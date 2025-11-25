Assine
Cientistas desenvolvem remédio que faz dente nascer de novo

  • O remédio atua desativando o gene USAG-1, que impede o crescimento dos dentes. Mas a principal preocupação é assegurar a segurança do medicamento.
  • Por isso, a fase inicial dos testes deve se estender até agosto de 2025, focando nesse aspecto. Os pesquisadores não detectaram efeitos colaterais em testes com animais.
  • Segundo o Hospital Kitano, que participa do estudo, na fase inicial o medicamento será administrado por via intravenosa a 30 voluntários com idades entre 30 e 64 anos.
  • Esses voluntários precisam estar sem pelo menos um dente posterior para evitar complicações caso o medicamento funcione e um novo dente comece a crescer.
  • Após essa fase, o foco será avaliar a eficiência do medicamento. Para isso, será feita a administração da substância em pacientes com agenesia dentária, ou seja, quando os dentes não se desenvolvem desde o nascimento.
  • Nessa fase, os cientistas pretendem restringir os participantes a crianças entre dois e sete anos, que tenham ficado sem no mínimo quatro dentes desde o nascimento.
  • A expectativa é que no futuro o medicamento também possa beneficiar pessoas que perderam dentes devido a cáries ou lesões. Por enquanto, a pesquisa está focada em indivíduos com doenças congênitas.
  • Em entrevista ao jornal japonês The Mainichi, os cientistas afirmaram que o objetivo é ajudar aqueles que sofrem com a perda ou ausência de dentes.
  • A perda de dentes pode impactar a autoestima e resultar em dificuldades na mastigaÃ§Ã£o e na fala, alÃ©m de causar problemas digestivos devido Ã  inadequada trituraÃ§Ã£o dos alimentos.
  • Segundo estimativas do CDC (Centers for Disease Control and Prevention), aproximadamente 26% dos adultos com 65 anos ou mais possuem oito dentes ou menos, enquanto 17% dessa faixa etária já perdeu todos os dentes.
  • Embora a solução ainda não seja suficiente para resolver o problema no mundo todo agora, os cientistas acreditam que esse já é um primeiro passo importante.
  • Cuidar da saúde bucal é fundamental para prevenir doenças como cáries, gengivite e periodontite, que podem afetar não apenas a boca, mas também a saúde geral do corpo.
  • Para manter uma boa saúde bucal, é essencial fazer uso constante do fio dental e manter uma rotina diária de escovação de pelo menos duas vezes ao dia.
  • Também é importante consultar o dentista regularmente para check-ups e limpezas profissionais.
  • Por fim, especialistas recomendam manter uma boa dieta alimentar, sem exagerar nos alimentos açucarados e ácidos, que podem danificar o esmalte dos dentes. Fumar e ingerir bebida alcoólica em excesso também pode prejudicar a saúde bucal.
  • Atualmente, uma das soluções para a falta de dentes é o implante dentário, que consiste em pinos de titânio que são inseridos no osso maxilar e servem como base para a colocação de próteses dentárias individuais ou fixas.
  • Outra solução são as próteses dentárias, estruturas removíveis ou fixas que substituem os dentes perdidos. Essas próteses podem ser feitas de diferentes materiais, como acrílico, porcelana ou metal.
  • A escolha da melhor soluÃ§Ã£o para cada caso dependerÃ¡ de diversos fatores, como a quantidade de dentes perdidos, a saÃºde bucal do paciente e o orÃ§amento disponÃ­vel.
  • É importante consultar um dentista para avaliação individualizada e escolha do tratamento mais adequado.
