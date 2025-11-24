Estilo de Vida
Eternidade: tecnologia transforma cinzas de mortos em disco de vinil
É essa a intenção da empresa britânica And Vinyly, que resolveu inovar e lançou uma proposta para lá de inusitada: transformar as cinzas de pessoas mortas em discos de vinil. Foto: Divulgação AND VINYLY
A empresa faz parte de um setor em ascensão nos últimos anos chamado “indústria da morte”. Foto: Gábor Bejó por Pixabay
Esse tipo de empresa faz com que as cinzas de pessoas mortas não sejam mais depositadas em urnas ou jogadas ao vento, mas sim vestidas ou exibidas de alguma forma. Foto: Chloe Bolton Unsplash
Estima-se que uma colher de chá de cinzas seja suficiente para um disco de vinil. Foto: Marek por Pixabay
Um escultor de 69 anos utilizou as cinzas da própria mãe e conseguiu produzir 15 discos para amigos e parentes. Foto: Divulgação AND VINYLY
"Acredito que a And Vinyly ajudou, sem dúvida, a manter a memória de minha mãe viva", disse o homem. Foto: Divulgação AND VINYLY
Jason Leach, o idealizador do projeto, disse que estava “refletindo sobre a mortalidade” quando decidiu tirar a ideia do papel. Foto: Divulgação AND VINYLY
"Fiquei impressionado como eu e alguns amigos quase não considerávamos ou aceitávamos nossa própria mortalidade e com o quanto muitos de nós evitamos conversas sobre a morte", disse. Foto: Divulgação AND VINYLY
Ele conta que o processo de feitura é parecido com o de vinis normais. As cinzas, que podem ser humanas ou de animais de estimação, são adicionadas em uma fase específica da produção. Foto: Divulgação AND VINYLY
Os preços dos produtos inusitados podem variar de acordo com o pedido. Um pacote básico pode custar cerca de 900 libras (pouco mais de R$ 5,6 mil), podendo chegar a 3 mil libras (R$ 18,7 mil). Foto: Divulgação AND VINYLY
As opções ainda incluem dois tamanhos de disco, música composta especialmente para a ocasião, retrato pintado no disco e até vinil colorido. Foto: Divulgação AND VINYLY
É possível compactar suas cinzas em um LP com o conteúdo de sua escolha: uma seleção de músicas emocionantes, uma piada ou qualquer outra coisa que sua mente criativa decidir que caiba nos limitados 24 minutos de reprodução. Foto: Pexels por Pixabay
Jason Leach, que também é produtor musical, chegou a gravar dois discos com cinzas humanas por mês. Foto: Eric Krull Unsplash
Segundo ele, a ideia é angariar mais recursos para conseguir produzir mais discos e se associar a empresas funerárias para que elas passem a oferecer o serviço. Foto: Guillaume TECHER Unsplash
O produtor já tem planos inclusive para o próprio disco. O vinil de Leach deve incluir declarações dele, de sua companheira e das duas filhas, além de algumas composições de sua autoria. Foto: Dids pexels
E não é possível fazer só vinis com as cinzas de falecidos. Na Suíça, um homem de 37 anos garantiu que seus restos se transformem em um diamante. Foto: divulgação ALGORDANZA
Um diamante é composto por 99,9% de carbono, enquanto o corpo humano tem 20%. Após a cremação, cerca de 1-5% de carbono permanece. Foto: Girl with red hat Unsplash
O homem investiu R$ 1,2 milhão e criou uma empresa com o próprio professor para realizar o “desejo”, a Algordanza. Foto: divulgação ALGORDANZA
Em seu laboratório, ele consegue produzir pedras a partir de cinzas em semanas. Foto: Grown Diamond por Pixabay
Cerca de 85 diamantes sÃ£o produzidos por mÃªs e chegam a custar entre R$ 11,3 mil e R$ 51,6 mil. Foto: zombie cygig por Pixabay
Ele relatou que jÃ¡ recebeu clientes familiares de vÃtimas de vÃ¡rias tragÃ©dias como o Tsunami na TailÃ¢ndia, que aconteceu em 2004 e o terremoto no Chile, ocorrido em 2010. Foto: Bas van den Eijkhof Unsplash
Em Santa Fé, nos Estados Unidos, Justin Crowe, usa cinzas de cremação como matéria-prima para produzir cerâmica. Foto: divulgação LIFEWARE
-
A linha de produtos da empresa de Crowe produz vasos, joias, luminárias, velas e até canecas de café. Foto: divulgação CHRONICLE CREMATION
Os preços variam de US$ 195 (R$ 940) para um colar até US$ 995 (R$ 4.795) para um vaso grande. Foto: ? ? na Unsplash
O empresÃ¡rio contou que jÃ¡ recebeu alguns pedidos inusitados, como uma mulher que queria transformar as cinzas de sua irmÃ£ e de dois cachorros em xÃcaras de cafÃ©. Foto: Dan Gold Unsplash
