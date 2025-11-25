Estilo de Vida
Sabores que surpreendem: conheça cervejas fora da curva
-
Geralmente, a cerveja é pilsen (leve), Pale Ale (encorpada) ou Bock (preta). A cevada é o grande ingrediente e o teor alcoólico varia. Foto: DesignDrawArtes pixabay
-
Mas, além do sabor tradicional, a cerveja tem versões com toques exóticos que transformam o paladar e surpreendem os consumidores. Veja algumas cervejas que têm misturas exóticas e, para muitos, impensáveis. Foto: StockSnap por Pixabay
-
A cervejaria Elbers, da Serrinha do Alambari (distrito de Resende, no sul do RJ) aposta em cervejas com cogumelos, pinhão e coentro. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
-
A cerveja Alter, de Petrópolis, tem a versão Goiawit, que a empresa apresenta como a primeira cerveja com goiaba e limão do mundo. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
-
-
A Cervejaria Matisse, de Niterói, produz uma bebida com lactobacilos e uvaia - fruta cítrica da Mata Atlântica. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
-
Cerveja de bacon - Voodoo Bacon Maple - A cervejaria Rogue produziu a cerveja com bacon e xarope de bordo, usado como condimento para panquecas. Foto: Credito Divulgação Cervejaria Rogue
-
Cerveja de rapadura - Colorado Indica - Feita com rapadura artesanal, faz parte da linha de cervejas especiais em que a Colorado prestigia sabores regionais. Também a uma versão com rapadura mais tostada, a Vixnu. Foto: divulgação Cervejaria Colorado
-
-
Cerveja de formiga - Lamas - A ideia de juntar saúvas à fórmula se deve ao sabor cítrico das formigas. Também recebe figo e tucupi negro. Foto: cervejaria Lamas Reprodução Youtube
-
Cerveja de maconha - Hemp Ale - Resultado da legalização da erva em países como Canadá e Uruguai. Foto: Divulgação Cervejaria Nectar Ale.
-
Cerveja de Whisky - MacQueen's Nessie - Feita com malte escocês, seu nome homenageia o mítico monstro do Lago Ness, chamado de Nessie. Foto: credito Cervejaria Brauerei Schloss Eggenberg
-
-
Cerveja de frutos do mar - Marooned on Hog Island - O objetivo foi "salgar" um pouco a bebida usando Ã¡gua onde ostras sÃ£o cultivadas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Cerveja de erva mate - Dado Bier - Cerveja de baixa fermentação e alto teor alcoólico (7%), que usa a erva mate, base do chimarrão popular no sul do país, para uma fórmula que também atrai consumidores desse tipo de chá na Argentina e no Uruguai. Foto: divulgação Cervejaria Dado Bier
-
Cerveja de pimenta - Labareda - O nome procede. Esse tipo de cerveja tem um sabor picante, aroma pronunciado e gera calor. Foto: Divulgação Cerveja Coruja
-
-
Cerveja de mandioca - Colorado Cauim - Combina fermento alemão, lúpulo tcheco, cevada maltada holandesa e a brasileiríssima mandioca. Foto: Divulgação Cervejaria Colorado
-
Cerveja de abóbora - Seu Abóbora Pumpkin Ale - Leva dois tipos de abóbora: moranga e japonesa. E recebe adições de canela, cravo e gengibre. Cerveja sazonal, produzida principalmente na época do Halloween (Dia das Bruxas), em outubro. Foto: crédito Divulgação CRULS Cervejaria
-
Cerveja de café - Colorado Demoiselle - A combinação do grão de café com o malte dá um aroma especial. Foto: Divulgação Cervejaria Colorado
-
-
Cerveja mista de vinho - Weinbier 58 - É uma pilsen que leva vinho da Serra Gaúcha. Foto: Divulgação Cervejaria Wienbier
-
Cerveja de coco - Mongozo Coconut - Leve doçura no paladar e no aroma com características frutadas da água de coco. Foto: Divulgação Cevejaria Mongozo Beers
-
Cerveja de banana - Wells - Tem teor alcoólico de 5,2% e combina o amargor da cerveja tradicional com o dulçor da banana. Foto: Divulgação Cerevjaria Wells
-
-
Cerveja de crème brulée- A cervejaria Southern Tier decidiu sofisticar a produção adicionando o sabor da sobremesa francesa. Foto: Divulgação Cervejaria Southern Tier Brewing Company
-
Cerveja de abacate - Gratissima Avocado Ale - A cerveja também leva pimenta e alho que, associados ao abacate, tornam a cerveja uma espécie de guacamole alcoólica. Foto: credito Divulgação Cerveceria Cupatizio
-
Cerveja de priprioca - Amazon Beer - A priprioca é uma erva aromática natural da Amazônia. E aqui dá um toque especial à cerveja. Foto: credito cervejaria Amazon Beer
-
-
Cerveja de pizza - Mamma Mia - A cerveja, que geralmente acompanha a pizza, agora recebe alho, tomate e ervas na própria composição. Foto: divulgação
-
A produção de cerveja é tão antiga que fazia parte do Código de Hamurabi, a mais antiga lei da história. Foto: alexas fotos pixabay
-
Na Estela de Hamurabi, que data de 1.760 a.C, uma norma estabelecia uma volume diÃ¡rio de cerveja: 2 litros para trabalhadores em geral, 3 para funcionÃ¡rios pÃºblicos e 5 para administradores e o sumo sacerdote. Foto: saiko wikimedia commons
-
-
É claro que a produção evoluiu com o passar dos séculos e cada país tem peculiaridades na fabricação da bebida. Foto: Luca Galuzzi wikimedia commons
-
E, além da tradicional, sabores exóticos também são bem-vindos. Foto: