Galeria
A importância dos queijos magros na dieta e no sistema imunológico
-
A produção de queijos, em geral, tem uma história cercada de evidências arqueológicas. No entanto, os queijos magros surgiram posteriormente, com a preocupação crescente com a saúde e a redução do consumo de gorduras. Foto: Freepik
-
Afinal, eles são produzidos a partir de leite desnatado ou com baixo teor de gordura, e são uma alternativa saudável para quem busca reduzir a ingestão de gorduras. Foto: Kagor wikimedia commons
-
Existem diversos tipos de queijos magros, como ricota, cottage, queijo de cabra, muçarela de búfala, queijo minas frescal, entre outros. Foto: Freepik
-
O principal deles é a ricota, que tem raízes na Sicília durante a era árabe-siciliana do século IX. Ao longo dos séculos, ela ganhou reconhecimento por sua versatilidade e sabor suave, tornando-se um ingrediente popular na culinária italiana. Foto: Marcuscalabresus wikimedia commons
-
-
Inicialmente, a ricota era uma forma de aproveitar o soro do leite, um subproduto da produção de queijos, mas logo conquistou o consumidor. O nome vem do italiano "ricotta", que significa "recozido", referindo-se ao processo de cozedura do soro do leite. Foto: Freepik
-
Na Itália, existem diversas versões da ricota, incluindo frescas, defumadas e cremosas. Já no Brasil, ela é conhecida pela sua frescura e versatilidade, sendo utilizada em diversas receitas, tanto doces como salgadas. Foto: Freepik
-
A história do queijo cottage remonta à antiguidade, com a sua origem sendo creditada à Europa. Acredita-se que ele era produzido nas áreas rurais, onde as famílias tinham vacas ou ovelhas para obter leite. Foto: Freepik
-
-
Inicialmente, o queijo cottage era produzido em casa, utilizando o leite excedente depois de se tirar o creme. Com o desenvolvimento industrial, a produção deste alimento passou a ser realizada em larga escala, com a utilização de leite desnatado pasteurizado. Foto: stockking - Freepik
-
O termo "cottage" pode ser usado em outros contextos, como em produtos derivados de leite (como o queijo) ou em situações onde se pretende enfatizar a simplicidade ou o aspecto rústico de algo. Foto: Freepik
-
O queijo de cabra é um dos primeiros exemplos de produção láctea, com provas que datam de 5.000 anos a.C. Os caprinos foram dos primeiros animais domesticados pelos humanos, e este tipo de leite era valorizado por ser uma fonte nutritiva. Foto: Divulgação/Governo da Paraíba
-
-
Na Idade Média, com raízes em civilizações antigas, como a Grécia e a França, os queijos de cabra serviam como moeda de troca e eram valorizados pela sua qualidade e sabor. Foto: Jon Sullivan/Wikimedia Commons
-
Com a Globalização, o queijo de cabra se espalhou e foi produzido em diversas regiões do mundo, com receitas e tradições únicas em países como França, Grécia, Holanda, entre outros. Foto: Pixabay/Sabrinakoeln
-
A história da muçarela de búfala é ligada à introdução dos búfalos na Itália e, especialmente, à região da Campânia. A crença é que os árabes introduziram esses animais na Sicília, no século VII. Logo depois, os normandos os levaram para a Campânia no século XI. Foto: Pixabay/maxsanna
-
-
A produção deste queijo é influenciada pela dieta da búfala, que come forragem da região, conferindo um sabor único a este tipo de alimento. Foto: Pixabay/TaniAviles
-
Na década de 1950, a Muçarela de Búfala ganhou reconhecimento internacional, com a popularização da culinária italiana no cinema. Com a Segunda Guerra, sofreu uma breve interrupção na produção, mas se tornou, em seguida, uma forte iguaria na Itália. Foto: Pixabay/bissigbc
-
O Queijo Minas Frescal tem raízes ligadas à chegada dos colonizadores portugueses no Brasil e à influência das culturas africanas e indígenas. A produção artesanal ganhou força, especialmente em Minas Gerais, em áreas como a Canastra, Serra do Salitre e Serro. Foto: reprodução/tv globo
-
-
É um produto fresco, produzido com leite de vaca pasteurizado e conhecido por sua textura macia e sabor suave. Além disso, é um patrimônio cultural imaterial brasileiro, registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Foto: Pedro Vilela - Flickr
-
Este tipo de queijo é um símbolo da identidade cultural mineira, representando um alimento de tradição que contribui para o desenvolvimento econômico e social do estado. Foto: WIkimedia Commons/Hellkt
-
Os queijos magros são ricos em proteínas e cálcio, fontes de nutrientes importantes para o organismo. Além disso, são uma opção saudável para quem busca reduzir a ingestão de gorduras e controlar o peso. Foto: OppidumNissenae - wikimedia commons
-
-
Nesse sentido, o baixo teor de gordura saturada nos queijos magros ajuda a reduzir o colesterol LDL, algo que minimiza as doenças cardíacas. Foto: Freepik
-
Dessa forma, a proteína do queijo magro aumenta a saciedade, algo que ajuda a controlar o apetite e a perda de peso. Alguns queijos magros têm menor densidade calórica que os ditos "normais" e se destaca em que busca dietas. Foto: Imagem de murarenato por Pixabay
-
Alguns queijos, como o minas e o cottage, possuem probióticos que auxiliam na saúde da microbiota intestinal. Isso melhora a digestão e a absorção de nutrientes. Foto: Carole Raddato wikimedia commons
-
-
Devido ao seu alto teor de cálcio e fósforo, o queijo cottage pode desempenhar um papel importante na manutenção e no fortalecimento da saúde óssea. Foto: BalashMirzabey por Freepik
-
Por conter zinco e vitamina A, o consumo regular do cottage ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que o organismo consegue combater infecções com mais facilidade. Foto: Cayobo wikimedia commons