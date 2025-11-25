Celebridades e TV
Caio Castro se aposenta da TV e foca totalmente na Stock Car
A decisão marca uma virada significativa em sua trajetória e reflete a prioridade dada a um esporte que exige disciplina, preparo físico e atenção total. Foto: Instagram/@caiocastro
De acordo com ele, conciliar gravações e treinos é impossível, pois “não dá para fazer tudo com excelência” ao mesmo tempo. Foto: Instagram @caiocastro
Em 2020, Caio estreou oficialmente como piloto na Porsche Cup Brasil, participou de provas de alta performance e se destacou rapidamente entre os estreantes. Foto: Reprodução / Instagram caiocastro
Em julho de 2021, Caio venceu a Porsche Cup Brasil no Autódromo de Interlagos. Foto: Instagram @caiocastro
Em 2025, Caio foi anunciado como integrante da equipe FURIA REDRAM, fato que consolidou sua transição definitiva para o automobilismo profissional. Foto: Reprodução Instagram /@caiocastro
O ator revelou que a transição foi planejada e estruturada ao longo dos últimos anos, com base em sua paixão antiga por velocidade e mecânica. Foto: Reprodução Instagram /@caiocastro
Desde 2008, Caio participa de corridas e eventos ligados ao automobilismo, mas apenas recentemente decidiu transformar o hobby em profissão principal. Foto: Reprodução Instagram
Caio de Castro Castanheira nasceu em 22 de janeiro de 1989, em Praia Grande (SP), e iniciou a carreira de ator no Rio de Janeiro em 2008, após vencer um concurso do programa "Caldeirão do Huck", que lhe garantiu o papel de Bruno Oliveira Guimarães em "Malhação". Foto: Reprodução Instagram /@caiocastro
O sucesso em "Malhação" alavancou sua carreira na televisão. Em 2010, interpretou Edgar Sampaio em "Ti Ti Ti" e, no ano seguinte, deu vida a Antenor Pereira em "Fina Estampa". Foto: Divulgação
Outros papéis de destaque de Caio incluem Michel Gusmão em "Amor à Vida", Grego em "I Love Paraisópolis", Dom Pedro I em "Novo Mundo" e Rock em "Amor de Mãe". Foto: Youtube/ TV Globo
Caio também atuou em filmes como “A?Grande?Vitória”, “Travessia” e “Esposa?de?Aluguel”. Foto: Reprodução / Instagram
Ao longo de sua carreira como ator, Caio recebeu prêmios de ator revelação e de popularidade, entre eles o Prêmio Jovem Brasileiro. Foto: instagram @caiocastro
Sua imagem ficou ligada aos típicos galãs da TV Globo, o que fez dele um dos nomes mais conhecidos da teledramaturgia brasileira na década de 2010. Foto: Reprodução Instagram /@caiocastro
Na vida pessoal, Caio Castro teve diversos relacionamentos com atrizes ao longo dos anos, incluindo Sophie Charlotte, Maria Casadevall e Grazi Massafera. Foto: Instagram @Caiocastro
O ator teve uma filha com Naise Francine Aquino, que morreu três dias após o nascimento devido a uma má formação. Foto: Reprodução Instagram
Em julho de 2025, Caio assumiu o relacionamento com a influenciadora Vitória Bohn. Foto: Reprodução Instagram /@caiocastro
Caio também se envolveu em polêmicas, como em dezembro de 2016, quando foi expulso de uma festa em Trancoso, Bahia, por agredir o fotógrafo André Ligeiro, que havia tirado fotos sem permissão. Processado por danos morais, ele foi condenado a pagar sete mil reais, valor inferior aos cem mil reais inicialmente solicitados. Foto: Instagram @caiocastro