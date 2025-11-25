Entretenimento
Adriana Calcanhotto celebra 20 anos de Partimpim em turnê
-
A cantora retomou sua persona infantil após doze anos para celebrar os 20 anos do surgimento da personagem, criada em 2004 para o público infantil com o álbum "Adriana Partimpim". Foto: Divulgação
-
O projeto ganhou a versão ao vivo “Adriana Partimpim – O Show”, que venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil. Foto: Divulgação
-
A personagem voltou a aparecer em dois trabalhos de estúdio: “Partimpim Dois", lançado em 2009, e “Partimpim Tlês”, lançado em 2012. Foto: Divulgação
-
Em “O Quarto", lançado em outubro de 2024, há canções inéditas e releituras, incluindo composições de Marisa Monte e uma homenagem a Rita Lee. Foto: Divulgação
-
-
Em entrevista, Adriana afirmou que desejava celebrar os vinte anos de Partimpim com material novo e destacou que temas sérios também fazem parte do universo infantil, porque as crianças vivenciam todas as emoções. Foto: Wikimedia Commons / José Goulão
-
O nome da personagem foi inspirado em um apelido de infância dado por seu pai. Quando pequena, Adriana não conseguia pronunciar seu nome completo e dizia “Adriana. Parte”. Foto: Wikimedia Commons / José Goulão
-
Nascida em 3 de outubro de 1965 em Porto Alegre, Adriana cresceu em um ambiente artístico. Seu pai, Carlos Calcanhotto, era baterista, e sua mãe, Morgada Assumpção Cunha, era bailarina. Desde cedo teve contato com música e ganhou de sua avó o primeiro violão aos seis anos e começou a carreira em bares e casas noturnas de Porto Alegre, com apresentações em bares locais. Foto: Flickr / Relicário
-
-
No fim da década de 1980, se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira musical. Seu primeiro álbum, “Enguiço", foi lançado em 1990 com repertório majoritariamente composto por releituras e duas faixas autorais. Foto: Divulgação
-
O segundo disco, “Senhas", de 1992, apresentou composições que se tornaram marcantes, como “Mentiras” e “Esquadros”. Foto: Divulgação
-
Em 1994, lançou “A Fábrica do Poema", resultado de parcerias com escritores como Waly Salomão e Antônio Cícero. Foto: Divulgação
-
-
No fim dos anos 1990, lançou “Marítimo", disco conceitual que marcou a primeira parte de uma trilogia dedicada ao tema do mar. Foto: Divulgação
-
Em 2000, veio o álbum ao vivo “Público”, gravado no Rio de Janeiro em formato voz e violão, que alcançou disco de platina. Foto: Divulgação
-
Em 2008, lançou “Maré", segunda parte da trilogia marítima, que continha a faixa “Mulher Sem Razão”, parte de trilhas sonoras de novelas. Em 2019, ela concluiu o ciclo com o álbum “Margem". Foto: Divulgação
-
-
Entre suas músicas mais conhecidas estão “Vambora”, “Mentiras”, “Devolva-me” e “Esquadros”. Foto: Flickr / Relicário
-
Adriana Calcanhotto foi indicada quatro vezes ao Grammy Latino e venceu uma vez como compositora da canção ‘Tua’, na categoria Melhor Canção Brasileira. O outro prêmio do Grammy Latino foi conquistado pela personagem Adriana Partimpim. Foto: Flickr / 26º Prêmio da Música Brasileira
-
Desde 2015, Adriana é embaixadora da língua portuguesa na Universidade de Coimbra, onde ministra cursos de composição. Foto: Flickr / Relicário
-
-
Na vida pessoal, viveu com a cineasta Suzana de Moraes, filha de Vinícius de Moraes, a partir de 1989. As duas oficializaram a união em 2010. Suzana faleceu em 2015. Foto: Reprodução do instagram adrianacalcanhotto