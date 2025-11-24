Saiba como Medellín superou fama de violenta e virou modelo urbano na América Latina

A presença das montanhas influencia o cotidiano de Medellín. Elas impactam o clima, que fica ameno durante todo o ano, e servem de moldura para bairros que se adaptaram ao terreno irregular. Ou seja: fizeram da geografia uma aliada, em vez de tratá-la como obstáculo. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín