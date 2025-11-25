Celebridades e TV
Ator não trata câncer por causa de religião e morre aos 65 anos
Antes disso, segundo a família, ele evitava qualquer tratamento devido às suas crenças na Ciência Cristã, que prega a cura por meio da oração. Foto: divulgação
A religião, fundada nos EUA em 1879 por Mary Baker Eddy, historicamente desencorajava o uso da medicina moderna, o que já resultou até em processos contra seus membros. Foto: Himsan/Pixabay
Val Kilmer morreu em 1/4/2025 aos 65 anos. Em entrevista ao New York Times, a filha do ator, Mercedes Kilmer, afirmou que a causa da morte foi pneumonia. Foto: Divulgação/Prime Video
Diagnosticado com câncer de garganta em 2014, Kilmer precisou passar por uma traqueostomia que afetou sua voz. Foto: Divulgação/Paramount Pictures
Nos últimos anos, ele se afastou da atuação, mas retornou brevemente como Tom "Iceman" Kazansky em "Top Gun: Maverick" (2022), no qual sua condição de saúde foi incorporada ao personagem. Foto: Divulgação
Sua trajetória se encerrou como uma das mais lucrativas do cinema. Ao todo, seus filmes arrecadaram quase US$ 2 bilhões nas bilheterias globais. Nascido em 31 de dezembro de 1959, em Los Angeles, Califórnia, Val Kilmer começou sua carreira no teatro antes de se tornar um dos atores mais reconhecidos de Hollywood. Foto: wikimedia commons/ Georges Biard
Seus primeiros papéis foram nos filmes "Top Secret!: Superconfidencial" (1984 - foto), uma comédia de espionagem, e "Academia de Gênios" (1985), sobre jovens gênios da tecnologia. Foto: reprodução
A grande virada na sua carreira veio com "Top Gun: Ases Indomáveis" (1986), no qual interpretou o piloto "Iceman", rival de Maverick, vivido por Tom Cruise. Foto: Divulgação
Nos anos seguintes, Kilmer consolidou sua reputação como um ator versátil, capaz de desempenhar papéis dramáticos, cômicos e de ação. Foto: reprodução
Um de seus trabalhos mais aclamados foi a interpretação do vocalista Jim Morrison em "The Doors" (1991). Foto: reprodução
Na época, Kilmer impressionou pela semelhança com o vocalista da banda, além de ter recebido elogios por ter cantado todas as músicas do filme. Foto: reprodução
Outro papel marcante foi o de Doc Holliday em "Tombstone: A Justiça Está Chegando" (1993), em uma interpretação considerada uma das melhores de sua carreira. Foto: reprodução
Em 1995, Kilmer assumiu o papel do Homem-Morcego em "Batman Eternamente", substituindo Michael Keaton. Foto: reprodução
Embora o filme tenha sido um sucesso comercial, Kilmer não retornou para a sequência devido a desentendimentos com o diretor Joel Schumacher. Foto: reprodução
Outro filme marcante da carreira do ator é "Fogo Contra Fogo" (1995), no qual contracenou com Al Pacino e Robert De Niro. Foto: Reprodução
Nos anos 2000, sua carreira teve altos e baixos, com papéis em filmes menores e algumas produções de grande escala, como "Alexandre" (2004), de Oliver Stone. Foto: reprodução
Com o tempo, Kilmer foi se afastando dos grandes sucessos de bilheteria, mas continuou trabalhando em projetos independentes. Foto: Divulgação
Em 2020, o ator lançou sua autobiografia "I'm Your Huckleberry", na qual compartilhou detalhes de sua carreira e vida pessoal. Foto: divulgação
Em uma passagem marcante do livro, Kilmer confessou ter sido "escravo do amor", por conta dos seus inúmeros romances com personalidades famosas. Foto: Divulgação
Só para citar alguns exemplos, Val Kilmer teve casos amorosos com a cantora Cher, a modelo Cindy Crawford e as atrizes Angelina Jolie e Drew Barrymore. Foto: Instagram @valkilmerofficial
Em 2021, foi lançado o comovente documentário "Val", que faz um mergulho na vida artística e pessoal do ator. Foto: Divulgação/Prime Video
Val Kilmer deixa dois filhos, Jack e Mercedes, frutos de seu casamento com a atriz britânica Joanne Whalley, com quem foi casado de 1988 a 1996. Foto: Divulgação
