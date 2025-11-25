Assine
Pra quem não viu: Girafa mata bebê e deixa mãe paraplégica

RF
Redação Flipar
    Ela contou que passeava com as crianças no Kuleni Game Park quando o animal, tentando proteger seu filhote, avançou, atingindo-a pelas costas e a deixando inconsciente. Foto: Divulgação
    O episódio a deixou paraplégica e tirou a vida de Kaia, enquanto o filho mais velho sobreviveu com fraturas no crânio. Em homenagem à menina, descrita como “um raio de sol”, a família criou no parque a “Floresta da Kaia”, para manter viva sua memória. Foto: Reprodução redes sociais
    As girafas, até por causa do pescoço comprido, são animais que atraem a atenção de adultos e, principalmente, crianças. É um dos bichos mais queridos. Mas, obviamente, é selvagem e requer precaução. Veja curiosidades sobre esse carismático animal. Foto: Imagem de R N por Pixabay
    As girafas (Giraffa camelopardalis) são os animais mais altos do mundo, com o macho podendo chegar a 5,3m e até 1,5 tonelada. As fêmeas, por sua vez, chegam a 4,3m, podendo pesar até 830kg. Foto: Imagem de NorthwestOne por Pixabay
    Apesar de, eventualmente, dormirem deitadas, as girafas costumam dormir de pé. E elas não precisam de muito tempo de sono! A soneca pode durar entre 5 e 30 minutos. Foto: Imagem de SnottyBoggins por Pixabay
    O pescoço das girafas é bastante longo e pesado: chega a 270 kg e pode medir até 2,4m. A revista Mammalian Biology descobriu que os pescoços das fêmeas adultas são proporcionalmente mais longos que os dos machos - estes possuem os pescoços mais largos, também proporcionalmente. Foto: Imagem de hesborn king'asia por Pixabay
    As girafas são animais herbívoros e se alimentam principalmente de folhas de acácia, que constituem cerca de 70% de sua dieta. Elas também podem comer folhas de outras árvores, frutas e flores. Foto: Imagem de colonell por Pixabay
    Existem quatro espécies de girafas e todas vivem na África: a girafa do sul (giraffa giraffa), girafa do norte (Giraffa camelopardalis); girafa Masai (Giraffa tippelskirchi) e girafa reticulada (Giraffa reticulata). Foto: Imagem de Victoria Bbosa Nabitali por Pixabay
  • A lÃ­ngua da girafa Ã© azul! Ela tem essa cor por conta da concentraÃ§Ã£o de melanina, pigmento que protege dos raios ultravioletas do sol. AlÃ©m disso, podem chegar a 45 cm.
    A lÃ­ngua da girafa Ã© azul! Ela tem essa cor por conta da concentraÃ§Ã£o de melanina, pigmento que protege dos raios ultravioletas do sol. AlÃ©m disso, podem chegar a 45 cm. Foto: Imagem de Blue-Heaven por Pixabay
    Os machos precisam analisar o xixi de uma girafa fêmea para descobrir se elas são receptivos à criação de filhotes. Foto: Imagem de Lori Lo por Pixabay
    A opinião de especialistas quanto à longevidade das girafas diverge, mas é esperado que, na selva, vivam no máximo 30 anos. Em cativeiro, a idade pode chegar a 40. Foto: Curiosidade sobre as Girafas - Imagem de Meinhard por Pixabay
    Para bombear tanto sangue que precisa passar por esse corpanzil, não poderia ser diferente: o coração da girafa é enorme, podendo pesar até 11 kg. Foto: Imagem de Wälz por Pixabay
    Quem não se lembra do carismático Melman, do filme Madagascar? A girafa de circo ficou eternizada na voz do ator David Schwimmer, o Ross, da série Frieds. Foto: Twitter @guiguimax08 Philippe Berdalle - Wikimédia Commons
    As girafas são sociáveis e vivem em grupos, podendo chegar a 20 animais, sempre com um macho dominante. Há também os que vivem sozinhos. Foto: Imagem de Matthias Gebhardt por Pixabay
    As girafas possuem chifres na cabeça. São protuberâncias ósseas que servem para proteger a cabeça contra lesões. Os machos podem até desenvolver um segundo par. Foto: Curiosidade sobre as Girafas - Imagem de olliphpsw por Pixabay
  • A gestaÃ§Ã£o de uma girafa dura em torno de 13 a 15 meses, ou seja; mais de um ano. Os filhotes, aliÃ¡s, jÃ¡ nascem altos, com 1,5m em mÃ©dia, mas com uma queda de 2 m.
    A gestaÃ§Ã£o de uma girafa dura em torno de 13 a 15 meses, ou seja; mais de um ano. Os filhotes, aliÃ¡s, jÃ¡ nascem altos, com 1,5m em mÃ©dia, mas com uma queda de 2 m. Foto: Imagem de Pixabay
    As fêmeas costumam ter apenas uma gestação ao longo da vida. Seus filhotes permanecem junto até quase dois anos de idade. Foto: Imagem de Datadale por Pixabay
  • Quem pega? Uma girafa, ao caminhar, alcanÃ§a 16km/h. E, apesar de todo seu tamanho, chega a incrÃ­veis 60 km/h enquanto corre. Isso, Ã© claro, graÃ§as Ã s suas gigantescas pernas.
    Quem pega? Uma girafa, ao caminhar, alcanÃ§a 16km/h. E, apesar de todo seu tamanho, chega a incrÃ­veis 60 km/h enquanto corre. Isso, Ã© claro, graÃ§as Ã s suas gigantescas pernas. Foto: Imagem de Amandad por Pixabay
    Como dormem pouco, as girafas têm tempo de sobra para outras atividades. Mas elas preferem uma em especial: comer, já que ficam entre 16 e 20 horas por dia se alimentando. Foto: Imagem de Chris por Pixabay
    A girafa até bebe água, mas, por incrível que pareça, não faz isso todos os dias. Afinal, este ato representa uma ameaça a ela própria, já que precisa se posicionar de maneira vulnerável para alcançar rios e poças e, assim, pode ser mais facilmente atacada. Foto: Imagem de JPataG por Pixabay
    As girafas têm uma visão excelente e podem enxergar a uma distância de até 2 km. Isso ajuda a detectar predadores em potencial e localizar alimentos. Foto: Imagem de Anita por Pixabay
    Infelizmente, a União Internacional para a Conservação da Natureza coloca as girafas como vulneráveis à extinção na classificação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
    A entidade reconhece quatro ameaças principais: perda de habitat, conflitos civis, caça ilegal, e mudanças climáticas. Ainda segundo a IUCN, a população mundial de girafas caiu 40% entre 1985 e 2015; desceu de 155 mil para pouco mais de 97 mil. Foto: Imagem de Wolfgang_Hasselmann por Pixabay
