Pra quem não viu: Arqueólogos encontram restos de ‘vampira’ com foice no pescoço e cadeado no pé

A jovem de 18 anos estava sepultada com uma foice sobre o pescoço e um cadeado no dedo do pé, medidas usadas para impedir que ela “retornasse dos mortos” – uma prática de proteção contra supostos “vampiros”. O corpo da jovem tinha deformidade física e a comunidade pode ter considerado "anormal". Foto: divulgação/Institute of Archeology of The Nicolaus Copernicus University