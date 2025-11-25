Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Adriana Calcanhotto celebra 20 anos de Partimpim em turnê

RF
Redação Flipar
  • A cantora retomou sua persona infantil após doze anos para celebrar os 20 anos do surgimento da personagem, criada em 2004 para o público infantil com o álbum
    A cantora retomou sua persona infantil após doze anos para celebrar os 20 anos do surgimento da personagem, criada em 2004 para o público infantil com o álbum "Adriana Partimpim". Foto: Divulgação
  • O projeto ganhou a versão ao vivo “Adriana Partimpim – O Show”, que venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil.
    O projeto ganhou a versão ao vivo “Adriana Partimpim – O Show”, que venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil. Foto: Divulgação
  • A personagem voltou a aparecer em dois trabalhos de estúdio: “Partimpim Dois
    A personagem voltou a aparecer em dois trabalhos de estúdio: “Partimpim Dois", lançado em 2009, e “Partimpim Tlês”, lançado em 2012. Foto: Divulgação
  • Em “O Quarto
    Em “O Quarto", lançado em outubro de 2024, há canções inéditas e releituras, incluindo composições de Marisa Monte e uma homenagem a Rita Lee. Foto: Divulgação
  • Em entrevista, Adriana afirmou que desejava celebrar os vinte anos de Partimpim com material novo e destacou que temas sérios também fazem parte do universo infantil, porque as crianças vivenciam todas as emoções.
    Em entrevista, Adriana afirmou que desejava celebrar os vinte anos de Partimpim com material novo e destacou que temas sérios também fazem parte do universo infantil, porque as crianças vivenciam todas as emoções. Foto: Wikimedia Commons / José Goulão
  • O nome da personagem foi inspirado em um apelido de infância dado por seu pai. Quando pequena, Adriana não conseguia pronunciar seu nome completo e dizia “Adriana. Parte”.
    O nome da personagem foi inspirado em um apelido de infância dado por seu pai. Quando pequena, Adriana não conseguia pronunciar seu nome completo e dizia “Adriana. Parte”. Foto: Wikimedia Commons / José Goulão
  • Nascida em 3 de outubro de 1965 em Porto Alegre, Adriana cresceu em um ambiente artístico. Seu pai, Carlos Calcanhotto, era baterista, e sua mãe, Morgada Assumpção Cunha, era bailarina. Desde cedo teve contato com música e ganhou de sua avó o primeiro violão aos seis anos e começou a carreira em bares e casas noturnas de Porto Alegre, com apresentações em bares locais.
    Nascida em 3 de outubro de 1965 em Porto Alegre, Adriana cresceu em um ambiente artístico. Seu pai, Carlos Calcanhotto, era baterista, e sua mãe, Morgada Assumpção Cunha, era bailarina. Desde cedo teve contato com música e ganhou de sua avó o primeiro violão aos seis anos e começou a carreira em bares e casas noturnas de Porto Alegre, com apresentações em bares locais. Foto: Flickr / Relicário
  • No fim da década de 1980, se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira musical. Seu primeiro álbum, “Enguiço
    No fim da década de 1980, se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira musical. Seu primeiro álbum, “Enguiço", foi lançado em 1990 com repertório majoritariamente composto por releituras e duas faixas autorais. Foto: Divulgação
  • O segundo disco, “Senhas
    O segundo disco, “Senhas", de 1992, apresentou composições que se tornaram marcantes, como “Mentiras” e “Esquadros”. Foto: Divulgação
  • Em 1994, lançou “A Fábrica do Poema
    Em 1994, lançou “A Fábrica do Poema", resultado de parcerias com escritores como Waly Salomão e Antônio Cícero. Foto: Divulgação
  • No fim dos anos 1990, lançou “Marítimo
    No fim dos anos 1990, lançou “Marítimo", disco conceitual que marcou a primeira parte de uma trilogia dedicada ao tema do mar. Foto: Divulgação
  • Em 2000, veio o álbum ao vivo “Público”, gravado no Rio de Janeiro em formato voz e violão, que alcançou disco de platina.
    Em 2000, veio o álbum ao vivo “Público”, gravado no Rio de Janeiro em formato voz e violão, que alcançou disco de platina. Foto: Divulgação
  • Em 2008, lançou “Maré
    Em 2008, lançou “Maré", segunda parte da trilogia marítima, que continha a faixa “Mulher Sem Razão”, parte de trilhas sonoras de novelas. Em 2019, ela concluiu o ciclo com o álbum “Margem". Foto: Divulgação
  • Entre suas músicas mais conhecidas estão “Vambora”, “Mentiras”, “Devolva-me” e “Esquadros”.
    Entre suas músicas mais conhecidas estão “Vambora”, “Mentiras”, “Devolva-me” e “Esquadros”. Foto: Flickr / Relicário
  • Adriana Calcanhotto foi indicada quatro vezes ao Grammy Latino e venceu uma vez como compositora da canção ‘Tua’, na categoria Melhor Canção Brasileira. O outro prêmio do Grammy Latino foi conquistado pela personagem Adriana Partimpim.
    Adriana Calcanhotto foi indicada quatro vezes ao Grammy Latino e venceu uma vez como compositora da canção ‘Tua’, na categoria Melhor Canção Brasileira. O outro prêmio do Grammy Latino foi conquistado pela personagem Adriana Partimpim. Foto: Flickr / 26º Prêmio da Música Brasileira
  • Desde 2015, Adriana é embaixadora da língua portuguesa na Universidade de Coimbra, onde ministra cursos de composição.
    Desde 2015, Adriana é embaixadora da língua portuguesa na Universidade de Coimbra, onde ministra cursos de composição. Foto: Flickr / Relicário
  • Na vida pessoal, viveu com a cineasta Suzana de Moraes, filha de Vinícius de Moraes, a partir de 1989. As duas oficializaram a união em 2010. Suzana faleceu em 2015.
    Na vida pessoal, viveu com a cineasta Suzana de Moraes, filha de Vinícius de Moraes, a partir de 1989. As duas oficializaram a união em 2010. Suzana faleceu em 2015. Foto: Reprodução do instagram adrianacalcanhotto
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay