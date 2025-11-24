Estilo de Vida
Plantas que afastam escorpiões e surtem efeito em vasos ou jardins
Algumas espécies possuem odores e substâncias naturais capazes de repelir esses aracnídeos. O cultivo delas em áreas estratégicas, como jardins e quintais, é uma forma simples de reduzir a aproximação dos escorpiões. Foto: Imagem de David Kooijman por Pixabay
Veja algumas plantas que são eficazes nesse papel e entender também os perigos que esses animais oferecem para a saúde humana. Foto: Imagem de Tib Val por Pixabay
A arruda é uma das mais tradicionais no combate natural a pragas. Seu cheiro forte funciona como repelente e contribui para manter escorpiões afastados do ambiente. Foto: Kurt Stüber WIKIMEDIA COMMONS
De fácil cultivo em vasos ou canteiros, a arruda é resistente e pode ser utilizada tanto em áreas internas bem iluminadas quanto em quintais. Além disso, carrega simbolismo popular de proteção. Foto: agnieszka-kwiecien wikimedia commons
O alecrim também se destaca por seus óleos essenciais de aroma intenso. Além de tempero aromático, atua como barreira natural contra pequenos animais, incluindo escorpiões. Foto:
Pode ser cultivado em vasos próximos a portas e janelas, ou diretamente no solo do jardim. Assim, une funcionalidade culinária à segurança no ambiente doméstico. Foto:
A lavanda também é eficiente graças ao seu perfume marcante. Esse odor é agradável para humanos, mas afasta pragas e aracnídeos. Foto: Flickr Leon Wong
Além de repelente, a lavanda traz um visual delicado e pode ser cultivada em áreas ensolaradas, decorando e protegendo ao mesmo tempo. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
O manjericão é outra planta aromática que ajuda a repelir escorpiões. Seu cheiro afasta insetos e, indiretamente, reduz a presença desses animais. Foto: Imagem de Konstantin Kolosov por Pixabay
Com folhas verdes e uso frequente na cozinha, o manjericão combina utilidade doméstica e segurança natural no ambiente. Foto: Onjacktallcuca wikimedia commons
Os escorpiões são animais venenosos que se escondem em locais escuros, como frestas e entulhos. Sua presença em áreas urbanas tem aumentado com o acúmulo de lixo e insetos. Foto: wikimedia commons/Shantanu Kuveskar
A picada pode causar dor intensa, inchaço e, em casos graves, complicações que exigem atendimento médico imediato. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. Foto: divulgação/NIGPAS
No Brasil, o gênero Tityus é o mais comum e também o mais perigoso. Algumas espécies podem causar acidentes graves e até fatais. Foto: domínio público
Por isso, manter o ambiente limpo, livre de entulhos e reforçado com plantas repelentes é uma medida simples que ajuda a reduzir o risco de contato com esses animais. Foto: Barreto, L. A./Wikimedia Commons