Celebridades e TV
George Clooney explica por que prefere criar os filhos longe de Hollywood
-
Durante a entrevista, concedida para divulgar seu novo filme "Jay Kelly", Clooney contou que os gêmeos Ella e Alexander, nascidos em 2017, não usam tablets, jantam com adultos e lavam os próprios pratos. Foto: Reprodução do Youtube
-
“Eles levam uma vida muito melhor assim”, afirmou o ator, que preferiu se afastar de Los Angeles para evitar que os filhos crescessem em meio à cultura de celebridades. Foto: Reprodução do Youtube
-
“Na França, as pessoas não ligam tanto para fama. Eu não quero que eles sejam comparados a outros filhos de famosos nem que vivam cercados por paparazzi”, disse. Foto: Youtube/VIX Brasil
-
George Clooney é casado com Amal Alamuddin, renomada advogada anglo-libanesa especializada em direitos humanos, desde setembro de 2014. Foto: Reprodução do Youtube
-
-
George Timothy Clooney nasceu em 6 de maio de 1961, em Lexington, no estado americano de Kentucky, em uma família ligada ao mundo do entretenimento. Foto: Reprodução do Youtube Canal Me Snarky
-
Filho do jornalista e apresentador Nick Clooney e sobrinho da cantora Rosemary Clooney, George cresceu em um ambiente onde a arte e a comunicação estavam sempre presentes, influenciando decisivamente sua futura trajetória. Foto: Reprodução do Youtube Canal Me Snarky
-
Sua jornada artística começou com pequenas participações em séries de televisão na década de 1980, mas foi em 1994 que Clooney conquistou reconhecimento mundial ao interpretar o carismático Dr. Doug Ross na série “Plantão Médico”. Foto: Divulgação
-
-
O papel não só lhe trouxe fama como também moldou sua imagem pública, mesclando charme, talento e presença marcante. Foto: Laurel Maryland/Wikimédia Commons
-
Em 1996, ele atuou em “Um Drink no Inferno”, do diretor Robert Rodriguez e com roteiro de Quentin Tarantino, e na comédia romântica “Um Dia Especial”, em que contracenou com Michelle Pfeiffer. Foto: Divulgação
-
No ano seguinte, encarnou o super-herói Batman em “Batman e Robin”, da DC Comics, com direção de Joel Schumacher. O elenco ainda contou com Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman e Alicia Silverstone. Foto: Divulgação
-
-
Inclusive, em 2023, George Clooney fez uma aparição surpresa como Bruce Wayne no filme "The Flash", retomando o papel que interpretou em Batman e Robin. Foto: Divulgação
-
A partir de 1998, Clooney estreou uma parceria com o diretor Steven Soderbergh em “Irresistível Paixão” que renderia grandes sucessos de público e bilheteria. Foto: Reprodução de Instagram copiada do site daqui.opopular.com.br
-
Juntos, eles fundaram a produtora "Section Eight" em 2001. Foto: Nicolas Genin/Wikimedia Commons
-
-
Em 2001, George Clooney protagonizou Onze Homens e um Segredo, interpretando Danny Ocean, líder de um grupo de ladrões, papel que repetiu em sequências, ao lado de Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts. Foto: Divulgação
-
Clooney e Soderbergh ainda estiveram juntos em “Solaris”, de 2002, “Doze Homens e Outro Segredo”, de 2004, “O Segredo de Berlim” em 2006”, e “Treze Homens e um Novo Segredo”, em 2007. Foto: The Celebs Fact - Flickr
-
Em 2005, ele conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Syriana - A Indústria do Petróleo”, no qual abordou temas complexos. Foto: Divulgação
-
-
Outras atuações destacadas de Clooney foram em “Conduta de Risco”, de 2007, “Amor Sem Escalas”, de 2010, e “Os Descendentes”, de 2012. Foto: Youtube/VIX Brasil
-
Em 2022, George Clooney estrelou a comédia romântica "Ingresso para o Paraíso" ao lado de Julia Roberts, como um pai divorciado que, junto de sua ex-esposa, tenta impedir o casamento da filha em Bali. Foto: Divulgação
-
O mais novo projeto de Clooney Ã© â??Jay Kellyâ?, filme de Noah Baumbach, â??HistÃ³ria de um Casamentoâ?, que tem tambÃ©m Adam Sandler. O ator revelou que pediu ao diretor para poupÃ¡-lo do excesso de tomadas. Foto: Luca Fazzolari/WikimÃ©dia Commons
-
-
“Eu literalmente disse para ele: ‘Noah, olha, eu amo o roteiro, amo você como diretor, mas tenho mais de 60 anos, cara. Não consigo fazer 50 tomadas. Não tenho esse dom. Meu talento como ator vai de A a B”, afirmou. Foto: Harald Krichel/Wikimédia Commons
-
O ator afirmou à revista Vanity Fair que não se importa com críticas sobre falta de versatilidade e que, além disso, deixou de interpretar papéis de ação por causa da idade. Foto: Reprodução do Youtube Canal Promiflash
-
Além da atuação, Clooney acumula bons frutos também como diretor e produtor. No mesmo ano da estatueta do Oscar, ele emplacou o filme “Boa Noite e Boa Sorte”, pelo qual recebeu a indicação como diretor e roteirista. Foto: Sam Hurd - Flickr
-
-
George Clooney é também um ativista engajado, usando sua fama para causas humanitárias. Desde a crise em Darfur, no Sudão, até o apoio a refugiados e campanhas contra injustiças sociais, ele demonstrou comprometimento com o impacto além das câmeras. Foto: www.instagram.com/jeanneyangstyle
-
Em 2012, cofundou com os atores Don Cheadle, Brad Pitt e Matt Damon e com o produtor Jerry Weintraub a organização "Not On Our Watch", focada em prevenção de genocídios e crises humanitárias. Foto: Tanaya M. Harms/Wikimédia Commons
-
Clooney segue ativo em projetos de cinema, televisão e humanitários, reafirmando seu lugar não apenas como um astro de Hollywood, mas como uma voz relevante no cenário cultural e político contemporâneo. Foto: Pete Souza/Wikimédia Commons
-