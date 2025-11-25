Saiba preparar as cinco sobremesas brasileiras que estão entre as melhores do mundo

Como fazer: Derreta o açúcar numa panela até formar uma calda dourada e despeje numa forma. Bata no liquidificador o leite condensado, leite e ovos, despeje na forma caramelizada e asse em banho-maria no forno preaquecido a 180º por uma hora ou até firmar. Deixe esfriar e leve à geladeira antes de desenformar. Foto: Freepik/lifeforstock