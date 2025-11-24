Galeria
Paraíso escondido no coração da Amazônia, Mariuá é o maior arquipélago fluvial do mundo
O Arquipélago de Mariuá está localizado no município de Barcelos. Essa cidade já foi considerada a primeira capital do Amazonas e guarda raízes profundas da história indígena e colonial da região. Foto: Prefeitura de Barcelos /Divulgação
Com mais de 1.400 ilhas, o Arquipélago de Mariuá se estende por cerca de 140 quilômetros de comprimento e 20 quilômetros de largura, entre Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Assim, ostenta o título de maior arquipélago fluvial do mundo. Foto: reprodução/ facebook
Barcelos está a aproximadamente 402 quilômetros de Manaus. O trajeto pode ser feito por barco ou avião, e já é uma aventura por si só, cruzando paisagens amazônicas de tirar o fôlego. Foto: reprodução
As ilhas de Mariuá são formadas quase inteiramente por florestas de igapó, que ficam inundadas durante boa parte do ano, criando cenários surreais e biodiversidade única. Foto: reprodução
A região abriga centenas de botos-cor-de-rosa, símbolo da Amazônia e protagonistas de lendas e encantos locais. Eles nadam livremente entre as ilhas e encantam visitantes. Foto: reprodução
Mais de 700 espécies de peixes ornamentais e de consumo vivem nas águas do arquipélago, tornando-o um dos principais polos de pesca esportiva do Brasil. Foto: divulgação
A pesca esportiva, aliás, atrai turistas do mundo inteiro. A diversidade de espécies e os cenários naturais tornam a experiência única e sustentável. Foto: Divulgação/ Amazonastur
O arquipélago está inserido em áreas de conservação como o Parque Nacional do Jaú, o Parque Estadual Serra do Araçá e a Área de Proteção Ambiental do Rio Negro. Foto: reprodução/ tripadviser
Cerca de 30 comunidades tradicionais vivem nas margens do Rio Negro, preservando saberes ancestrais, modos de vida ribeirinhos e práticas sustentáveis. Foto: reprodução/ ISA
Em 2017, 36 pesquisadores do Inpa e da Ufam publicaram o livro "Mariuá – a flora, a fauna e o homem no maior arquipélago fluvial do planeta", reunindo estudos sobre a região. Foto: Divulgação/ Inpa
O Arquipélago de Mariuá foi identificado na década de 1990 por imagens de satélite da NASA, revelando sua impressionante extensão e complexidade. Foto: reprodução
A fauna e flora do arquipélago são riquíssimas. Espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção encontram refúgio nas ilhas e florestas inundadas. Foto: reprodução
A região é um paraíso para os "birdwatchers". Diversas espécies de aves amazônicas, portanto, podem ser observadas em seu habitat natural, incluindo tucanos, araras e garças. Foto: Bernard Dupont /Reprodução
Plantas aquáticas, bromélias, orquídeas e árvores adaptadas às cheias compõem a vegetação do igapó, criando paisagens que parecem saídas de um conto. Foto: REPRODUÇÃO
O turismo no arquipélago é voltado para vivências autênticas: passeios de canoa, trilhas na floresta, mergulhos nos igarapés e convivência com comunidades locais. Foto: reprodução /Juma Lodge
A navegação entre as ilhas é feita por pequenos barcos e canoas, permitindo explorar recantos escondidos e observar a vida selvagem de perto. Foto: reprodução /Juma Lodge
Algumas ilhas oferecem estrutura para acampamentos e pousadas simples, ideais para quem busca contato direto com a natureza e tranquilidade absoluta. Foto: reprodução
Os moradores da região mantêm viva a cultura dos povos originários, como os Manaós, e compartilham conhecimentos sobre plantas medicinais, pesca e culinária. Foto: reprodução
O arquipélago é alvo de estudos científicos constantes, voltados para conservação da biodiversidade, mudanças climáticas e práticas sustentáveis. Foto: reprodução
Além dos peixes e botos, o arquipélago abriga tartarugas, jacarés, capivaras, preguiças e uma infinidade de insetos e anfíbios. Foto: reprodução
A imersão na natureza, o silêncio das águas e a energia da floresta fazem do arquipélago um lugar ideal para retiros espirituais e contemplação. Foto: reprodução
Um lugar mágico, onde a natureza reina absoluta e a cultura amazônica pulsa em cada ilha. O Arquipélago de Mariuá é mais do que um destino turístico — é um lembrete da grandiosidade da Amazônia e da importância de preservar seus ecossistemas e culturas. Foto: reprodução
