Maravilhosas construções embelezam a paisagem na Austrália

Redação Flipar
  • Muitas delas são importantes por seu valor histórico, funcionalidade e impacto no turismo. Veja algumas marcantes.
  • Ópera de Sydney (1973) Um dos marcos mais famosos do mundo, foi projetada pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon. Suas icônicas velas brancas tornaram-se símbolo da Austrália, sendo um dos centros culturais mais importantes do país.
  • Ponte da Baía de Sydney (1932) Conhecida como
  • Parlamento da Austrália (1988) Localizado em Canberra, abriga o governo do país e possui uma arquitetura moderna simbólica. Sua construção reflete a democracia australiana e é aberta a visitas do público.
  • Queen Victoria Building (1898) Originalmente um mercado, hoje é um dos prédios comerciais mais elegantes de Sydney. Sua arquitetura vitoriana restaurada e seus vitrais fazem dele um ponto turístico e de compras sofisticad
  • Estação Flinders Street (1910) Ícone de Melbourne, é a estação ferroviária mais movimentada da cidade e um símbolo histórico. Sua fachada em estilo eduardiano e o grande relógio na entrada são pontos de referência para os moradores.
  Old Melbourne Gaol (1845) Uma antiga prisão que hoje funciona como museu, contando a história do sistema penal australiano. Abrigou criminosos famosos, como Ned Kelly, e é um dos prédios históricos mais visitados do país.
  • Casa do Governo de Sydney (1845) Residência oficial do governador de Nova Gales do Sul, com arquitetura neogótica impressionante. Localizada dentro do Jardim Botânico, representa o legado colonial britânico na Austrália.
  • Australian War Memorial (1941) Localizado em Canberra, homenageia os soldados australianos que lutaram em guerras. Além do memorial, abriga um museu com exposições detalhadas sobre a história militar do país.
  • Adelaide Oval (1871) Um dos estádios mais históricos da Austrália, famoso por sediar partidas de críquete e futebol. Sua arquitetura mistura tradição e modernidade, sendo um dos principais centros esportivos do país.
  • Catedral de São Patrício (1939) Localizada em Melbourne, é a maior igreja católica da Austrália e um exemplo do estilo neogótico. Sua construção demorou décadas e hoje é um importante marco religioso e arquitetônico.
  • Fremantle Prison (1850s) Antiga prisão construída por condenados britânicos, é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Seu passado sombrio e bem preservado atrai turistas interessados na história do sistema penal australiano.
  • Royal Exhibition Building (1880) Construído para exposições internacionais em Melbourne, é um dos poucos edifícios da era vitoriana ainda em uso. Foi o local onde ocorreu a primeira sessão do Parlamento australiano em 1901.
  • Biblioteca Estatal de Victoria (1856) Uma das bibliotecas mais antigas da Austrália, localizada em Melbourne, com um impressionante domo de leitura. Além de ser um centro de conhecimento, abriga exposições e eventos culturais importantes.
  • Museu da Austrália (1827) Localizado em Sydney, é o museu mais antigo do país e referência em história natural e antropologia. Seu acervo inclui fósseis, artefatos indígenas e exposições sobre a fauna única da Austrália.
