Música
Morreu aos 81 anos: lenda do reggae, Jimmy Cliff tinha forte conexão com o Brasil
-
A informação foi divulgada por meio de um comunicado na conta oficial do artista no Instagram, assinado pela sua esposa, Latifa. Foto: Divulgac?a?o
-
Segundo ela, a causa da morte foi uma série de complicações médicas, começando com uma convulsão e evoluindo para um quadro de pneumonia. Foto: Divulgac?a?o
-
No texto, Latifa expressa sua dor pela perda do marido e agradece à família, aos amigos, aos colegas de profissão e a todos que fizeram parte da trajetória do músico. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
"A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi a força dele durante toda a sua carreira. Ele realmente apreciava o carinho de cada um dos fãs", diz um trecho da nota. Foto: Wikimedia Commons/Thesupermat
-
-
Latifa encerra o comunicado pedindo privacidade para a família neste momento delicado, afirmando que mais informações serão divulgadas em breve. "Até logo, lenda", encerra. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
-
Jimmy Cliff, nome artístico de James Chambers, foi um dos maiores ícones da música jamaicana e uma das figuras mais importantes para a projeção internacional do reggae e do ska. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
Ele nasceu em 30 de julho de 1944, em Saint James, na Jamaica. E sua trajetória artística começou cedo. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
-
-
Ele se mudou para Kingston aos 14 anos para se dedicar à música e foi nesse período que adotou o nome artístico. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
-
Seu primeiro sucesso local foi com o single "Hurricane Hattie" em 1962, ainda nos estilos ska e rocksteady, antes mesmo do reggae se consolidar. Foto: Reproduc?a?o
-
Seu talento logo chamou a atenção fora da Jamaica, tanto que, em 1964, ele foi um dos representantes do país na Feira Mundial de Nova York. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
-
Nessa época, Cliff assinou com a Island Records e se mudou para o Reino Unido, onde sua carreira internacional deslanchou no fim dos anos 60. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
Seu Ã¡lbum de estreia internacional, "Hard Road to Travel", de 1967, foi aclamado pela crÃtica. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Algumas de suas canções mais famosas da carreira do cantor incluem "Wonderful World, Beautiful People", "Vietnam" — que Bob Dylan chegou a chamar de "a melhor canção de protesto já escrita" — e "You Can Get It If You Really Want". Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
-
-
"I Can See Clearly Now", regravada por Cliff em 1993, se tornou um hit na trilha sonora do filme "Jamaica Abaixo de Zero". Foto: Reproduc?a?o
-
Jimmy Cliff também era conhecido por sua conexão com o Brasil. Uma de suas filhas, a cantora e atriz Nabiyah Be, é brasileira, fruto do relacionamento dele com a artista visual Sônia Gomes. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Além de Nabiyah, o cantor também tinha outros dois filhos: Lilty e Aken. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
-
Em 1968, Cliff foi um dos candidatos do Festival Internacional da Canção, que aconteceu no Rio de Janeiro. No mesmo ano, ele lançou o álbum "Jimmy Cliff in Brazil", em homenagem ao país. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
Na década de 1980, Cliff fez uma turnê ao lado de Gilberto Gil, que foi um sucesso de público. O jamaicano também teve várias de suas músicas em trilhas de novelas brasileiras, como na primeira versão de "Ti Ti Ti"e em "Rainha da Sucata". Foto: Reproduc?a?o/Facebook
-
O cantor ainda viveu um relacionamento com a brasileira Harumi Ishihara, que participou do BBB 16, em 2016. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-