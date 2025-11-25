Galeria
Autoridades de Madagascar encontram pedra preciosa gigante dentro de palácio presidencial
-
A rocha escura, com fragmentos de cristal verde, é descrita como uma rara "esmeralda em matriz". Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
-
Ainda será preciso uma análise especializada para determinar a qualidade do mineral embutido. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
-
"Ao chegarmos, descobrimos esse incrível tesouro nacional [...] Não sabemos por que ela foi trazida para cá", disse o coronel Michael Randrianirina. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
-
O governo declarou que o valor obtido com uma possível venda será destinado ao Tesouro de Madagascar. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
-
-
Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo, localizada no Oceano Índico, separada do continente africano pelo Canal de Moçambique. Foto: JialiangGao/Wikimédia Commons
-
Sua histÃ³ria geolÃ³gica remonta hÃ¡ cerca de 160 milhÃµes de anos, quando se desprendeu do supercontinente Gondwana, permanecendo isolada por milhÃµes de anos. Foto: reproduÃ§Ã£o do Flickr Silver (gioveric)
-
Esse isolamento deu origem a um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta: cerca de 90% das espécies encontradas em Madagascar não existem em nenhum outro lugar. Foto: Pat Hooper/Wikimédia Commons
-
-
Estima-se que existam cerca de 10 mil espécies de plantas endêmicas, além de mais de 70 espécies de lêmures na ilha. Foto: Marjon Besteman/Pixabay
-
Além disso, mais da metade da população mundial de camaleões são encontrados somente em Madagascar. Foto: Sabine/Pixabay
-
O país é essencialmente rural, com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, dos quais a maioria vive em condições de subdesenvolvimento. Foto: Agnieszka/Pixabay
-
-
A expectativa de vida na ilha é de cerca de 62 anos e a taxa de alfabetização é de aproximadamente 68,9%. Foto: Tom Turner /Wikimédia Commons
-
Madagascar possui uma diversidade impressionante de paisagens, indo de florestas tropicais úmidas a planaltos montanhosos, áreas áridas e savanas espinhentas. Foto: reprodução do Flickr iambenwoody
-
Algumas formações rochosas também são destaque, como o famoso Tsingy de Bemaraha, com seus labirintos de pedras calcárias pontiagudas. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Madagascar é o principal produtor mundial de baunilha, respondendo por cerca de 80% da produção global de alta qualidade. Foto: Divulgação / Embrapa
-
A população malgaxe vem de uma mistura de ascendência malaia (indonésia) e africana, resultado de migrações que começaram há cerca de 2 mil anos. Foto: 2Photo Pots/Unsplash
-
Essa mistura se reflete na língua malgaxe, assim como nos costumes, na música, nas danças tradicionais e nas crenças ancestrais, como o famadihana (ou "volta dos mortos"). Foto: Wikimedia Commons/MPMF24
-
-
Madagascar conquistou sua independência em 1960, mas desde então, sua história política tem sido bastante conturbada, com golpes militares e disputas entre grupos políticos rivais. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
-
Em termos turísticos, a ilha oferece experiências únicas para aventureiros, incluindo trilhas e trekking em Parques Nacionais como Andasibe-Mantadia e a Reserva Ankarana. Foto: Marcelo Delgado/Unsplash