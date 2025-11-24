Assine
Pra quem não viu: Mulher é esquecida por cruzeiro e morre em ilha remota

RF
Redação Flipar
    Ela estava a bordo do Coral Adventurer, da Coral Expeditions, e desembarcou na ilha no dia 25 de outubro. Foto: Divulgação/Coral Expeditions
    Enquanto seguia com um grupo até o pico Cook's Look, ela se separou para descansar e não retornou ao navio. As informações são do jornal Courier Mail. Foto: Reprodução
    A embarcação partiu quando o sol começou a se pôr e só retornou horas depois, quando a tripulação notou a ausência da mulher. Foto: Reprodução
    Após buscas noturnas com lanternas e helicóptero, o corpo da mulher foi encontrado na manhã seguinte, em 26 de outubro. Foto: Reprodução
    A Coral Expeditions lamentou a "morte trágica" e ofereceu apoio à família. A parada na Ilha Lizard era a primeira de uma viagem de 60 dias. Foto: Reprodução
    De acordo com informações da companhia, o Coral Adventurer pode receber até 120 passageiros e conta com uma equipe de 46 tripulantes. Foto: Divulgação
    O navio foi projetado para navegar em regiões isoladas da costa australiana e dispõe de embarcações menores que transportam os passageiros em passeios durante o dia. Foto: Divulgação
    Depois do ocorrido, a embarcação continuou o itinerário previsto e seguiu rumo a Darwin, no Território do Norte. Foto: Reprodução
    A ilha Lizard, onde a mulher morreu, fica localizada a cerca de 250 km ao norte da cidade de Cairns, no estado australiano de Queensland. Foto: Reprodução/YouTube
    A ilha é conhecida pelas águas incrivelmente cristalinas e pela biodiversidade marinha preservada. Foto: Reprodução/YouTube
    A ilha é só um das centenas que compõem a Grande Barreira de Corais, com mais de 2.300 km de extensão. Foto: NASA
    A Ilha Hamilton, na região das Whitsundays, é uma das mais turísticas e estruturadas, com hotéis, marina e até aeroporto próprio. Foto: Flickr - Tony Hisgett
    As Ilhas Whitsunday são um grupo de ilhas continentais paradisíacas, mundialmente famosas por sua beleza estonteante. Foto: Guillaume Marques/Unsplash
    É nessa região que fica a famosa Whitehaven Beach, considerada uma das mais belas do mundo por sua areia branca de sílica e mar em tons de azul-turquesa. Foto: Flickr - TheCoolKoala
    Já a Ilha Heron, mais ao sul, é procurada por quem busca experiências de mergulho focadas na vida selvagem. Foto: Flickr - Ciambue
    Lá, é possível observar tartarugas-marinhas, cardumes de peixes tropicais e recifes rasos ideais até para snorkel. Foto: Reprodução/YouTube
    Outro destaque é Lady Elliot Island, considerada uma “zona verde” de proteção ambiental e conhecida como o “paraíso das mantas”, pois é um dos melhores lugares do mundo para observar arraias-jamanta. Foto: Domínio Público
    Essas ilhas representam diferentes formas de vivenciar o maior sistema de recifes do planeta. Foto: Wikimedia Commons/Ank Kumar
    Algumas oferecem resorts e estrutura turística, outras são acessíveis apenas por barco e voltadas para conservação ambiental. Foto: Reprodução
