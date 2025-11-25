Galeria
Ilha caribenha tem estrada de 14 km que foi construída à mão por moradores; conheça!
A rodovia tem 14 quilômetros e ganhou o apelido de "a estrada que não pôde ser construída". Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Por muito tempo, especialistas afirmavam que seria impossível pavimentar vias em um terreno tão íngreme e rochoso. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Mas a estrada acabou ganhando fama porque ela foi inteiramente construída à mão pelos próprios moradores locais, entre 1938 e 1963. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O autodidata Josephus "Lambee" Hassell foi quem inicialmente ignorou os pareceres técnicos e decidiu liderar o projeto. Foto: Domínio Público
Ele organizou voluntários e iniciou a obra, que avançou por etapas, conectando aldeias como Fort Bay, The Bottom, St. John’s, Windwardside e, por fim, Hell’s Gate e o aeroporto de Flat Point. Foto: Domínio Público
Antes, as pessoas precisavam se deslocar por trilhas e cerca de 200 degraus de pedra. Foto: Flickr - Nationaal Archief
Todo o trabalho foi feito sem máquinas, utilizando apenas ferramentas simples e força humana para remover os degraus e cimentar encostas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A conclusão da estrada transformou a mobilidade da ilha e se tornou um símbolo de determinação e engenhosidade coletiva. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Saba é uma pequena ilha vulcânica situada no nordeste do Caribe com cerca de 13 km² e aproximadamente 2 mil habitantes. Foto: Wikimedia Commons/Carl Pruneau
A ilha é conhecida por suas fortes brisas, seu relevo montanhoso e foco no ecoturismo sustentável. Foto: Panoramio - Mauro Soares
A ilha é dominada pelo Monte Scenery, um vulcão dormente que é o ponto mais alto de todo o Reino dos Países Baixos, com 870 metros. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A ilha se divide em quatro povoados principais: The Bottom, Windwardside, St. John’s e Hell’s Gate. Foto: Wikimedia Commons/Radioflux
Saba é cercada por um Parque Marinho protegido, famoso por ser um dos locais de mergulho mais prestigiados do Caribe. Foto: Panoramio - SV Zanshin
Uma curiosidade é que a ilha não tem praias de areia, o que contribuiu para a preservação de seu ecossistema. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Outro destaque é o seu aeroporto, com uma das pistas comerciais mais curtas do mundo (400 metros), exigindo pousos precisos e atraindo curiosos. Foto: Flickr - killians_red
A ilha ganhou o apelido de "A Rainha Intocada" graças ao orgulho que os moradores locais têm da história de conservação ambiental da região. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
