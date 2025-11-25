Assine
Verdadeira capital da Turquia, Ancara tem belezas surpreendentes

  • Ao contrário do que muita gente pensa, a maior e mais famosa cidade da Turquia (Istambul) - não é mais a capital do país desde o ano de 1923.
  • Fundada há mais de 800 anos, Ancara se tornou o centro político e cultural da Turquia moderna, substituindo Istambul.
  • Localizada no centro da Anatólia, Ancara é privilegiada por sua posição estratégica, que a torna um importante hub político, econômico e cultural.
  • Hoje com uma população de mais de quase 6 milhões de habitantes, Ancara tem raízes profundas, tendo sido habitada por diversas civilizações ao longo dos séculos.
  • Alguns dos povos que habitaram a região incluem hititas, frígios, persas, romanos, bizantinos e otomanos.
  • No entanto, com a chegada de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República Turca, que a cidade ganhou um novo papel.
  • Atatürk escolheu Ancara como a capital por sua localização estratégica e por simbolizar a nova era da Turquia, afastada do passado otomano.
  • Antigamente, a cidade era chamada de Angora, nome associado a produtos de prestígio como lã de cabra (angorá) e gatos de raça angorá, que eram nativos da região.
  • A segunda maior cidade da Turquia é conhecida por sua arquitetura eclética, mesclando o antigo e o moderno.
  • Entre os pontos históricos mais importantes está o Mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador e primeiro presidente da Turquia, conhecido como An?tkabir.
  • Outro marco histórico de destaque é a Cidadela de Ancara, um castelo construído durante o Império Bizantino, situado no topo de uma colina com vista para a cidade.
  • A Cidadela oferece uma visão do passado de Ancara, com ruas estreitas e casas tradicionais que remontam a diferentes períodos da história turca.
  • Além disso, Ancara é frequentemente chamada de
    "cidade verde" devido à sua grande quantidade de áreas verdes e parques.
  • Ancara também abriga várias instituições culturais e educacionais de renome, como a Universidade de Ancara (foto) e a Universidade Bilkent.
  • O Museu das CivilizaÃ§Ãµes da AnatÃ³lia, localizado no centro da cidade, Ã© reconhecido por sua extensa coleÃ§Ã£o de artefatos antigos, incluindo objetos da era prÃ©-histÃ³rica e de vÃ¡rias civilizaÃ§Ãµes que ocuparam a regiÃ£o ao longo dos milÃªnios.
  • A cidade também é um centro de transporte crucial, servindo como ponto de conexão entre diferentes regiões do país, facilitado por uma extensa rede de rodovias, ferrovias e o Aeroporto Internacional de Esenbo?a.
  • Embora Ancara seja frequentemente vista como uma cidade mais política e administrativa em comparação com a cosmopolita Istambul, ela tem uma vida cultural vibrante, com teatros, museus, galerias de arte e festivais.
  • A cidade também oferece uma ampla variedade de restaurantes e cafés, onde se pode saborear a rica culinária turca.
  • A cidade está em constante transformação, com novos projetos e investimentos sendo realizados a cada ano. Por isso, se você está planejando uma viagem para a Turquia, não deixe de incluir Ancara em seu roteiro.
