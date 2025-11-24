Galeria
SOS é símbolo mundial de socorro; saiba sua origem
Quando no formato de código Morse, esse sinal é grafado (? ? ? ??? ??? ??? ? ? ?) e transmitido segundo esse padrão. Foto: Domínio público
O SOS teve origem nos regulamentos de rádio marítimo do governo alemão em 1º de abril de 1905. Foi aprovado pela Convenção Internacional de Radiotelegrafia em 1906, apenas como sequência de sinais, sem forma de abreviação. Em 1908, tornou-se o SOS que ate hoje todos conhecem. Popularmente, uma espécie de Save Our Souls (Salve nossas almas). Foto: Imagem de Golda Falk por Pixabay
O SOS (às vezes grafado com pontos - S.O.S) é um símbolo conhecido no mundo inteiro, com a facilidade de ser um ambigrama, visto da mesma forma se estiver de cabeça para baixo ou de trás para frente. Tem sido usado largamente para pedidos de socorro , inclusive, por pessoas comuns, pela facilidade de entendimento da expressão. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
Os símbolos - sejam desse tipo, usados de forma prática no dia a dia, sejam cercados de misticismo e superstições - permitem uma comunicação visual rápida, representando ideias, conceitos ou emoções. Confira agora o significado de símbolos populares! Foto: montagem / flickr / wikimedia commons
Flor-de-Lis: O símbolo foi adotado pela realeza francesa no século XII. Ele foi usado no brasão de armas dos reis da França e também em outros símbolos da monarquia. Há teorias que associam a flor-de-lis à pureza e renovação. Foto: Imagem Freepik
Ankh: O Ankh era usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra "vida" e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Quinta Dinastia do Egito, por volta de 2500 aC. Foto: Flickr Cpt@
OM: Acredita-se que a origem do OM remonte à época dos Vedas, antigos textos sagrados do hinduísmo. É um dos símbolos mais antigos do mundo e costuma ser associado à Essência Primordial da Vida. Foto: Imagem Freepik
Mjölnir: Na mitologia nórdica, o Mjölnir é o símbolo que representa a força e a proteção do deus Thor. Além disso, ele costuma ser usado como um amuleto ou talismã para proteção e boa sorte. Foto: Ola Myrin, Statens - Wikimédia Commons
Trevo: Na mitologia celta, o trevo é um símbolo sagrado. Os druidas, os sacerdotes e conselheiros dos celtas acreditavam que o trevo de quatro folhas era um sinal de boa sorte. Para eles, cada folha representava um aspecto da vida: fé, esperança, amor e sorte. Foto: Imagem de REDQUASAR por Pixabay
Caduceu: O caduceu é um símbolo antigo que representa o equilíbrio e a harmonia entre duas forças opostas. É composto por duas serpentes que se entrelaçam em torno de um bastão. Acredita-se que tenha surgido na Grécia antiga, por volta de 2000 aC. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Ichthys: Também conhecido como "peixe de Jesus", o Ichthys é um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Nele, tem uma frase em grego que significa "Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador". Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Paz Hippie: Também conhecido como "Símbolo da Paz", é o símbolo universal de paz e amor. Foi criado em 1958 pelo artista gráfico britânico Gerald Holtom, como logotipo da Campanha pelo Desarmamento Nuclear, na Grã-Bretanha. Foto: Imagem de Gordon Johnson por Pixabay
Pomba da paz: A origem da pomba da paz remonta à Bíblia, no Livro de Gênesis. No fim do Dilúvio, Noé enviou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e o bicho voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a paz havia sido restaurada na Terra. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Olho da Providência: Em várias culturas costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade. Foto: Flickr my-way-love ya
Suástica: A suástica é um símbolo muito antigo, que foi utilizado por várias culturas diferentes, ao longo de cerca de cinco mil anos. Antes de ser associado ao Nazismo, a suástica era usada para boa sorte, prosperidade, bem-estar e paz. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Mau Olhado: O símbolo do mau olhado mais comum é o olho grego. Acredita-se que o objeto pode proteger o portador de energias negativas, como a inveja. É usado por várias culturas ao redor do mundo, como na Turquia, Grécia, Egito, Oriente Médio e sul da Europa. Foto: Reprodução Pixabay
