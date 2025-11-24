Animais
Cientistas encontram água-viva que têm 24 olhos
Chamada de Tripedalia maipoensis, essa criatura transparente e com formato cúbico representa uma descoberta marcante para a biologia marinha. Foto: Reprodução
Com menos de 2,5 centímetros de tamanho, a espécie chama atenção por apresentar 24 olhos e uma agilidade impressionante. Foto: Reprodução
Diferente de outras águas-vivas, ela se movimenta impulsionada por estruturas semelhantes a remos. Foto: Reprodução
Os resultados detalhados foram publicados na revista científica Zoological Studies, evidenciando a importância do estudo conduzido por Qiu Jianwen e sua equipe. Foto: Reprodução/YouTube
Apesar de Mai Po ser considerada uma área bastante investigada, o surgimento de uma espécie desconhecida nesse ambiente foi importante para manter as pesquisas constantes. Foto: Reprodução/YouTube
O achado da Tripedalia maipoensis reforça que até mesmo ecossistemas aparentemente bem compreendidos ainda podem esconder surpresas significativas. Foto: Reprodução/YouTube
A anatomia ocular da espécie é bastante curiosa: os 24 olhos são organizados em seis grupos distintos, sendo dois maiores e quatro menores em cada conjunto. Foto: Reprodução/YouTube
Os olhos maiores têm capacidade de formar imagens, enquanto os menores são sensíveis à luz — uma combinação que contribui para sua navegação precisa em águas costeiras rasas. Foto: Wikimedia Commons/Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley
Além disso, o corpo dessa água-viva possui três tentáculos em cada canto do seu formato cúbico, uma característica comum das águas-vivas-caixa. Foto: Wikimedia Commons/Jan Bielecki
O diferencial, no entanto, está nas bases desses tentáculos, onde se localizam os “pedais” responsáveis por sua propulsão. Foto: Reprodução
Essas "pás" atuam como propulsores, permitindo movimentos rápidos e precisos, como mostram vídeos subaquáticos. Foto: Reprodução
A Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong, é um dos ecossistemas de zonas húmidas mais importantes da Ásia, conhecido por sua biodiversidade. Foto: Wikimedia Commons/Wpcpey
Localizado no estuário do Rio Pearl, o local abriga manguezais, lagos de aquicultura abandonados e planícies de maré, servindo como refúgio para aves migratórias, como o ameaçado ibis-preto. Foto: Giles Laurent, gileslaurent.com, License CC BY-SA
Mais de 400 espécies de aves já foram registradas ali, incluindo espécies ameaçadas como o maçarico-de-bico-colher. Foto: Wikimedia Commons/JJ Harrison
Administrada pela WWF desde os anos 1980, a reserva é uma referência em conservação e educação ambiental, com visitas guiadas e programas voltados para escolas e pesquisadores. Foto: Wikimedia Commons/Wpcpey