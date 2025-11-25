Estilo de Vida
Sul do Brasil tem vinícolas de prestígio e até castelo de conto de fadas
Como o Castello Benvenutti, no Vale dos Vinhedos — um verdadeiro castelo que transforma a viagem em um conto de fadas enoturístico. O Castello é uma charmosa pousada em formato de castelo no Vale dos Vinhedos (RS), entre Bento Gonçalves e Garibaldi. Foto: Instagram @castelosdovale
Com arquitetura inspirada nos castelos europeus, oferece uma experiência única com 18 acomodações decoradas individualmente, restaurante próprio (Dona Carolina), galeteria e loja de móveis. Foto: Instagram @castelosdovale
As suítes contam com banheiras de hidromassagem e vista para a paisagem serrana. Localizado em uma das regiões mais belas da Serra Gaúcha, o castelo está rodeado por vinícolas renomadas e atrativos turísticos. Mas há outros pontos por todo o Sul. Que tal conhecermos alguns? Foto: Instagram @castelosdovale
Entre Gramado e Canela, a Jolimont, por exemplo, impressiona com seus vinhedos emoldurados por montanhas. A experiência mais popular é o tour com visitação e degustação de sete rótulos, acompanhados de queijos, salames e outros frios. Foto: Divulgação
O valor varia, dependendo da taça escolhida para levar para casa, podendo ser de vidro ou cristal. O ambiente, a paisagem e os sabores fazem da visita um programa completo e inesquecível. Foto: Divulgação
Já a Chandon, em Garibaldi (RS), oferece experiências refinadas em meio à natureza, com degustações em sua Casa-Container e no Terraço. Uma opção inclui quatro espumantes da linha Assinatura. Foto: Divulgação
Já a segunda combina um rótulo de cada linha da casa (Assinatura, Raízes, Ícones e Free Spirit). É uma imersão nos espumantes da marca mais reconhecida do Brasil, com foco na elegância, qualidade e na ambientação cuidadosamente planejada. Foto: Divulgação
Localizada nas montanhas da Serra Catarinense, em São Joaquim (SC), a Villa Francioni mistura tradição, inovação e belas paisagens. O passeio inclui visita à cave, à área de produção e a uma galeria de arte com exposições itinerantes. O edifício principal impressiona pela arquitetura e vistas. Foto: Divulgação
A degustação contempla vários rótulos e está incluída na experiência completa. A vinícola é uma das mais emblemáticas de Santa Catarina e oferece um tour sofisticado e cultural. Foto: Divulgação
A Vinícola Campestre, em Vacaria (RS), famosa por produzir o vinho Pérgola, o mais vendido do Brasil, tem uma estrutura completa de enoturismo. Oferece museus, caves, capela e degustações à beira da lareira, além de refeições no restaurante Villa Campestre. Foto: Divulgação
A Cristófoli, em Bento Gonçalves (RS), oferece experiências sazonais únicas, como o piquenique sobre edredom entre os parreirais ou a tradicional pisa da uva, com música e dança. A pisa ocorre entre janeiro e março, como parte do Entardecer na Vindima. Foto: Divulgação
Há também opção de almoço harmonizado, com receitas da casa. O passeio inclui ainda visita à vinícola, passeio de trator e brunch noturno. Uma experiência imersiva e divertida em meio às videiras. Foto: Instagram @vinhoscristofoli
Na fria Serra Catarinense, em Bom Retiro (SC), a Vinícola Thera encanta com sua arquitetura moderna integrada à natureza. Os vinhos de altitude, como chardonnay e pinot noir, podem ser degustados em visitas guiadas. Foto: Instagram @vinicolathera
A estrutura ainda conta com a Pousada Fazenda Bom Retiro, com 18 quartos aconchegantes, lareira, piso aquecido e banheira. Foto: Instagram @vinicolathera
Na Campanha Gaúcha, a Vinícola Guatambu, em Dom Pedrito (RS), promove o “Dia Épico”, com tour guiado, almoço harmonizado e música tradicionalista. Os pratos incluem cortes como bife ancho e cordeiro, feitos na parrilla com carnes da própria estância. Foto: Instagram @vinicolaguatambu
A programação combina tradição rural com enoturismo de qualidade. A paisagem da região, repleta de parreirais e oliveiras, completa a imersão em uma das vinícolas mais autênticas do sul do Brasil. Foto: Instagram @vinicolaguatambu
A Monte Astral, em Farroupilha (RS), uma das mais novas vinícolas da Serra Gaúcha, adota práticas biodinâmicas na produção de vinhos com mínima intervenção. Além do tour com degustação e visita à produção, oferece refeições no restaurante Ostara, com vista para o lago. Foto: Divulgação
Em uma cidade com apenas 3.500 habitantes, a Casacorba, em Nova Roma do Sul (RS), une vinhedos, olivais e canaviais em um complexo enoturístico completo. A visita inclui degustação de seis produtos, tour pela vinícola, destilaria e lagar de azeite. Foto: Instagram @monteastral
No local também há wine bar, restaurante e hospedagem nas charmosas cabanas da Villa Casacorba. Um refúgio de luxo e sabor no coração de uma região pouco explorada. Foto: Divulgação
Encerrar um roteiro pelo Sul do Brasil é como brindar ao que há de melhor em charme, sabor e experiência. Das vinícolas premiadas às paisagens deslumbrantes da Serra Gaúcha e Catarinense, cada parada oferece uma imersão única na cultura, na gastronomia e na arte de bem receber. Foto: - Instagram @familiageisse
E para quem busca algo ainda mais especial, há castelos que unem arquitetura europeia ao conforto moderno. Para quem gosta de um bom vinho, entardecer nos parreirais ou hospedagem digna da realeza, essa viagem certamente vai deixar saudades e, claro, vontade de voltar. Foto: - Instagram @familiageisse
