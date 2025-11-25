Entretenimento
Homenagem a Cauby Peixoto marca abertura de novo centro cultural em Niterói
-
Instalado em um casarão antigo que passou por ampla recuperação, o equipamento marca a chegada de um polo cultural público à zona Norte da cidade. Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói
-
Durante a abertura oficial, o prefeito Rodrigo Neves lembrou que o cantor Cauby Peixoto, que dá nome ao centro, viveu no bairro e manteve uma forte ligação afetiva com Niterói, sua cidade natal. Foto: Divulgação
-
A inauguração apresentou três mostras simultâneas. Uma delas reunia materiais raros sobre a trajetória de Cauby, explorando sua estética e presença cênica. Foto: Reprodução do instagram @caubypeixoto_fc
-
A família do cantor participou do evento e doou parte do acervo pessoal dele ao centro. A sobrinha Magali Velasco destacou a importância de tornar público um conjunto de itens que, até então, permanecia restrito aos parentes. Foto: Nancy Lara/wikimédia Common
-
-
Cauby Peixoto foi uma das vozes mais singulares da música brasileira e um dos intérpretes mais marcantes do século 20, conhecido tanto pela técnica vocal impecável quanto pelo estilo exuberante. Foto: Reprodução do Youtube
-
Nascido em Niterói, em 10 de fevereiro de 1931, ele cresceu em uma família profundamente ligada à música. Seus parentes tocavam em bandas e orquestras, e desde cedo ele se conectou com repertórios que iam do samba-canção às influências norte-americanas que chegavam pelo rádio. Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
-
No início da década de 1950, Cauby mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades profissionais. Começou cantando em cassinos e programas de calouros, onde sua voz potente e afinadíssima rapidamente chamou atenção de produtores e radialistas. Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
-
-
Não demorou para conquistar seu primeiro contrato fonográfico. A partir daí, iniciou uma trajetória que o levaria a se tornar um dos maiores ídolos da época de ouro da música brasileira. Foto: - Domínio Público/wikimédia Commons
-
Seus figurinos chamavam atenÃ§Ã£o: roupas brilhantes, capas e detalhes extravagantes. Tudo isso fazia dele um artista Ã frente de seu tempo, que entendia a importÃ¢ncia da imagem muito antes da televisÃ£o se consolidar como principal vitrine musical. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
A consagração definitiva veio com o lançamento de “Conceição”, em 1956, canção de Dunga e Jair Amorim que se tornaria seu maior êxito comercial e um símbolo de sua carreira. Foto: Divulgação
-
-
Ele gravou dezenas de discos, participou de projetos especiais e criou parcerias marcantes, especialmente com a cantora Angela Maria, com quem dividiu palcos e álbuns. O disco "Angela e Cauby" (1982) é até hoje lembrado como um dos ápices da carreira de ambos. Foto: Divulgação
-
Cauby também participou de filmes musicais da época, entre eles “Com Água na Boca” (1956), onde aparecia interpretando seus sucessos - prática comum para os grandes cantores populares da era. Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
-
Sua relação com o público permaneceu fiel e intensa; Cauby era daqueles artistas que mantinham plateias cativas por toda a vida. Foto: Nancy Lara/wikimédia Common
-
-
Entre outros sucessos em sua voz estão “Blue Gardenia”, “Bastidores”, de Chico Buarque, “Tarde Fria”, um de seus sambas-canção mais conhecidos. Foto: Divulgação
-
Outro elemento que marcou sua trajetória foi a longevidade artística. Nos últimos anos de carreira, fez shows memoráveis em pequenas casas de espetáculo, onde o público podia sentir de perto a potência e o carisma do intérprete. Foto: Reprodução YouTube / TV Globo-Fantástico
-
Em 2015, apenas um ano antes de morrer, lançou "Cauby Sings Nat King Cole", trabalho muito elogiado que mostrava sua ligação antiga com o jazz e reforçava sua capacidade de interpretar repertórios complexos. Foto: Divulgação
-
-
Cauby Peixoto morreu em 2016, aos 85 anos, deixando um legado imenso para a mÃºsica brasileira. Sua voz permanece como referÃªncia tÃ©cnica, e sua presenÃ§a artÃstica - ousada, dramÃ¡tica e intensamente pessoal - segue influenciando novas geraÃ§Ãµes de cantores. Foto: DivulgaÃ§Ã£o