Foice e Martelo: É um símbolo comunista que representa a união da classe trabalhadora, incluindo os camponeses e os trabalhadores industriais. Foi criado na Rússia, após a Revolução de Outubro de 1917. Foto: Imagem vetorizada Flipar
Triquetra: Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Europa, há cerca de 5.000 anos. Na cultura celta, a triquetra representa a tríade divina, ou as três faces da Deusa Mãe. As três pontas representam as três fases da vida: nascimento, vida e morte. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Cruz: Um dos símbolos mais antigos do mundo, a cruz foi encontrada em artefatos de várias culturas, incluindo a neolítica Vinca, na Europa, a civilização egípcia e a civilização chinesa. Na cultura egípcia, era um símbolo de vida e ressurreição. No cristianismo, representa redenção e salvação. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
Pentagrama: A origem é multifacetada e possui diversos significados a depender da cultura a qual está associado. Costuma ser ligado ao ocultismo, magia e feitiçaria e pode ser tido como um símbolo de poder e domínio. Também está muito presente na cultura popular, como no heavy metal. Foto: Flickr roberto belizario
Yin e Yang: O símbolo foi encontrado em artefatos da cultura chinesa da dinastia Shang, que governou de 1600 a 1046 a.C. Costuma representar a dualidade da natureza. O ponto da cor oposta indica que um lado não pode existir sem o outro. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Estrela de Davi: Na cultura judaica, a estrela de Davi Ã© um sÃmbolo sagrado que representa a uniÃ£o do cÃ©u e da terra. Os dois triÃ¢ngulos opostos representam os dois mundos, o espiritual e o material. Foto: Flickr O que vi do mundo
PI: O símbolo foi criado pelo matemático inglês William Jones, em 1706. Ele usou a letra grega ?, que é a primeira da palavra que significa "perímetro". Tempos depois, o PI foi adotado por matemáticos e cientistas em todo o mundo. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Coração: A origem do símbolo do coração é um mistério, mas acredita-se que ele tenha sido encontrado primeiro em artefatos da Europa, como cartas de baralho e poemas de amor. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
A Estrela e o Crescente: Na cultura suméria, o crescente era um símbolo da deusa Inanna, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A estrela era um símbolo do deus Anu, o deus do céu. No Islã, o símbolo ficou popular no século 11, durante o domínio do Império Otomano. Foto: Imagem do site grátis PNG
Águia Bicéfala: Assim como vários símbolos dessa lista, a Águia Bicéfala está presente em várias culturas e pode ter inúmeras associações. Na cultura babilônica, é ligada à deusa da guerra e da fertilidade; na babilônica, à divindade da sabedoria e da luz. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Mandala: A palavra mandala vem do sânscrito e significa "círculo" ou "objeto em forma de disco". Ela é uma figura geométrica que representa a totalidade, a unidade e o equilíbrio. Foto: Flickr Lucus2006
Caveira: Em algumas culturas, como a romana, as caveiras eram usadas em rituais funerários e eram vistas como um lembrete da inevitabilidade da morte. Na cultura egípcia, a caveira era usada em artefatos fúnebres, como múmias e sarcófagos. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
Árvore da vida: Na cultura mesopotâmica, a árvore da vida era um símbolo da fertilidade e da renovação. Na cultura egípcia, ela era associada ao deus Osíris, o deus da vida após a morte. Foto: Facebook O Poder dos Arquétipos
Fênix: O mito da fênix é encontrado em várias culturas, incluindo a egípcia, a grega, a romana e a chinesa. Na cultura egípcia, era conhecida como benu, uma ave sagrada que era associada ao Rá, o deus Sol. Também é associada à renovação e ao renascimento. Foto: Flickr lu CRIS
Esquadro e compasso (Maçonaria): É composto pelo esquadro, associado à justiça, ordem e equilíbrio e o compasso, ligado à prudência, moderação e circunspecção. Os dois juntos simbolizam harmonia e fraternidade. Foto: Wikimedia commons EricCable
