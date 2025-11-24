Galeria
Chafarizes e fontes da Itália: arte, arquitetura e beleza na área urbana
FONTANA DI TREVI - Itália- Fica no bairro Trevi, em Roma e foi inaugurado em 1762. Famoso por sua grandiosidade e pela tradição de jogar moedas, simbolizando o desejo de voltar à cidade. Suas esculturas em mármore, que representam Netuno e outros elementos do mar, tornam-no um verdadeiro espetáculo. Foto:
FONTE DE NEPTUNO - Itália - Localizada em Bolonha, esta fonte do século XVI apresenta uma imponente estátua de Netuno e é um símbolo da cidade, situada na Piazza del Nettuno. Foto:
FONTE DA PRAÇA DE SÃO MARCOS - Itália - Em Veneza, esta fonte do século XV é uma atração central na famosa praça. Com sua arquitetura gótica, ela se destaca entre os muitos tesouros históricos da cidade. Foto: Reprodução de Rede Social
FONTE DE PIAZZA NAVONA - Roma - Este famoso chafariz, projetado por Bernini em 1651, é conhecido por suas esculturas que representam os quatro grandes rios. Ele embeleza a icônica praça e é um ponto central de encontro Foto: Flickr Viajando Feliz Relatos e Dicas de Viagem
FONTE DE TRITONE - Roma - Localizada na Piazza Barberini, esta fonte barroca foi criada por Gian Lorenzo Bernini em 1643. É famosa por sua escultura de Netuno montando um tritão, cercada por detalhes elaborados Foto: Flickr Stephen Najarian
FONTE DE PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Florença - Inaugurada em 1865, esta fonte é conhecida por sua majestosa escultura de Netuno. Situada em uma das praças mais movimentadas da cidade, ela combina beleza arquitetônica e cultural. Foto: roberto borgheresi/Wikimédia Commons
FONTE DE GHIACCIO - Bolonha - Este chafariz, construído em 1563, destaca-se por sua elegante estrutura em estilo renascentista. É um símbolo histórico da cidade, localizado na Piazza Maggiore. Foto: Bjs/Wikimédia Commons
FONTE DE LA VERGINE - Roma - Esta fonte antiga, localizada na Piazza della Rotonda, data do século I d.C. É famosa por sua água pura e a beleza de sua estrutura, tornando-se um local de devoção e encontro. Foto: KlausF/Wikimédia Commons
FONTE DE SAN MARTINO - Nápoles - Situada na Piazza San Martino, esta fonte barroca do século XVII é conhecida por suas esculturas e pela vista panorâmica da cidade que oferece. É um marco importante na história napolitana. Foto: Antonino Di Stefano /Wikimédia Commons
FONTE DE LA CITTÀ - Turim - Esta fonte monumental, localizada na Piazza San Carlo, foi inaugurada em 1930. É famosa por seu design elegante e por ser um ponto de referência na cidade, cercada por cafés e boutiques. Foto: Reprodução Google Maps
