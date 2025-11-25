Assine
Alto astral em casa: nomes de bebês associados à felicidade

Redação Flipar
  • E alguns traduzem sentimentos ligados a alegria, satisfação, alto astral. Veja alguns nomes:
  • ANA - Vem do hebraico Hanna, que significa 'cheia de graça, bem-aventurada'.
  • ANANDA - Vem do sânscrito Anand, 'felicidade, alegria'. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas.
  • BARUC - Vem do hebraico e significa 'afortunado, próspero, feliz'.
  • BEATRIZ - Vem do latim Beatrice, 'aquela que traz felicidade'.
  • BENJAMIN - Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer 'filho', e yamin, 'mão direita'. É o 'filho da felicidade'.
  • CAIO (OU GAIO) - Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se)
  • ELISA - Vem do fenício Elizah, 'alegre'. Também é uma redução de Elisabete, do hebraico Elishebba, 'promessa divina'.
  • FAUSTO - Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo.
  • HILÁRIO - Vem do grego Hilaros, que significa 'alegre, jovial'
  • KEIKO - Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, 'bênção, alegria, congratulação'.
  • LETÍCIA - Vem do latim Laetitia, 'alegria, prazer, felicidade'
  • NATAN (OU NATHAN) - Vem do hebraico natán, representando 'presente de Deus'.
  • NINO - Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa 'alegre, auspicioso'.
  • SAMIR - Vem do árabe Samirah e significa 'vivaz, animado'.
  • THALIA - Vem do grego Thállo, o qual significa 'viço, exuberância'
