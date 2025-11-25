Homenagem a Cauby Peixoto marca abertura de novo centro cultural em Niterói

Nascido em Niterói, em 10 de fevereiro de 1931, ele cresceu em uma família profundamente ligada à música. Seus parentes tocavam em bandas e orquestras, e desde cedo ele se conectou com repertórios que iam do samba-canção às influências norte-americanas que chegavam pelo rádio. Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil