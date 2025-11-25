Galeria
Pra quem não viu: Arqueólogos encontram restos de ‘vampira’ com foice no pescoço e cadeado no pé
-
A jovem de 18 anos estava sepultada com uma foice sobre o pescoço e um cadeado no dedo do pé, medidas usadas para impedir que ela “retornasse dos mortos” – uma prática de proteção contra supostos “vampiros”. O corpo da jovem tinha deformidade física e a comunidade pode ter considerado "anormal". Foto: divulgação/Institute of Archeology of The Nicolaus Copernicus University
-
Enterrada com um gorro de seda que indicava seu status elevado, "Zosia", como foi chamada, teve seu rosto reconstruído digitalmente, revelando olhos azuis e cabelos curtos. Foto: montagem/Reprodução/Oscar Nilsson
-
A escavação revelou um cemitério de pessoas marginalizadas, onde outros indivíduos também foram enterrados com medidas cautelares semelhantes, como pedras no peito e moedas na boca. Foto: divulgação/Lublin Voivodeship Conservator of Monuments
-
Na Polônia, há uma lenda de que no século 17 regiões eram assoladas por "revenants" ou "renascidos", seres semelhantes a vampiros que atacariam vivos e causariam caos nas casas. Foto: wikimedia commons Darwinek
-
-
Esses relatos eram tão comuns que várias medidas eram tomadas para evitar a reanimação dos cadáveres, como arrancar seus corações, pregar seus corpos nas sepulturas e usar estacas nas pernas. Foto: Kenny Orr Unsplash
-
Em 1746, um monge chamado Antoine Augustin Calmet publicou um tratado para distinguir os verdadeiros "renascidos" de fraudes. Foto: Dean Moriarty por Pixabay
-
Recentemente, arqueólogos da Universidade Nicolau Copérnico encontraram a primeira evidência física de uma criança "renascida" em um cemitério na Polônia. Foto: wikimedia commons Zorro2212
-
-
A criança, que teria cerca de seis anos no momento da morte, foi enterrada de bruços com um cadeado de ferro sob o pé esquerdo para evitar que assombrasse sua família e vizinhos. Foto: Gábor Bejó por Pixabay
-
“O cadeado teria sido trancado até o dedão do pé. A criança foi enterrada de bruços para que, se voltasse dos mortos e tentasse ascender, mordesse a terra”, disse o arqueólogo-chefe do estudo, Dariusz Poli?ski. Foto: Chelms Varthoumlien Unsplash
-
A descoberta tem ajudado os historiadores a entenderem mais sobre as crenÃ§as e prÃ¡ticas da Ã©poca em relaÃ§Ã£o a esses seres. Foto: lukasbieri pixabay
-
-
Algum tempo após o sepultamento, a tumba foi profanada. Todos os ossos foram removidos, exceto os das partes inferiores das pernas. Foto: Pexels por Pixabay
-
De acordo com o jornal The New York Times, este é o único exemplo de um enterro infantil desse tipo na Europa. Foto: Brett Sayles por pexels
-
O lugar, que funcionava como um cemitério improvisado destinado para pessoas menos favorecidas, foi encontrado há 18 anos sob um campo de girassóis, situado na encosta de uma colina. Foto: Kev por Pixabay
-
-
Segundo registros locais, o cemitério não estava associado a uma igreja ou a um terreno consagrado. Cerca de 100 sepulturas já foram descobertas no local. Foto: NoName_13 por Pixabay
-
No fim da Idade Média, especialmente na Polônia, era tradição colocar cadeados nas sepulturas. O maior achado deste tipo foi na cidade de Lutomiersk, onde quase 400 das 1.200 sepulturas investigadas continham cadeados. Foto: pixabay
-
A tradição persistiu nas comunidades judaicas da Polônia pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Foto: Josh Applegate Unsplash
-
-
Martyn Rady, historiador da University College London, ressaltou que a mulher e a criança não devem ser categorizadas como vampiras. Foto: Luke Wang Unsplash
-
As características dos “vampiros” foram oficialmente definidas pela primeira vez na década de 1720, por autoridades austríacas dos Habsburgos, que identificaram suspeitos de vampirismo na região que hoje é o Norte da Sérvia. Foto: reprodução buffy: a caça-vampiros
-
Eles elaboraram relatórios que chegaram até a ser publicados em revistas médicas da época. “Eles deixaram bem claro que, na lenda popular local, o vampiro tinha três características: era um fantasma, alimentava-se dos vivos e era contagioso”, relatou o historiador. Foto: reprodução Entrevista com o Vampiro
-
-
As lendas polonesas mencionam dois tipos de "renascidos". O primeiro Ã© o upiÃ³r, que mais tarde foi substituÃdo pelo termo wampir e se assemelha ao DrÃ¡cula representado por BÃ©la Lugosi no filme de 1931. Foto: ReproduÃ§Ã£o / DrÃ¡cula
-
O segundo é a strzyga, que é mais parecida com uma bruxa malévola que ataca os humanos, podendo comê-los ou beber seu sangue, de acordo com o folclorista Al Ridenour. Foto: Karolina Grabowska por Pexels
-
A prática dos cadeados pode ser vista como uma tentativa de garantir que os mortos permanecessem em paz, como expresso na citação de Lugosi em "Drácula": "Morrer, estar realmente morto, deve ser glorioso". Foto: reprodução drácula
-