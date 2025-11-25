Assine
Pesquisadores encontram dezenas de embarcações naufragadas num único lago

Redação Flipar
  • Trata-se do Lago de Constança, estudado por profissionais do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg (LAD).
    Foto: Carsten Steger/Wikimédia Commons
  • Com 75% do trabalho concluído até agosto de 2025, a equipe anunciou a descoberta de 31 embarcações previamente desconhecidas, encontradas em profundidades de até 251 metros.
    Foto: Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  • Entre os achados estão um veleiro cargueiro quase intacto, com mastros, cordames e até engrenagens.
    Foto: Reprodução LAD/Marcel Edel
  • Também foi encontrado um campo de 17 barris de madeira com tampas e marcas originais, possivelmente vinculados a um navio ainda não identificado.
    Foto: Reprodução de vídeo Galileu
  • Além disso, foram achados os cascos de dois navios a vapor do século 19 e 20, que podem ser os restos de embarcações históricas como o SD Baden e SD Friedrichshafen II.
    Foto: Reprodução LAD/Marcel Edel
  • Os pesquisadores utilizaram tecnologias avançadas, como sonar de varredura lateral e veículos robóticos subaquáticos (ROVs), para distinguir formações naturais de artefatos históricos.
    Foto: Divulgação
  • A equipe classificou o projeto como um marco para a arqueologia subaquática em lagos, tradicionalmente menos explorada que a marítima.
    Foto: - Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  Foto: - Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  • O projeto deve ser estendido até 2027, com a publicação de um inventário completo.
    Foto: Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  • O Lago de Constança, conhecido na Alemanha como Bodensee, é um dos maiores e mais impressionantes corpos de água doce da Europa Central.
    Foto: - Fabian Grunder/Wikimédia Commons
  • Com uma superfície de cerca de 536 km², o lago é formado pelo rio Reno e serve como um importante recurso para abastecimento, turismo e atividades recreativas.
    Foto: - NASA/Wikimédia Commons
  • O entorno do lago é um espetáculo à parte, com uma paisagem que combina montanhas suaves, colinas e extensas áreas agrícolas, além de pequenas cidades históricas e vilarejos pitorescos.
    Foto: Olsine /Wikimédia Commons
  • Constança, a maior cidade à beira do lago, destaca-se por seu centro antigo bem preservado, com construções medievais, catedrais e museus.
    Foto: Achim/Wikimédia Commons
  • As margens alemãs, no sul de Baden-Württemberg e na Baviera, são conhecidas por suas cidades charmosas, como Lindau, conhecida por sua charmosa ilha.
    Foto: Edda Praefcke/Wikimédia Commons
  • Já Meersburg é famosa por seu castelo medieval à beira da água, o que chama a atenção de turistas.
    Foto: Divulgação
  • A região também é reconhecida pela produção de vinhos, especialmente em encostas ensolaradas.
    Foto: Flickr Udo Borchers
  • Esportes aquáticos, trilhas e passeios de barco também atraem turistas durante todo o ano.
    Foto: Divulgação
  • O Bodensee-Radweg, uma ciclovia que circunda o lago, é uma das mais populares da Europa, permitindo aos ciclistas explorar os três países.
    Foto: Divulgação
  • Além do turismo, o lago desempenha papel importante no transporte regional, sendo ponto de conexão entre Alemanha, Áustria e Suíça, e também na preservação ambiental, abrigando diversas espécies de fauna e flora aquáticas.
    Foto: Divulgação
