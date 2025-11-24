Assine
Desafio da convivência: Maior prédio residencial do mundo tem 5 mil apartamentos

RF
Redação Flipar
  • Além da imponência arquitetônica, o Regent Park International Center revela tanto sua capacidade de abrigar uma “cidade vertical” quanto os desafios de viver em um espaço tão concentrado.
    Além da imponência arquitetônica, o Regent Park International Center revela tanto sua capacidade de abrigar uma “cidade vertical” quanto os desafios de viver em um espaço tão concentrado. Foto: - Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • O edifício abriga cerca de 5 mil apartamentos, tem uma altura de 206 metros e aproximadamente 30 mil moradores.
    O edifício abriga cerca de 5 mil apartamentos, tem uma altura de 206 metros e aproximadamente 30 mil moradores. Foto: Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • Na parte interna, existem escolas, mercados, consultórios médicos, espaços de lazer e até sistemas de entrega automatizados.
    Na parte interna, existem escolas, mercados, consultórios médicos, espaços de lazer e até sistemas de entrega automatizados. Foto: Reprodução do Youtube
  • Inicialmente, o prédio, inaugurado em 2013, foi pensado para ser um hotel de luxo de seis estrelas.
    Inicialmente, o prédio, inaugurado em 2013, foi pensado para ser um hotel de luxo de seis estrelas. Foto: Reprodução do Youtube
  • Ao todo, são 39 andares com corredores e passarelas que conectam os blocos.
    Ao todo, são 39 andares com corredores e passarelas que conectam os blocos. Foto: Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • Além disso, os moradores têm acesso a controles biométricos e gestão robótica de recursos como a água.
    Além disso, os moradores têm acesso a controles biométricos e gestão robótica de recursos como a água. Foto: Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • A estrutura funciona como um forte apelo
    A estrutura funciona como um forte apelo "funcional": linhas retas, formas geomÃ©tricas e ausÃªncia de decoraÃ§Ãµes. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal FantasticaMente
  • Apesar da promessa de praticidade, a experiência de morar ali varia muito. Nos andares superiores, há apartamentos espaçosos e confortáveis com vista privilegiada.
    Apesar da promessa de praticidade, a experiência de morar ali varia muito. Nos andares superiores, há apartamentos espaçosos e confortáveis com vista privilegiada. Foto: Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • JÃ¡ nas Ã¡reas inferiores, antigos lofts foram transformados em estÃºdios minÃºsculos, muitas vezes sem janelas.
    JÃ¡ nas Ã¡reas inferiores, antigos lofts foram transformados em estÃºdios minÃºsculos, muitas vezes sem janelas. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal FantasticaMente
  • Em alguns casos, imóveis de mais de 140 m² foram divididos em até oito microapartamentos, cada um com uma minicozinha, prática que se multiplicou por todo o edifício.
    Em alguns casos, imóveis de mais de 140 m² foram divididos em até oito microapartamentos, cada um com uma minicozinha, prática que se multiplicou por todo o edifício. Foto: Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • Durante seu auge, o Regent International foi apelidado de “prédio das celebridades”, por atrair influenciadores e simbolizar status em Hangzhou.
    Durante seu auge, o Regent International foi apelidado de “prédio das celebridades”, por atrair influenciadores e simbolizar status em Hangzhou. Foto: Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • No entanto, a mistura de residências com empresas e a densidade populacional excessiva comprometeram limpeza, segurança e convivência entre vizinhos.
    No entanto, a mistura de residências com empresas e a densidade populacional excessiva comprometeram limpeza, segurança e convivência entre vizinhos. Foto: Reprodução do Youtube
  • A superlotação se tornou evidente em elevadores, corredores e áreas comuns, deixando transparecer as fragilidades do projeto.
    A superlotação se tornou evidente em elevadores, corredores e áreas comuns, deixando transparecer as fragilidades do projeto. Foto: Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
  • Hoje, embora ainda mantenha grande população e desperte curiosidade de visitantes que querem conhecer essa espécie de cidade vertical, o prédio é visto com ressalvas.
    Hoje, embora ainda mantenha grande população e desperte curiosidade de visitantes que querem conhecer essa espécie de cidade vertical, o prédio é visto com ressalvas. Foto: Reprodução do Youtube
  • A autonomia interna, em vez de fortalecer laços comunitários, muitas vezes resulta em isolamento, anonimato e sensação de aperto.
    A autonomia interna, em vez de fortalecer laços comunitários, muitas vezes resulta em isolamento, anonimato e sensação de aperto. Foto: Reprodução do Youtube
  • Hangzhou, onde fica o o Regent International, é a capital da província de Zhejiang, no leste da China, situada às margens do famoso Lago Oeste (West Lake), um dos cartões-postais mais visitados do país.
    Hangzhou, onde fica o o Regent International, é a capital da província de Zhejiang, no leste da China, situada às margens do famoso Lago Oeste (West Lake), um dos cartões-postais mais visitados do país. Foto: Reprodução/YouTube
  • Com mais de 10 milhões de habitantes, a cidade é considerada um dos centros tecnológicos e econômicos mais dinâmicos da China.
    Com mais de 10 milhões de habitantes, a cidade é considerada um dos centros tecnológicos e econômicos mais dinâmicos da China. Foto: JinHui CHEN/Unsplash
  • Historicamente, Hangzhou foi um dos pontos finais da Rota da Seda e encantou viajantes como Marco Polo, que a descreveu como uma das mais belas cidades do mundo.
    Historicamente, Hangzhou foi um dos pontos finais da Rota da Seda e encantou viajantes como Marco Polo, que a descreveu como uma das mais belas cidades do mundo. Foto: Freepik
  • Atualmente, Hangzhou mistura ares de cidade histórica com arranha-céus futuristas, shopping centers e grandes centros de convenções
    Atualmente, Hangzhou mistura ares de cidade histórica com arranha-céus futuristas, shopping centers e grandes centros de convenções Foto: Reprodução/YouTube
