regravadas da história da música popular brasileira.
  • “Asa Branca” descreve o drama da seca no Nordeste, que leva os habitantes a deixarem a região em busca de condições melhores. O pássaro que dá título à canção simboliza as dificuldades locais ao também abandonar o sertão.
  • O sanfoneiro é criador de outros clássico do cancioneiro nacional, como “A Vida de Viajante”, “”Olha pro Céu”, “Que nem Jiló”, “Vem Morena” e “A Morte do Vaqueiro”, canção que Madonna utilizou como trilha de sua postagem no TikTok.
  • Luiz Gonzaga foi influência decisiva na carreira de importantes músicos do Brasil, especialmente nordestinos, como Dominguinhos, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Alceu Valença e Elba Ramalho.
  • O músico era pai de criação do também consagrado compositor e cantor Gonzaguinha (Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior), morto em acidente automobilístico em 1991, aos 45 anos.
  • A relação conturbada entre Luiz Gonzaga e Gonzaguinha foi tema do livro “Gonzaguinha e Gonzagão”, da jornalista Regina Echeverria. A obra inspirou o roteiro do filme “Gonzaga: de Pai para Filho” (2012), dirigido por Breno Silveira.
  • Luiz Gonzaga, conhecido também como Gonzagão, viveu no Rio de Janeiro entre o fim dos anos 30 até 1980, quando decidiu retornar para Exu. Ele morreu em 2 de agosto de 1989, aos 76 anos de idade, em um hospital de Pernambuco.
  • Em 2022, por ocasião do seu centenário de nascimento, Luiz Gonzaga recebeu em memória o título Doutor Honoris Causa da Universidade Federal Rural de Pernambuco por ter sido um “autêntico representante da cultura nordestina”.
