Celebridades e TV
Pra quem não viu: Cantor foi confundido por haters e teve que apelar na web
-
"Estou recebendo muitas mensagens pesadas. O pessoal está me confundindo com o Peninha que comemorou a morte do aliado do Trump. Não sou eu", disse ele. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
"Eu sou o Peninha da música. Cantor e compositor Peninha. Não tem nada a ver com isso. São dois Peninhas, ele e eu", explicou. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Peninha foi confundido com o escritor e historiador Eduardo Bueno, que também é conhecido como Peninha. Foto: Reprodução/YouTube
-
O músico recebeu mensagens de ódio por conta de declarações polêmicas feitas na ocasião por Bueno, que comemorou a morte do ativista conservador americano Charlie Kirk. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
-
"Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, nÃ£o sei se na cara, o Charlie Kirk. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, nÃ©", disse o escritor em um vÃdeo publicado nas redes sociais. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
-
A fala gerou grande repercussão e levou ao cancelamento de um evento que teria a presença de Bueno na PUCRS. Após a polêmica, ele apagou as declarações. Foto: Reprodução/Instagram
-
O músico Peninha — nome artístico de Aroldo Alves Sobrinho — nasceu em 17 de novembro de 1953, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução @cantorpeninha
-
-
Ele é considerado um dos grandes compositores da música popular brasileira. Relembre seus maiores sucessos! Foto: Reprodução @cantorpeninha
-
Sua carreira ganhou força na década de 1970, quando começou a emplacar canções que se tornaram verdadeiros clássicos. Foto: Reprodução @cantorpeninha
-
Conhecido por seu estilo romântico, ele construiu uma trajetória marcada pela simplicidade das melodias e a intensidade das letras. Foto: Reprodução @cantorpeninha
-
-
Seu maior sucesso como intérprete é a canção “Sonhos”, lançada em 1977, que até hoje é lembrada como um hino do romantismo. Foto: Divulgação
-
A faixa já foi interpretada por Caetano Veloso, Paulinho Moska e Elymar Santos, além de ter sido regravada em outros idiomas. Foto: Reprodução/YouTube
-
Embora seja reconhecido como cantor, Peninha se destacou principalmente como compositor, tendo suas músicas gravadas por grandes nomes da MPB e do pop nacional. Foto: Reprodução @cantorpeninha
-
-
Artistas como Tim Maia, Caetano Veloso, Fábio Jr., Daniel, Alexandre Pires, Roberta Miranda e muitos outros interpretaram canções compostas por Peninha. Foto: Divulgação
-
Além de “Sonhos”, outros sucessos compostos por Peninha foram “Sozinho”, famosa na voz de Caetano Veloso, e “Alma Gêmea”, que se tornou um hit de Fábio Jr. Foto: Reprodução @cantorpeninha
-
O último álbum lançado pelo cantor foi "Seu Jeito de Amar", de 2024. Foto: Reprodução @cantorpeninha
-